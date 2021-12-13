13 Aralık 2021 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:29

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 115 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünlerde; Katlanır yer minderi, tekli mini koltuk ve sallanan koltuk uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Çelik kaşıklık, karıştırma kasesi gibi züccaciye ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

15 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda züccaciye, giyim, ev tekstili ve mobilya kapsamında birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; EVDEMO marka gri ve kahverengi seçenekleri olan Metal Sallanır Sandalye 899 TL, Kırmızı ve yeşil renk seçenekleri ile Tekli Mini Koltuk 549 TL, Koltuk ve yatak olarak kullanabileceğiniz Evdemo Katlanır Yer Minderi 299 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca yıkanabilir kumaşa sahip, demonte olarak teslim edilecek olan Evdemo Kobalt Üç Kişilik Koltuk 799 TL'den satılacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Nike ve Adidas marka spor ürünleri yer alıyor. Nıke Spor Çantası 329 TL, Sırt Çantası 299 TL, Adidas marka farklı numara seçenekleri olan Stan Smith Spor Ayakkabı 599 TL olacak.

ŞOK 15 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan tekstil kapsamında ürünlerde ise; Kadın Spor Tayt 27,95 TL, Ekstra yumuşak dokuya sahip olan Welsoft TV Battaniyesi 39,95 TL, Kadın Peluş Çorap 9,99 TL, Kız-Erkek Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 29,95 TL, Mutfak El havlusu 11,95 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta çok sayıda Züccaciye ürünü dikkat çekiyor. SENZ marka paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olan Delikli Çatal Kaşıklık 19,95 TL, Çelik Kaçerola 34,95 TL, Çelik Saklama Karıştırma Kabı 54,90 TL, Çelik Cezve 44,95 TL fiyatla bu hafta Çarşamba günü Şok Market raflarında yerini alacak.

ŞOK'ta dekoratif ürünlerde; Ahşap Kurabiyelik 22,95 TL, Büyük Ahşap Tepsi 19,95 TL, Hena 2'li Yağlık Seti 26,95 TL, Darian 2'li Tuzluk-Biberlik Seti 22,95 TL, Hibrit 3'lü Tuzluk Biberlik Seti 26,95 TL, Parle Küçük Boy Seramk Vazo 74,90 TL ve Parle 3'lü Küçük Boy Ayaklı Seramik Saksı 19,95 TL olacak.

15 Aralık ŞOK aktüel kataloğundaki teknoloji ürünleri arasında HTC Desire 20 Pro akıllı telefon modeli var. Telefonda 6.5 inçlik FHD+ IPS LCD ekran, Snapdragon 665 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 48MP+8MP+2MP+2MP arka kamera, 25MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler mevcut. Fiyatı ise 2999TL.

Diğer elektronik ürünler ise; Acer Aspire 3 15.6' Notebook 3.499 TL, Samsung Galaxy Buds Bluetooth Kulaklık 799 TL, Aden E58 Fly Drone 399 TL, Npo City life 16' Notebook Sırt Çantası 119 TL ve Dijitv 49' Uydu Alıcılı 4K Smart Led Televizyon 4.299 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM 14 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var? ŞOK'un Aman Kaçırma etiketi ile hazırlanmış olan indirimli ürünleri sınırlı sayıda olarak satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürün kategorisinde ise Otomobil ürünleri yer alıyor. Kış şartlarına uygun olan -36 dereceye kadar Radyatör Antifrizi 34,95 TL, Oto Cam Suyu 17,95 TL, Oto Cam Sileceği 12,95 TL fiyatıyla araç sahiplerini sevindirecek.

Temel Gıda sayfasında ise Karmen Kakao Kaplamalı Bisküvi 5,95 TL, Ülker Çikolata Vegan 6,50 TL, Ülker Oneo Bubble Mini 5,95 TL, Elvan Fondante 8,90 TL, Doğadan Büyülü Bahçe 11,95 TL, İndomie Acı ve Baharatlı Hazır Noodle Gurme 15 TL olarak yer alıyor.

Kişisel Bakım ve temizlik kapsamında se Glis Şampuan 19,43 TL, Morfose Ultra Strong Saç Spreyi 19,95 TL, Hobby Classic Vücut Losyonu 9,90 TL, Makyaj Süngeri 7,90 TL, Difaş Proclinic Diş Fırçası 9,95 TL, Orkid Ultra Extra 26,90 TL, Calgon Kireç Önleyici 13,85 TL, Finish 1.5 Kg Tuz 10,95 TL ve Cif Sprey Ultra Hız 16,95 TL fiyattan satılacak.