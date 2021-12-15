BİM'de bu hafta neler var? BİM 17 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

15 Aralık 2021 Çarşamba 15:20 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:20

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Katmer-gözleme sacı, Türk kahvesi makinesi, çelik saklama ve karıştırma kabı, oyuncak çeşitleri ve Miele Powerlıne Toz Torbalı Elektrikli Süpürge uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki bu cuma BİM'e başka neler gelecek? İşte 17 Aralık BİM kataloğu 2021.

BİM 17 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 17 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Akel Katmer Gözleme Sacı, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi, Yazı Tahtası, Mıknatıslı Dart, Polosmart Wireless Kulaklık, Bardak Isıtıcı, Oda Nemlendirici & Gece Lambası, Tv-Diz Üstü Battaniye, Miele Toz Torbalı Elektrik Süpürgesi, Bambu Banyo Takımı 2'li, Kumtel Fanlı Isıtıcı, Fakir Buharlı Ütü ve çok daha fazlası satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kış aylarının gelmesi dolayısıyla kışlık giyim ürünleri, yorgan, ısıtıcı radyatör gibi ürünler var.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda zücaciye, oyuncak, tekstil ve elektrikli ev aletleri kapsamında birçok ürün yer alıyor. İşte 17 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...

Bu cuma BİM'de "Tarzınızda kedi şirinliği" sayfasında; Meow Renkli Kablosuz Klavye ve Mouse Seti 199 TL, Figürlü Mouse Ped 59,90 TL, Susuz da çalışan Kablosuz Elektrikli Sevimli Sıcak Su Torbası 99,90 TL, Oda Nemlendirici ve Gece Lambası 79,90 TL, USB girişi ile çalışan Bardak Isıtıcı 19,90 TL, Figürlü Kulaklık Çeşitleri 29,90 TL, kablo ve kulaklık gibi ürünlerde kullanıma uygun olan Figürlü Yapışkan Askı 5,90 TL. Lightrıng Type-C, Micro girişli Figürlü Şarj Kablosu 22,90 TL, Figürlü Şarj Standı 9,90 TL, Geniş ve Dar açılı 2'li Kirpik Kıvırıcı 17,90 TL, Polosmart Wirelles Kulaklık 139 TL, Polosmart Işık Küresi 79,90 TL, Telefon Tablet ve Bilgisayarlar için Ekran Temizleyici 9,90 TL'den satılacak.

BİM Cuma Kataloğunun elektronik ev ürünlerinde ise Miele Classic C1 Junıor Powerline Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 1299 TL fiyatıyla kataloğun öne çıkan ürünü oluyor. Diğer ürünlerde; devrilme emniyetli Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 559 TL, Kumtel Fanlı Isıtıcı 119 TL, Fakir Buharlı Ütü 249 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta çok sayıda Züccaciye ve mutfak ürünü yer alıyor.

Hisar Optima Çelik Saklama Kabı 79,90 TL, Çelik Karıştırma Kabı 89,90 TL, Chef's Karnıyarık tenceresi 49,90 TL, Alpina Serrvis ve Pişirme Maşası 24,90 TL, Benante Dikdörtgen Tabak 12,90 TL, Benante Dikdörtgen Büyük Salata Tabağı 14,90 TL ve Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 5,25 TL olacak.

Bim aktüel ürünler kataloğunun indirimli tekstil ve giyim ürünlerine de yer verilmiş durumda.

Farklı beden çeşitleriyle Kadın Lüks Çizgili Kadife Pijama Takım 99,90 TL, Kadın Kalın tabanlı Ponponlu Ev Botu 39,90 TL, Kadın Yünlü Hırka 49,90 TL, Erkek Yünlü Kazak 49,90 TL, Çocuk Kadife Pantolon 19,90 TL, Kadın Süpersoft Desenli Pantolon 39,90 TL, Erkek Fermuarlı Oduncu Gömlek 49,90 TL,

Emboos Kadife Çift Kişilik Yorgan 199 TL, Battaniye TV-Diz Üstü 39,90 TL, Viadante Çift kişilik Yün Yorgan 229 TL, Viadante Tek Kişilik Yorgan 179 TL, Yün Yastık 89,90 TL, Bambu 2'li Banyo Takımı 69,90 TL, Vantuzlu Banyo Paspası 24,90 TL, Tuvalet Fırçası 7,50 TL, Tuvalet Kağıtlığı 9,90 TL ve Güpürlü dertsiz Masa Örtüsü 27,50 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek.

BİM'de yer alan oyuncak çeşitleri de ebeveynleri ve çocukları sevindirecek cinsten. Oyuncak Uçak 14,90 TL, Desenli Pipetli Şişe 6,90 TL, Oyun Hamuru 4 renkli 12,90 TL, Lisanslı farklı çeşitlerde 4'lü Puzzle 14,90 TL, Basketbol Potası 22,90 TL, Küvette Bebek 19,90 TL,

Oyuncak Bloklar 39,90 TL, Dev sürpriz Yumurta 17,90 TL, Yazı tahtası 9,90 TL, Hafıza Oyunu ve Puzzle Bir Arada 19,90 TL, Karma Hikaye Kitapları 6,90 TL, Kumbara 7,90 TL, Rafadan Tayfa Seramik Kupa 14,90 TL, Mıknatıslı Dart 14,90 TL, 12 Kitap bir arada Trek Serisi Hikaye Kitapları Seti 69,90 TL fiyyattan satışa sunulacak.

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