ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 22 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un 22-28 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günü raflarda yerini alacak olan ŞOK aktüel ürünlerde Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev aletlerinde kaçırılmayacak fırsatlar var. ŞOK'ta haftanın fırsat ürünlerinde 4 litrelik NPO Airfryer 1,699 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Ev eşyaları, Oyuncaklar ile Temel gıda malzemeleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK'un bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan kataloğunda; Teksti ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak İhtiyaçları, Elektronik ev eşyaları, Eğitici özellikli oyuncaklar ve Temel ihtiyaç grubunda harika ürünler yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirim fırsatları

ŞOK 22 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şok aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında bu hafta Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev aletlerinde muhteşem ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta; 15 programlı, kırışık önleme, zaman erteleme özellikli Altus 91 YB Kurutma Makinesi 8,499 TL, 15 program ve 15 dakika hızlı yıkama modlu Altus 7 KG Çamaşır Makinesi 6,499 TL ve Hoover Bulaşık Makinesi 5,999 TL'den satılacak.

Elektrikli ev aletlerinde ise; Antrasit ve Pembe renkli Conti Çay Makinesi 599 TL, Awox Kitchen Siyah Hamur Makinesi 2,599 TL, 4 litrelik NPO Airfryer 1,699 TL, Leggno Gourmet Pro Sandaviç ve Tost Makinesi 1,549 TL, İtimat Siyah ve Kırımızı Tost Makinesi 399 TL, Goldmaster Prokıvam İnox Türk Kahve Makinesi 1,099 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimli tekstil kapsamındaki ürünlerde; Koza 110×170 cm Dokuma Halı 279,90 TL, Koza 80×150 cm Dokuma Halı 179,90 TL, Koltuk Örtüsü 99,95 TL, Renkli Ribanalı Eşofman Altı 89,95 TL, Kadın Tayt 54,95 TL, Kadın Atlet 54,95 TL, Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 24,95 TL, Kadın ve Erkek Şemsiye 99,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ürünlerinde ise; Thermostell 304 Paslanmaz Çelik Termos 299 TL, Paslanmaz Çelik Matara 99,99 TL, Zen Kupa 19,95 TL, Ege Servis Tabak 34,95 TL, Ege Pasta Tabağı 34,95 TL, Keramika Dijital Baskılı Kase 24,95 TL, Keramika Dijital Baskılı Tabak 44,95 TL, Tezgah Üstü Ahşap Havluluk 32,95 TL, Tezgah Üstü Tabaklık 32,95 TL,

Fırın Saklama Kabı 44,95 TL, Kurulama Bezi 9,99 TL, Kaydırmaz Yuvarlak Tepsi 54,95 TL, Pipet Bardak 19,95 TL, Renkli Baskılı Borosilikat Cam Kupa 29,95 TL, Pipetli Bardak 7,95 TL, Kapaklı Kahve Bardağı 9,99 TL, Kalpli Çerezlik 12,99 TL, Titiz Plastik Ürünler 14,95 TL olacak.

ŞOK kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Parıltı Damalı Kek Fanusu 399 TL, Paşabahçe Bouqet 6'lı Kase 89,95 TL, Paşabahçe Estrella Oval Tabak 59,95 TL, Paşabahçe Kırmızı Kapak Yuvarlak Tabak 79,95 TL, Paşabahçe Kırmızı Kapak Yuvarlak Tabak 59,95 TL, Paşabahçe 6'lı Etnik Çay Seti 119,95 TL, Kare Tepsi 79,95 TL, Marine Batık Servis 22,95 TL, Tatlı Sunum Tabağı 29,95 TL, Paşabahçe Iconic 3'lü Bardak 44,95 TL, Paşabahçe Leia 3'lü Meşrubat Bardak 44,95 TL, Nova 3'lü Meşrubat Bardak 54,95 TL fiyattan satılacak.