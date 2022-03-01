BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 1 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

1 Mart 2022 Salı 10:36 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 10:36

BİM 1 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda organik ve glutensiz gıda ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta kozmetik ürünlerde de kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi Kişisel Bakım, Özel Tahıl ve Bakliyatlar, Glutensiz ürünlerden oluşan muhteşem fırsatlar var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 1 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Pınar Tereyağı 1000 gr, Pınar Süt Mamülleri, Pınar Dana Macar Salam, Patiswiss Vegan Kakaolu Fındık Kreması , Naturalove Pijama Takımı, Newgen Micellar Temizleme Suyu, Superfoods Özel Bakliyat ve Tahıl Çeşitleri, Solo Islak Havlu 90'lı , Elidor Şampuan 650 ml + Saç Kremi, EQ Deco 3 Bölmeli Ahşap Organizer gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Kelebek Detaylar etiketi ile yer alan fırsat ürünleri; Gloss Kolye 9,90 TL, Golden Rose Oje 8,90 TL, Bolero Soket Çorap 6,90 TL, Solo 90'lı Islak Havlu 7,90 TL, Makeover Likit Allık 15,90 TL, Angie 50 ml El Kremi 6,50 TL, Golden Rose Mat Ruj 19,90 TL, Golden Rose Maskara 24,90 TL, Dream Air Buhurdanlık 39,90 TL,

Naturalove At Kılı Fırça 24,90 TL, Naturalove Kurdela Toka 12,90 TL, Naturalove Oje Kurutucu 29,90 TL, Newgen 60 ml Yüz Spreyi 12,90 TL, Dermokil 15 ml Kil Maskesi 6,90 TL, Naturalove Pijama Takımı 69,90 TL, Angie 260 ml Vücut Spreyi 19,90 TL, Solo Dev Rulo Havlu Kağıt 13,90 TL, Newgen 30 ml Yüz Serumu 22,90 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM 1 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan kişisel bakım ürünlerinin devamında; Hugva Kadın-Erkek Parfüm 14,90 TL, EQ Deco Ahşap Düzenleyici 59,90 TL, Dermokil El ve Ayak Maskesi 13,90 TL, Naturalove Demir Kıskaç Toka 12,90 TL, Naturalove 3 in 1 Makyaj Fırçası 19,90 TL, Hobby 300 ml El ve Vücut Kremi 14,90 TL,

Naturalove Cilt Bakım Masaj Aleti 19,90 TL, Naturalove Silikon Yüz Yıkama Pedi 12,90 TL, EQ Deco 3 Bölmeli Ahşap Organizer 39,90 TL, Newgen Micellar 400 ml Temizleme Suyu 16,90 TL, Naturalove Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti 29,90 TL, Elidor 650 ml Şampuan ve 200 ml Saç Kremi 29,90 TL, fiyatla raflarda yerini almış durumda.

BİM 1 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğundaki glutensiz gıda grubunda; Yayla 250 gr Glutensiz Karabuğday Pilavı 9,25 TL, Pronot 144 gr Glutensiz Kakaolu Mini Kek 9,90 TL, Bella Natura 500 gr Glutensiz Un Karışımı 11,90 TL, Schar Salinis 60 gr Glutensiz Halka Kraker 13,90 TL, Kemal Kükrer 375 ml Organik Sirke Çeşitleri 11,90 TL, Ben Organik %100 946 ml Karışık Meyve Suyu 18,50 TL, Patiswiss Vegan 330 gr Kakaolu Fındık Kreması 20,25 TL,

Glutensiz Ada 108 gr Glutensiz Kahveli Kurabiye 10,90 TL, Biscotti Tada 110 gr Glutensiz Kayısılı ve Bademli 11,50 TL, Happy Life 500 gr Organik Pilavlık ve Köftelik Bulgur 9,25 TL, Fabrika 88 gr Glutensiz Karabuğday Patlağı Glutensiz 6,25 TL, Happy Life Organik 500 gr Pirinç ve Kırmızı Mercimek 14,25 TL, Tat Bakliyat Superfoods Özel Bakliyat ve Tahıl Çeşitleri 15,75 TL, Pronot 180 gr Glutensiz Bebe Bisküvisi 11,90 TL, Bella Natura Glutensiz Ürünler 11,90 TL'den yer alıyor.

BİM'de ayrıca; Pınar 200 gr Krema 9,25 TL, Otto 110 gr Kuru Erik 13,90 TL, Pınar 1000 gr Tereyağı 92,90 TL, Pınar 1 Litre Az Yağlı Süt 8,25 TL, Rivos 56 gr Buğday Cipsi 5,50 TL, Pınar 160 gr Krem Peynir 11,90 TL, Pınar 1 Litre Laktozsuz Süt 9,90 TL, Pınar 200 ml Organik Yağlı Süt 5 TL,

Pınar 3×180 gr Labne Peyniri 34,25 TL, Pınar Tam Yağlı Taze Peynir 350 gr 23,90 TL, Pınar 250 gr Mısırlı Peynirli Kroket 13,90 TL, Pınar 250 gr Tam Yağlı Süzme Peynir 13,90 TL, Pınar 750 gr Yarım Yağlı Süzme Peynir 33,50 TL, Pınar 500 ml Proteinli Vanilyalı Aromalı Süt 10,90 TL'den satışa sunuldu.