29 Ağustos 2021 Pazar 16:14 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:14

BİM'e bu hafta Salı günü için gelen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı 90'lı yıllarda satılan eğlenceli ürünler satılacak. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta daha çok kozmetik, bujiteri ve oyuncak kapsamında ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta satılacak olan ürünler arasında; Hindistan Cevizi Yağı, Makyaj Çantası, Highlighter (aydınlatıcı) Palet 3'lü, Makyaj Aynası ve Takı Standı uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 31 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda 90'lı yıllara ait takı ve oyuncaklar yer alıyor.

BİM'de bu hafta makyaj ve kişisel bakım ürünleri geniş yer kaplıyor.

BİM 31 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Jenny & Willy Bebek Bezi, Bebek Body, Garnier Nemlendirici Sprey, Krauterhof Selülit Giderici Jel, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı, Makyaj Çantası, Eyüp Sabri Tuncer El ve Vücut Losyonu, Highlighter Palet 3'lü, Makyaj Aynası Aydınlatma, Metal Takı Standı, Stres ve Eğlence Yayı, Angie Meyveli Vücut Peelingi, Naturalove Kalın Model Zincir Kolye ve daha çok fazlası uygun fiyattan müşteriyle buluşacak.

BİM'de bu hafta; 70li x-large paket, 100lü maci paket veya 82li junior paket bebek bezleri 75 TL, Queen Kağıt Havlu 12li 27,90 TL, hela Vücut Parfümü 100 ml & El Kremi 50 ml 12,90 TL, Çekmece Dolap Kokusu 6,90 TL, Man's Deodorant 150 ml 6,90 TL, Blume 32'li Tuvalet Kağıdı 36,90 TL, Uni Baby 3×52'li Islak Havlu 12,50 TL, Epi 100 ml Tüy Dökücü Krem 7,50 TL ve Banat Kömür Etkili Diş Fırçası 4,95 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'e bu hafta "90'lar Forever" konsepti ile birbirinden özel ürünler geliyor. 90'lı yıllarda çocuk olanların gözlerini yaşartacak bu nostaljik ürünler arasında; Taç 12,90 TL, Küpe 9,90 TL, Tetris 14,90 TL, Kırlent 16,90 TL, Bandana 9,90 TL, Far Paleti 18,90 TL, Zeka Küpü 9,90 TL, Anahtarlık 7,50 TL, Stres ve Eğlence Yayı 9,90 TL ve Bel Çantası 24,90 TL'den yer alacak.

BİM 31 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan makyaj ekipmanları ve kişisel bakım ürünleri arasında ise; Garnier 150 ml Nemlendirici Sprey 29,90 TL, Remove 100 ml Tüy Dökücü Krem 8,50 TL, Angie 250 ml Meyveli Vücut Peelingi 15,90 TL, Peloid Pelamin 20 ml Killi Yüz Maskesi 3,50 TL, Krauterhof 250 ml Selülit Giderici Jel 49,90 TL, Prize 150 ml Vücut Spreyi 9,90 TL, Lipgloss 15,90 TL, Shela 100 ml Vücut Parfümü & 50 ml El Kremi 12,90 TL ve Eyüp Sabri Tuncer 500 ml El ve Vücut Losyonu 22,90 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Ayrıca; Göz Maskesi 9,90 TL, Makyaj Çantası 12,90 TL, Hologram Maske 9,90 TL, Mini 3'lü Oje Seti 13,90 TL, Infinity Maskara 18,90 TL, Naturalove Makyaj Fırçası 19,90 TL, Makyaj Aynası Aydınlatma 29,90 TL, Urban Care 250 ml Saç Bakım Şampuanı 17,50 TL, Urban Care 150 ml Durulanmayan Bakım Kremi 17,50 TL, Urban Care 200 ml Sıvı Saç Bakım Kremi 17,50 TL ve 3 Aşamalı Yüz Bakım Maskesi 8,90 TL indirimli olarak satışa sunulacak.

BİM 31 Ağustos 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan diğer fırsat ürünleri ise şöyle...

Greenworld 100 ml Limon Kolonyası 4,50 TL

Uni Baby 900 ml Bebek Şampuanı 16,90 TL

Uni Baby 200 ml Kolay Tarama Spreyi 17,90 TL

Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Halhal 9,90 TL

Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Kolye 12,90 TL

Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Bileklik 9,90 TL

Eyüp Sabri Tuncer Diş Macunu + Diş Fırçası 14,90 TL

Miss 1+1 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı + Sünger 18,90 TL

Bella 150 ml Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 19,90 TL

Bebek Çizgili Body 7,90 TL

Bebek Jakarlı Body 7,90 TL

Metal Takı Standı 49,90 TL

Kadın Vatkalı Üst 24,90 TL

Mavi Boncuklu Halhal 7,90 TL

Highlighter 3'lü Palet 19,90 TL

Mavi Cam Taşlı Kolye 9,90 TL

Fiyonk Toka Küpe Seti 12,90 TL

Cosby Kristal Sürpriz Yumurta 5,90 TL

Comfort Family Nakışlı Patik Çorap 3,95 TL

Naturalove Kalın Model Zincir Kolye 12,90 TL

Comfort Family Simli File Soket Çorap 4,50 TL