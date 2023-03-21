A101'de bu hafta neler var? A101 23 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji, Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili, iç giyim ve makyaj malzemeleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Çatal-Kaşık takımından katı meyve sıkacağına, Elektrikli süpürgeden fanlı ısıtıcıya varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 23 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 23 Mart Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 3 farklı televizyon, Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü, Valiz, oyuncaklar, müzik aletleri, ev tekstili ürünleri, Çatal Kaşık Bıçak Takımı, iç çamaşırı ve termosifon gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 3 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 12,499 TL, Toshıba 50″ Ultra HD Android TV 7,499 TL, Yine 3 yıl servis garantili dahili uydu ve dahili wifi, wirelles display smart tv özellikli exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamaları olan Toshıba 43″ Full HD Smart TV 5,799 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise; 4 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızalı 6.51″ inç ekranlı Oppo A55 Cep Telefonu 5,399 TL, Elitled Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 69,95 TL, SanDisk 240 GB Dahili SSD 369 TL, Qcy Gtc Akıllı Saat 399 TL, GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 109 TL'den satılacak

23 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunun Beyaz Eşya grubunda ise 4 adet fırsat ürünü yer alıyor. A101 Kataloğunda bu hafta Beyaz Eşya grubunda yer alan 1200 devirli SEG CM 1212 12 KG Çamşır Makinesi 7,199 TL, 242 litre net hcime sahip SEG Buzdolabı 5,099 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 litre Termosifon 2,599 TL, HYUNDAİ EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1,999 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise son zamanların favori ürünü olan Xiaomi AirFryer Yağsız Fritöz 5,099 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 129 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 729 TL, Homend Coffeebreak Filtre Kahve Maknesi 899 TL, Kiwi Kahve Köpürtücü 79,95 TL, Kiwi Kahve Baharat Öğütücü 269 TL, Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 239 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 289 TL, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 649 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101 23 Mart kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki ürünlerde ise; Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı 695 TL, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 895 TL, Nehir Dalyan Sade Siyah Sedef 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.195 TL, Metaltex Karma Kek Kalıbı 79,95 TL, Döküm Kek Kalıbı 149,95 TL, Vintage Emaye Kek Kalıbı 199,95 TL, Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler 29,95 TL, Rooc 2'li Pasta ve Steak Bıçak Setleri 44,95 TL,

Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 229,95 TL, Mini Bambu Servis Tahtası 49,95 TL, Dönen Bambu Sunum Tablası 149,95 TL, Cam Yağlık ve Sirkelik 39,95 TL, Paşabahçe 4 Parça Fincan Seti 119,95 TL, Paşabahçe 2'li Kupa 49,95 TL, LAV Ölçü Bardağı 18,50 TL, Kurulama Bezi ve Mutfak Peçetesi 19,95 TL, Borcam Çok Amaçlı Kase 79,95 TL, Ölçü Hamur Matı 64,95 TL, Bisküvi Kalıpları 9,95 TL, Silikon Set 119,90 TL, Krema Pompası 15,95 TL, Hamur Porsiyonlayıcı 49,95 TL olarak Perşembe gününden itibaren A101 market reyonlarında olacak.

A101'de bu hafta Tekstil ve Giyim grubunda 23 Mart 2023 A101 Kataloğu içinde ki yer alan ürünler ise; Brillant Çift Kişilik Güpürlü Pamuk Nevresim Takımı 439 TL, Buldan Koltuk Örtüsü 79,95 TL, Bambu Yastık 109 TL, Silk&Blue Bayan 3'lü Soket Çorap 29,95 TL Silk&Blue 2'li Bayan Hipster 29,95 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Dantel Detaylı Bato 36,95 TL, Silk&Blue Bayan Kalın Askılı Atlet 34,95 TL, Silk&Blue Bayan Baskılı Pijama Takımı 159 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Bato 34,95 TL,

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 19.990 TL, Robbom Büyük Boy ABS Valiz 599,95 TL, Robbom Orta Boy ABS Valiz 99,95 TL, Robbom Kabin Boy ABS Valiz 349,95 TL, JWIN 8'lı Radyo ve Gitar Metalofon 89,95 TL, JWIN Ahşap Ramazan Davulu 119,95 TL,

JWIN Öğrenci Neyi 59,95 TL, JWIN 37 Tuşlu Elektronik Org 229 TL, Kiwi Dijital Göstergeli Termos 149,95 TL, Koltuk Takımı 6.990 TL, Pencereli Metal Saklama Kabı 14,95 TL, Evye Üstü Bulaşıklık 49,95 TL, Dolap İçi Düzenleyici Raf 19,95 TL, Kapı Askısı 49,95 TL, Kokulu Mum 39,95 TL, Süsleme Işığı 49,95 TL fiyattan satılacak.