BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 4 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

2 Mart 2022 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:27

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 4 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve örgü malzemeleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta akıllı Bileklik, Pilates Topu ve Pompası, Antreman Bandı, Yoga Matı ve Trambolin gibi çeşitli spor ürünlerinde çeşitli fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan Kumtel Turbo Fırın 499 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 4 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Dijitsu 40" Full HD Tv, Fakir Blender Seti, Voit V-Fit Manyetik Eliptik Bisiklet, Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Letoon Erkek Sporcu Kapşonlu Sweatshirt, Reebok Erkek Spor Kol Saati, Letoon Erkek Softshell Mont, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Dynamic Pilates Bant Seti, Casilda Home Çift Kişilik Nevresim Takımı, Polosmart Akıllı Bileklik ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye, tekstil ve Spor Giyim ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 21 Ocak 2022 kataloğunun ilk sayfasında; Dijitsu 40 İnç Full HD TV 2999 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 89,90 TL, Alcatel Go1 Cep Telefonu 1299 TL ve Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 2299 TL'ye geliyor.

BİM'de bu hafta cuma günü Elektrikli ev aletleri grubunda Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 2299 TL, Fakir Termoslu Filitre Kahve Makinesi 279 TL, Fakir Sport Blender ve Sürahi 349 TL, Fakir Blender seti 599 TL, Bluetooth özellikli Voit Smart Vücut Analiz Baskülü 149 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL'den satışa sunulacak.

Ayarlanabilir 4 farklı masaj başlığı ile Selülit Giderici Masaj Aleti 79,90 TL, Dynamic Akupuntur Kalemi 69,90 TL, Polosmart Vakkumlu Siyah Nokta Temizleyici 79,90 TL fiyatla yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda yer alan ürünler ise şöyle; Bulaşık Seti 12,50 TL, Paşabahçe 575 cc Woody Kavanoz 29,90 TL, Paşabahçe 860 cc Woody Kavanoz 34,90 TL, Paşabahçe 1130 cc Woody Kavanoz 39,90 TL, Paslanmaz Süzgeç 22,50 TL, Paslanmaz Süt Süzgeci 12,50 TL, Kesme Panosu 27,90 TL, Desenli Kahve Bardağı 4,90 TL, Karma Mutfak Ürünleri 19,90 TL, Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 4,90 TL,

BİM'de bu hafta Spor ve Egzersiz grubunda birçok ürün bulunuyor. BİM 4 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda Dynamic Akupunktur Kalemi 69,90 TL, Dynamic Boncuk Atlama İpi 39,90 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 89,90 TL, Pilates Topu ve Pompası 139 TL, Dynamic Elastik Esneme Bandı 59,90 TL, Dynamic Loop Bant Seti 29,90 TL, Dynamic Pilates Bant Seti 39,90 TL,

Manyetik Uçlu Şarj Kablosu 34,90 TL, Dynamic Bacak – Basen Antreman Bandı 59,90 TL, Kadın – Erkek Jet Spor Tabanlık 19,90 TL, Desenli yuvarlak Yoga Matı 59,90 TL, Dynamic Fitness Mat 49,90 TL, Dynamic Gym Bar 99,90 TL, Dynamic 36″ Trambolin 299 TL, Dynamic Karın Kası Sistemi 79,90 TL, Boks Torbası 59,90 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.

BİM Aktüel ürünler kataloğundaki giyim ürünlerinde; Letoon Erkek Softshell Mont 129 TL, Letoon Erkek Sporcu Kapüşonlu Sweatshirt 79,90 TL, Letoon Spor Ayakkabı 89,90 TL, Letoon Erkek Eşofman Altı 69,90 TL, Letoon Erkek spor Ayakkabı 89,90 TL, Erkek Anorak Yelek 99,90 TL, Erkek Ottoman Eşofman Altı 39,90 TL, Ottoman Kapri 29,90 TL, Değişik numara seçenekli Kadın Spor Ayakkabı 79,90 TL, Kadın Spor Çanta 59,90 TL'den satılacak.

BİM kataloğunda çocuklar için eğitici ve öğretici oyuncaklar yer alıyor. Robot Araba Rampası 59,90 TL, Power Workers Jip 39,90 TL, Beyaz Melek Bebek ve Doktor Seti 89,90 TL, İlk Adım Arkadaşım 24,90 TL, Dünya Klasikleriyle Değerler Eğitimi Kitapları 2,50 TL, Karma Hikayeler 7,90 TL, Minik Bebekler Karma Oyuncaklar 14,90 TL, Karma Oyuncaklar 19,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

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