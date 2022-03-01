A101'de bu hafta neler var? A101 3 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

1 Mart 2022 Salı 13:29 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 13:29

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde Kadınlar Günü teması öne çıkıyor. Mart ayının ilk kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Şarjlı Epilatör, Singer El Dikiş Makinesi, 3 farklı televizyon, beyaz eşya, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 3 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü için hazırlanan tekstil, züccaciye, mobilya ve elektronik ürünleri geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta; Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu oluyor. Haftanın aktüel kataloğunda 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Homend Profashion Stand Mikser, Arzum Practical Dik Süpürge, Akıllı Bileklik, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, Buzdolabı, Kiwi Termoslu Filtre Kahve Makinesi ve Piranha Benzinli Tırpan gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 3 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; parmak izi okuyucu, 6.28 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1599 TL ve Parmak izi okuma ve yüz tanıma özellikli, 6 GB ram ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan 6.5 inç ekranlı Reeder P13 Blue Max Pro Cep Telefonu 2999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Piranha 8″ Tablet 799 TL'den alıcı bekliyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem büyüklükte ve kalitede televizyonlar satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında ise 4K Ultra HD smart Toshıba 50″ 4K Android Smart TV 6799 TL fiyatıyla yer alıyor. Diğer televizyonlar ise Eba TV uyumlu, dahili wifi, dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, 4K smart özellikli, 4 çekirdek işlemcili, 1.5 GB Ram, 8 GB dahili hafızaya sahip Onvo 50″ Ultra HD Android Smart TV 5299 TL, Dahili uydu alıcılı Onvo 43″ Full HD Android Smart Led TV 3499 TL fiyatla alıcı bekliyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 2 adet ürün yer alıyor. A101 aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda bu hafta LED göstergeli, çocuk kilidi, 15 program, hızlı yıkama ve ön yıkma 1000 devirli SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 2999 TL, Çift kapılı, led aydınlatmalı, değiştirilebilir kapı yönü özelliği ile 242 litre net hacimli statik soğutmaya sahip olan SEG Buzdolabı 3299 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca elektronik ev ve mutfak aletlerinde; Homend Profashion Stand Mikser 999 TL, Kiwi Termoslu Filtre Kahve Makinesi 249 TL, Arzum Practical Dik Süpürge 499 TL, Arzum Mixtech Multi Blender Seti 479 TL, Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi 399 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 179 TL, Sinbo Infrared Dikey Isıtıcı 279 TL, Aprilla Bluetooth Akıllı Banyo Baskülü 169 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 179 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 159 TL, Singer El Dikiş Makinesi 179 TL, Kiwi Cam Elektrikli Cezve 139 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 39,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun züccaciye grubunda; Sinbo French Press 27,50 TL, Taç Aksu Basık Tencere 199,95 TL, Taç Aksu Derin Tencere 199,95 TL, Taç Aksu Tava 129,95 TL, Luminarc Oval Servis Tabağı 27,50 TL, Luminarc Pizza Tabağı 27,50 TL, Luminarc Opal Kase 27,50 TL, Arcopal Zelie Yemek Tabağı 12,50 TL, Arcopal Zelie Yemek Kase 12,50 TL, Paşabahçe 3'lü Saklama Kabı Seti 39,95 TL, Fonksiyonlu Rende 49,95 TL, Salata Kurutucu 29,95 TL, Boyalı Yağlık ve Su Şişesi 12,95 TL, Badya 14,95 TL, Katlanır Süzgeç 12,95 TL'den satılacak.

A101'de Bu Hafta Tekstil ve giyim grubundaki ürünlerinde ise; Brillant Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 169 TL, Brillant Tek Kişilik Pamul Nevresim Seti 139 TL, Juno Bayan Kalın Taban Terlik Çeşitleri 49,95 TL, Juno Bay ve Bayan Terlik Çeşitleri 39,95 TL, Bayan Puantiyeli İp Askılı Şortlu Tül Takım 39,95 TL, Bayan Tül Sabahlık 39,95 TL, Silk&Blue Bayan Dantel Balenli Sütyen 29,95 TL, Silk&Blue Bayan Dantelli Bralet 29,95 TL, Silk&Blue Bayan Dikişsiz Slip 2'li 10,95 TL, DoReMi Bayan Micro 40 Külotlu Çorap 12,95 TL, DoReMi Bayan Micro 40 Diz Altı Çorap 5,95 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de bu hafta 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 599,95 TL, Mermer Desenli Katlanır Masa 209,95 TL, Mermer Desen Yer Sofrası 119,95 TL, Büyük Makyaj Organizeri 59,95 TL, Küçük Makyaj Organizeri 22,50 TL, Piranha Benzinli Tırpan 999,95 TL, Piranha Darbeli Matkap 229,95 TL, Piranha Sıcak Hava Tabnacası 199,95 TL, Piranha Şarjlı Çok Amaçlı Kesici 149,95 TL, Piranha Lehim Havya Seti 69,95 TL'den satılacak.

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