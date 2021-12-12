BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 14 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

12 Aralık 2021 Pazar 16:53 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 16:53

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan uygun fiyatlı temizlik malzemeleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Dekoratif Yıldız Ampul, Işıltılı Fotoğraf Çerçevesi, Kum Saati gibi dekoratif ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 60'lı 49,90 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 14 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı temizlik malzemeleri, kişisel bakım, takı, hediyelik ürünler ve iç giyim kapsamında birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Ayrıca dekorasyon için ışıklı ürünler de uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı temizlik ürünlerinde başlıca; Marc Mutfak-Banyo Temizleyici Sprey 750 ml 11,90 TL'den alıcısı ile buluşacakken, Işıl Mutfak Sıvı Sabunu 400 ml 5,90 TL'den, Aks Yüzey Temizleyici 750 ml 3,25 TL'den satılacak.

BİM 14 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda kozmetik ürünler ve temizlik grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan dekorasyon ürünlerinde ise; Lowe sweet Home 85 harfli Işıklı Harfli Pano 44,90 TL. Kum Saati 34,90 TL. Dekoratif Yıldız Ampül 39,90 TL, dekoratif Duy Aparatı 39,90 TL, Metal Takı Standı 44,90 TL, Winter Wish Mum Oda Kokusu Seti 26,90 TL. Prize Oda ve Kumaş Kokusu 14,90 TL. Uzaktan Kumandalı Led Ampül 37,90 TL, Selfie Işığı 16,90 TL, Işıklı Fotoğraf Çerçevesi 34,90 TL olacak.

Bim aktüel kataloğunda takı grubunda ise Işıltılı Küpe Kolye Seti 16,90 TL. Işıltılı Taç 9,90 TL, Işıltılı Toka çeşitleri 9,90 TL, Işıltılı Bileklik 9,90 TL, Bimde bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda Kişisel Bakım Ürünleri geniş yer kaplıyor.

BİM'de Haftanın Önerilerinde müşterilere sunulacak olan kozmetik grupları arasında; Golden Rose markası ile Oje 6,90 TL, Simli Eyeliner 14,90 TL, Maskara 22,90 TL, Mat Dudak Parlatıcı 14,90 TL. Işıltılı Makyaj Fırçaları 12,90 TL. Simli Fondöten 12,90 TL. Makeover Likit Allık 14,90 TL, Makeower Highlighter 17,90 TL, Işıltılı 3'lü Törpü 8,90 TL, Saç Fırçası 14,90 TL, Kadın Erkek Parfüm 24,90 TL, Claderm Kil Maskesi 6,90 TL, Evony Çocuk Maskesi 4,90 TL,

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan indirimli ürünler bu kadarla da kalmıyor. Banyo Lifi 5,90 TL. Soket 3'lü Çorap 10,90 TL, Hyperactive Jel Lavabo Açıcı 750 ml 9,50 TL ve Hyperactive Derz Temizleyici 750 ml 9,90 TL, Hyperactive Jel Lavabo Açıcı 750 ml 9,50 TL ve Hyperactive Derz Temizleyici 750 ml 9,90 TL, WC Temizleyici Aktif Köpük 500 ml 11,90 TL, Hyperactive Derz Temizleyici 750 ml 9,90 TL'den satılacak.

Ayrıca bu haftaya damga vuracak fırsatlar arasında; Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 15,90 TL'den satılacak. Queen 3 Katlı Kağıt Havlu 12'li 32,90 TL'den, Queen Çek-Kullan Mendil 150'li 5,90 TL, Blume Peçete 200'lü 6,90 TL, Queen Parfümlü 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 24'lü ise 42,90 TL'den satılacak. Adet fiyatı olarak 1,78 TL'ye gelen bu ürünler Salı günü BİM'de yerini alacak.

ŞOK 11-13 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var?