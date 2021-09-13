13 Eylül 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:58

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Yatarlı 3 Kişilik Salıncak, Schafer Tea Steel Çelik Çay Makinesi, Regal Büro Tipi Buzdolabı, Samsung Mikrodalga Fırın ve Skechers Ayakkabı Çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 16 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, küçük ev aletlerindenbeyaz eşyaya kadar bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 16 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında yer alan; Dahili Wifi özelliği sayesinde kablosuz bir şekilde internet ağına bağlayabileceğiniz, Youtube, Netflix ve Prime Video gibi içerik platformlarını destekleyen, 3 adet HDMI girişine sahip, USB medya player özellikli, 4K görüntü kalitesi ile ön plana çıkan, 3 yıl garantili Toshiba 65″ UltraHD Smart TV 6299 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TL. Philips Micro USB Şarj Kablosu 12,95 TL. Micro USB ve Type-C çıkışlarına sahip, 2 yıl garantili Philips 10000 mAh Powerbank 69,95 TL.

Piranha Kablosuz Klavye 49,95 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 57,95 TL, Piranha Akıllı Bileklik 59,95 TL, Piranha Smart TV Akıllı Kumanda 59,95 TL.

A101de bu hafta geçerli olacak 16 Eylül A101 aktüel kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise Yüz tanıma özellikli, parmak izi okuyuculu, 4080 mAh bataryası ile ön plana çıkani, 64GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Reeder P13 Blue Plus Cep Telefonu 1599 TL.

A101 16 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; SEG No-Frost Buzdolabı 2899 TL. Regal Büro Tipi Buzdolabı 859 TL, SEG Mekanik Kontrollü Silindirik Termosifon 999 TL,

A101 Aldın Aldın kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti de bulunuyor.

Schafer Vakum Dik Süpürge 249 TL, Schafer Tea Steel Çelik Çay Makinesi 299 TL, Flavel Tiftik Temizleyici 49,95 TL, Arzum Starry El Blender Seti 219 TL, Singer M1605 Dikiş Makinesi 649 TL.

Samsung Mikrodalga Fırın 649 TL. Çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik tabanlı ile ön plana çıkan, 3 yıl garantili Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 189 TL fiyatıyla A101'in kaçırılmayacak fırsatlar arasında yerini alıyor.

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel 15 Eylül 2021 kataloğu A101'de bu hafta mobilya kapsamındaki ürünlerde; Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa ve Sandalye Seti 1399 TL, 2 adet tek kişilik koltuk, 1 adet çift kişilik koltuk ve 1 adet temperli cam sehpadan oluşan Metal Oturma Grubu 1999 TL, Askılı Salıncak 1499 TL, 240kg taşıma kapasiteli Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1999 TL. BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? Dik Duruş Korsesi 29,95 TL, Mini Masaj Aleti 9,95 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 69,95 TL, Mermer Desenli Katlanır Masa 109 TL,

A101 16 Eylul 2021 kataloğunda çocukları sevindirecek aktüel ürünler de yer alıyor.

Benim Gezegenim Kitap Serisi 4,95 TL, jWIN Mızıka 19,95 TL, jWIN Ahşap El Davulu 11,95 TL, jWIN Ahşap Saplı Zil 14,95 TL, Oyuncak Cars Karakter Arabalar 9,95 TL, Oyuncak Fırın 17,95 TL, Oyuncak Çamaşır Makinesi 17,95 TL, jWIN Klasik Gitar 249,95 TL,

Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 95 TL, Hascevher Granit Ezme Tancere 95 TL, Hascevher Ezme Tava 49,95 TL, Hascevher Tencere Seti 159 TL, Paşabahçe Ayaklı Cam Meyvelik 19,95 TL, Sinbo French Press 18,50 TL, Simak Borosilikat Demlik 29,95 TL, Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 14,95 TL.

Lisanslı ve Desenli Bardak 2,50 TL, Lisanslı Cam Kupa 4,95 TL, Cam Kare Kavanoz 13,50 TL, Pompalı Termos 75 TL, Kesim Matı 4,95 TL, A101 aldın aldın kataloğunda tekstil grubunda da çok sayıda ürün yer alıyor.

Farkı renklerde Kadife Kaymaz Salon Halısı 119 TL. Güneşlik 39,95 TL. Farklı desenlerde Örme Runner 5,95 TL. Farklı desenlerde Örme Perde 49,95 TL. Kız Erkek Çocuk Pijama Takımı 24,95 TL. Kız Çocuk Külotlu Çorap 5,95 TL. Silk&Blue Erkek Soket Çorap 14,95 TL. Skechers Bay/Bayan Ayakkabı çeşitleri 429 TL. Ayrıca çok sayıda gıda ve temel tüketim malzemesi 16 Eylül A101 aktüel kataloğu ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.