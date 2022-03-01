ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 2 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

1 Mart 2022 Salı 12:23 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 12:23

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 2 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta elektrikli süpürge, Zigon Sehpa Takımı, L Köşe Koltuk Takımı ve kitaplık gibi ürünler uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Kadın pijama takımı, kadın çantası, çelik süzgeç çeşitleri ve 2 farklı dik süpürge yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; DijiTV 32″ HD Uydu Alıcılı Led TV 2199 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden oluyor. Ayrıca Led gösterge, 15 programlı, 3 yıl garantili Altus AL 7105 DS 7 KG 1000 Devir Çamaşır Makinesi 4199 TL, Altus AL 91 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 3675 TL, Ariston 10 LT Tezgah Altı Termosifon 1599 TL'den satılacak.

ŞOK 9 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Hızlı ısınma özelliği, 1800 watt buhar gücü 90 derece dönebilen sehpası ile 2 yıl garantili Yasomi Buhar Kazanlı Sehpalı Ütü 1799 TL, Pembe ve Beyaz renk seçenekli, aşırı ısınmaya karşı koruma, led ekranlı, soğutmalı buz başlığı ile acısız epilasyon özelliği olan Yasomi Lazer Epilasyon Cihazı 1099 TL'den yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta Elektrikli ev aletleri grubunda Fujitsu 90 cm Hava Perdesi 1579 TL, Fujitsu 100 cm Hava Perdesi 1789 TL, Fujitsu 120 cm Hava Perdesi 1899 TL, Fujitsu 150 cm Hava Perdesi 2049 TL, Fujitsu 180 cm Hava Perdesi 2259 TL, Fujitsu 200 cm Hava Perdesi 2949 TL,

ŞOK 2 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda Çelik Süzgeç Çeşitleri 34,95 TL, Saplı Katlanabilir Süzgeç 9,99 TL, Metal Meyvelik 59,90 TL, Metal Peçetelik 19,95 TL, Metal Kutulu Kaşıklık 29,95 TL, Rakle 3'lü Dekorlu Meşrubat Bardak Seti 29,95 TL, Star Kare Tuzluk 4,99 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta mobilya kapsamında; Evdemo Anatolia Gri L Köşe Koltuk Takımı 2299 TL, Demonte teslim edilecek Evdemo Oertha Kitaplık 999 TL ve Evdemo Deniz Zigon Ceviz Siyah Sehpa Takımı 499 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta ev tekstili grubunda, Püsküllü Runner 29,95 TL, Püsküllü Kırlent Kılıfı 34,95 TL, Jakarlı El Havlusu 19,95 TL, Çift Kişilik Çarşaf Seti 129 TL, Tek Kişilik Çarşaf Seti 89,90 TL'den alıcı bekliyor.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 1 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ŞOK kataloğundaki giyim ürünleri Gezer Kadın Terlik Çeşitleri 24,95 TL, Kadın Leopar Pijama Takımı 99,90 TL, Kadın Cüzdan 34,95 TL, Kadın Omuz Çantası 49,95 TL, Kadın Kol Çantası 49,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde; Karcher Buharlı Temizlik Makinesi 1199 TL, Karcher Islak Kuru Elektrikli Süpürge 899 TL, Dibea Şarjlı Dikey Süpürge ve Paspas 2499 TL, Didea Çok Fonksiyonlu Elektrikli Süpürge 2199 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerinizde Tursil Leylak Bahçesi Sıvı deterjan 40,90 TL yerine 25 TL'den müşteriye sunulacak.