BİM'de bu hafta neler var? BİM 24 Mart 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 Mart 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Yemek takımı, Nevresim takımları, kadın-erkek bornoz takımı ve tencere seti dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Züccaciye, tekstil ve elektronik ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Emsan Olinda 10 Parça Tencere Seti 899 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 24 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Elektronik ve Teknoloji ürünler, Elektrikli Ev ürünleri, Ankastre Set, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim kapsamında fırsat ürünleri yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

24 Mart BİM kataloğunun ilk sayfasında; Dijitsu 50″ 4K Android TV 5599 TL, 1.5 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı Dijitsu 32 İnç Android TV 2499 TL'den yer alıyor.

BİM kataloğunda cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Heifer Saç Kurutma Makinesi 229 TL, Hava Nemlendirici Cihaz 149 TL, Paslanmaz çelik bıçaklar ve tüm berber aksesuarlarına sahip olan 2 yıl garantili Schwartz Saç Kesme Makinesi 189 TL, Paslanmaz çelik bıçaklara sahip olan, kuru kullanım imkanı sunan 2 yıl garantili Schwartz Kulak-Burun Kılı Düzeltme Makinesi 59 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Elektrikli Ev Alatleri grubunda harika fırsatlar yer alıyor. BİM Aktüel Kataloğunun züccaciye kapsamındaki fırsat ürünlerinde; Emaye ızgaralı,gaz emnyet sistemli, otomatik düğmeden çakmaklı Kumtel Cam Üstü Set Ocak 1399 TL, Fırın-Ocak-Davlumbazdan oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 3799 TL,

House Pratik Mutfak Tartısı 117,50 TL, Mimilos Yer Sofrası 179 TL, Mutfak Servis Gereçleri 28 TL, Mutfak Gereçleri 26 TL, Siyah Metal Bulaşıklık 149 TL, Tefal Manuel Rondo 279 TL, Tek Fiyat Silikon Ürünler 49 TL, Desenli Mikser Kabı 19,50 TL, Kum Saati Turşuluk ve Zeytinlik 24,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubunda; Bonera Emaye Kase 16 cm 45 TL, Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 TL, Borcam Elite Premium 2750 cc 119 TL, Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kase Seti 7'li 179 TL, Kaşıklık 17,50 TL, Yuvarlak Desenli Saklama Kabı 19,50 TL, Benante Seramik Banyo Seti 199 TL, Kütahya Porselen Mat Altın File Rölfeyli 48 Parça Yemek Takımı 1.799 TL,

Hisar Optima Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 729 TL, Rakle Mat Gold 3'lü Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 99 TL, Rakle Mat Gold 3'lü Rimli Su Bardağı 49 TL, Kütahya Porselen 12'li Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 159 TL, Emsan Olinda 10 Parça Tencere Seti 899 TL, Pirge Şef Bıçağı 129 TL, Pirge Dilimleme Bıçağı 99 TL, Paşabahçe Elysia 6'lı Çay Bardağı 99 TL, Paşabahçe Elysia Kase 119 TL fiyatıyla müşterilerin alımına sunulacak.

Bim Kataloğu ile Tekstil ve Giyim grubunda; Molinella Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı 575 TL, Molinella 2'li Krinkıl Soft Yastık Kılıfı 59 TL, Molinella Çift Kişikik Krinkıl Soft Yorgan 399 TL, Molinella Waffle Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 375 TL, Lux Kapitone Yastık 89 TL,

Yastık 2'li Alezi 59,50 TL, Kadın ve Erkek Nakışlı Bornoz 299 TL, Nakışlı Baş Havlusu 49 TL, Nakışlı Banyo Havlusu 129 TL, Kapitoneli Peluş Banyo Paspas Seti 2'li 149 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yastık Alezi 119 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yastık Alezi 79,50 TL, Çift Kişilik Battaniye 99 TL, Tek Kişilik Battaniye 79 TL olacak.

BİM'de bu cuma çocuklar için hazırlanan oyuncaklarda; Luna'nın Bisikleti 65 TL, Enchantimals Oyuncak Bebek 105 TL, Piccolo Mondi Askılı Hışırtılı Puset Oyuncağı 87,50 TL, Konfetili 3'lü Şeffaf Balon 17,50 TL, Elif'in Düşleri Masaüstü Kırtasiye Seti 44,50 TL, Defterli Kırtasiye Seti 24,50 TL, Kırtasiye Seti 14,50 TL, Duvar Denge Oyunu 79 TL, Tetra Kule Denge Oyunu 79 TL, Manyetik Yazı Tahtası 39 TL, Sabır Küpü Zeka Oyuncağı 49 TL, Oyuncak Hayvanlar 39,50 TL, Karma Hikaye Kitapları 22,50 TL olarak cuma gününden itibaren satışta olacak.