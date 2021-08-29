ŞOK aktüel 1 Eylül 2021 kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta bu hafta neler var?

29 Ağustos 2021 Pazar 17:13 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:13

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta Eylül ayının ilk kataloğunda yer alan fırsat ürünleri, bu Çarşamba raflarda yerini alacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik, dekoratif ve gıda ürünleri yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Çelik su ısıtıcı hediyeli robot süpürge, televizyon, powerbank, termos ve masa-sandalye dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK aktüel 1 Eylül 2021 kataloğu!

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta da birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünler, şekerlemeler ve turşuluk malzemelerde büyük fırsatlar yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta LG 43UN73006LC 43" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.699 TL, Fantom XY38 Galaxy Robot Süpürge 3.999 TL, Philips Powerbank 10.000 mAh 69,90 TL ve Bistro Masa Sandalye Seti 299 TL fiyatla haftanın öne çıkan aktüel ürünleri oluyor.

ŞOK'ta bu hafta elektrronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerde; 4 çekirdek işlemciye sahip, LG 43UN73006LC 43″ 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.699 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta indirimli olarak satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında; WIFI özelliği ile kontrol edilebilirken HEPA filtresine sahip ve Cyclone teknolojisi ile donatılı Fantom XY38 Galaxy Robot Süpürge 3.999 TL fiyatla satışa çıkarılacak. Robot süpürge, Çelik su ısıtıcı hediyesiyle birlikte satılacak.

ŞOK aktüel 1 Eylül 2021 kataloğunda bu hafta; Philips Powerbank 10.000 mAh 69,90 TL fiyatıyla bu hafta kaçmaz. Kampanyalar arasında elektronik ürünlerin yanında bahçe ürünleri ve kamp ürünleri de yer alıyor. 1 Eylül 2021 Şok kataloğunda bu hafta Bistro Masa Sandalye Seti 299 TL'den satılıyor.

ŞOK'ta bu hafta Contigo markalı ürünler sizleri bekliyor olacak. Contigo Termal Termos 1200 ml ve 740 ml seçenekleriyle sizlerle olacak olan ürünlerde farklı fiyatlar yer alacak.

Ayrıca Contigo Termal Termos 740 ml 199 TL'dens atılacak. Kaliteli termoslar satın almak isteyenlerin adresi olan Şok Market'te Colarado Kampçı Termos 2000 ml ise 209 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK 1 Eylül 2021 kataloğundaki fırsat ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Tamamı Ülker markalı ürünlerden oluşan çikolata, atıştırmalık ve şekerleme ürünleri, bu çarçamba ŞOK marketlerde yerini alacak.

Şok'un mobilya kapsamındaki ürünleri arasında; Bistro Masa Sandalye Seti 299 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM 31 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! CONTİGO markası ile ömür boyu garantili koku yapmaz, %100 dökülmez ve sızdırmaz özellikli Contigo 1200 ml Termal Termos 219 TL, yine Contigo marka 740 ml Termal Termos 199 TL, COLORADO marka koku yapmayan, %100 sızdırmaz ve dökülmez, BPA içermeyen Kampçı Termos 209 TL, Çelik Filtreli Dijital Göstergeli 500 ml Termos 59,90 TL, Soft Renk 700 ml Çelik Termos 99,90 TL.

ŞOK Aktüel Ürünler kampanyasında Solar Kampçı Lambası 34,95 TL. Pusulalı Kampçı Lambası 24,95 TL, Lüks Mangal 49,95 TL. Büyük Izgara Teli 12,95 TL. Bio 2 KG Mangal Kömürü 14,95 TL, Krone Futbol Topu 34,95 TL. PİLSAN kalitesi ile 2 yıl garantili Pony Kontrollü Bisiklet 149 TL. GOKIDY Asa Köpük 5,99 TL. Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 6,99 TL. Yazlık Elek Desenli Avize 39,95 TL avantajlı fiyatıyla raflarda yerini alacak.

ŞOK Aktüel 1 Eylül 2021 kataloğunda Yazlık Elek Desenli Avize 39,95 TL, Pilsan Pony Kontrollü Bisiklet 149 TL, Krone Futbol Topu 34,95 TL, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 6,99 TL ve GoKidy Asa Köpük 5,99 TL olarak yer alıyor.

ŞOK market fırsatlarında; 1000 cc Paşabahçe Kapaklı Kavanoz 3,75 TL, 660 cc Paşabahçe Kapaklı Kavanoz 2,95 TL, 425 cc Paşabahçe Kapaklı Kavanoz 2,50 TL. 5 litre Anadolu Cam Kavanoz 17,95 TL, 3 litre Anadolu Cam Kavanoz 12,95 TL, Sarkap ve Paşabahçe Desenli Kavanoz Kapağı 0,55 TL ile karşımıza çıkıyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerde 20'li Nescafe Classic 6 TL olurken 1400 ml Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı ise 13 TL olacak.