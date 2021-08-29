29 Ağustos 2021 Pazar 18:00 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 18:00

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta züccaciye, Elektrikli Ev Aletleri ve dekoratif ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; Siyah beyaz ve farklı desenlerde tekstil ürünleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 3 EYLÜL 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

İşte bu hafta Eylül'ün 3'ü ile 9'u arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda elektronik, züccaciye ve tekstil kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449 TL, Ayarlanabilir termostatlı, zaman ayar özeliği 1800 watt Kumtel 40 Litre Mini Fırın 379 TL, 80 watt Fakir Atria Elektrikli Süpürge 699 TL, Fakir KM 1011 Filtre Kahve Makinesi 249 TL, Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL. Fakir Erkek Bakım Seti 219 TL, Fakir Saç Düzleştrici 79,90 TL, Fakir İpli Doğrayıcı 69,90 TL, CONTİGO 35 saat sıcak, 60 saat soğu tutma özellikli 1200 ml Termos 219 TL.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında yer alanmini fırın, Cam set üstü ocak, tek fiyatlı slikon ürünler ve tencere-tava gibi aktüel ürünler de uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta mobilya kapsamındaki ürünlerde; Çok Amaçlı 4 Bölmeli Dolap 219 TL. Aksesuar ve Takı Dolabı 179 TL. Lüks Alüminyum Kurutmalık 149 TL. Hobi Masası 19,90 TL fiyatla satılacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda mobilya ve ev dekorasyonu kapsamında çok sayıda ürün bulunuyor.

BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunun devamında çok sayıda dekoratif tekstil ürünü olduğunu görüyoruz.

BİM kataloğundaki aktüel ürünler arasında Kare sunum tabağı, sunum tablası, banyo paspası, yüz havlusu, dolgulu kırlent ve daha birçok ev tekstili ürünü müşteriyle buluşacak.

BİM 3 Eylül 2021 kataloğunda yer alan züccaciye ürünlerinde; Benante Kedi Dekorlu Fincan Seti 49,90 TL, Benante Pandalı Sevimli Kupa 49,90 TL, CASİLDA HOME Kare Sunum Tabağı 9,90 TL, Sunum Tabağı 19,90 TL, Çerezlik Seti 7 Parça 29,90 TL, Dikdörtgen Tabak 9,90 TL,

Kepçe Altlığı 9,90 TL, PAŞABAHÇE V-Block 6'lı Su Bardağı 29,90 TL, Paşahbahçe V-Block 6'lı Çay Bardağı 24,90 TL, Paşabahçe Çift Cidarlı Bardak 24,90 TL, Mantar Tıpalı Boroslikat Sürahi 39,90 TL, Bambu Kapaklı Yağdanlık 39,90 TL ve Kristal Limonluk 7,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

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