14 Aralık 2021 Salı 15:26 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 15:26

A101 16 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 1799 TL'den satılacak. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Toshiba 65" Ultra HD Smart Televizyon, SEG SNF 4500 / NF 463 No-Frost Buzdolabı, SEG DD 2451 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Sinbo SFH 3396 Infrared Isıtıcı, FLAVEL FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı, Schafer Tea Steel Çelik Çay Makinesi, Schafer Tea Steel Çelik Çay Makinesi, Next LED 9W Ampul, King Keyifli Elektrikli Cezve, Piranha Gaming Klavye, Piranha Full HD PC Kamera, Piranha Stereo 1+1 Hoparlör, Piranha PUBG Oyun Kolu, Piranha Notebook / Tablet Standı, Keramika 19 Parça Kahvaltı Seti, 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı, Piranha Şarj Edilebilir Acil Durum Led Işıldak gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok elektronik cihaz, mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve gıda ürünleri yer alıyor.

A101 16 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında yer alan; 3 yıl Vestel servis garantili Toshiba 65″ Ultra HD Smart Led TV 7399 TL, Toshiba 42″ Uydulu Full HD Smart Led TV 3599 TL, Hı-Level 32″ Ultra HD Android Smart Led TV 1699 TL, 4 GB Ram, 64 GB hafızalı, 8MP ön 13MP arka kameralı reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 1799 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. Oyunseverler için Gaming Klavye 89,95 TL, Gaming Mouse 59,95 TL, PUBG Oyun Kolu 29,95 TL, Büyük Boy Oyuncu Mouse Ped 45 TL, Gaming Kulaklık 99,95 TL, USB PC Oyun Kolu 49,95 TL'den satışa sunulacak.

Elektronik ürünlerin devamında ise aksesuarlar yer alıyor. USB Çoklayıcı 29,95 TL, Full HD PC Kamersı 79,95 TL, Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 89,95 TL, Stereo 1+1 Hoparlör 49,95 TL, Notebook Tablet standı 16,95 TL. Notebook Standı 29,95 TL'den A101 raflarında yerini alacak.

A101de bu hafta geçerli olacak 16 Aralık A101 aktüel kataloğunda yer alan beyaz eşya grubunda ise Vestel tarafından servis garantili, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1899 TL, 402 Litre net hacimli SEG SNF No-Frost Buzdolabı 3199 TL, 5 kg yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 1899 TL, SEG Mekanik Silindirik 65L termosifon 1099 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 1199 TL fiyatıyla yer alıyor.

A101 Aldın Aldın kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti de bulunuyor.

Sunny Excellence Cyclone Süpürge 499 TL, duvara monte edilebilen Sinbo Infrared Isıtıcı 189 TL, 4 yıl garanti süresi ile dikkat çeken, közde pişirme özellikli King Keyifli Elektrikli Cezve 89,95 TL, Kiwi Çubuk El Blender 109 TL, Schafer Steelçelik Çay Makinesi 399 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 109 TL, Aprilla şarjlı Epilatör 129 TL, Aprilla Saç Maşası 99,95 TL.

A101'de bu hafta çok sayıda züccaciye ürünü bulunuyor. 19 Parça Keramika Kahvaltı Seti 149,95 TL, Desenli Metal tepsi 9,95 TL, Desenli ve Lisanslı Bardak 2,95 TL, Alevli ve gazlı ocaklarda kullanıma uygun, bulaşık makinesinde yıkanabilir Borosilikat Renkli Kupa 9,95 TL, Dekoratif 3'lü Saklama Kabı 15,95 TL, Kalp-Yıldız Cam Tabak 3,50 TL, Ceviz Kıracağı 12,50 TL, Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 45 TL, Paşabahçe Mantar Kapaklı 2'li Yağlık Sirkelik 14,95 TL, Ayaklı Kapaklı Cam Şekerlik 29,95 TL'den alıcı bulacak.

Mobilya ve dekorasyon grubunda yer alan; 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 329,95 TL, Toka ve Çorap Düzenleyici 4,95 TL, Arkadan Bantlı bayan Peluş Terlik 29,95 TL, Canlı Çiçek Taş Saksıda Kalanchoe 9,95 TL, Canlı Çiçek Kaktüs 9,95 TL ve Canlı Çiçek Antoryum 39,95 TL fiyatıyla evlerinize renk katacak.

A101 aldın aldın kataloğunda çok sayıda tekstil ve giyim ürünü de bulunuyor. Pamuklu tek Kişilik Battaniye 39,95 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 44,95 TL, Bay Yarım Fermuar Polar Üst 39,95 TL, Sılk&Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 44,95 TL. Bay Modal 2'li Boxer 27,95 TL, Bay Desenli Boxer 11,95 TL. Bay Yünlü Çorap 6,95 TL. Bayan Yünlü Çorap 6,95 TL olarak satışa sunulacak.

Ayrıca Piranha 12V Akülü Vidalama 249,95 TL, Piranha Dijital Kalınlık Ölçer Mikrometre 75 TL. Piranha Lazer Seviye Belirleyici Matkap Kılavuzu ve Toz Toplayıcı 199,95 TL. Piranha Akım Korumalı 2 USB'li Uzatma Kablosu 69,95 TL, Piranha Titreşimli Zımpara Makinesi 199,95 TL, Piranha Şarj Edilebilir Acil Durum Led Işıldak 149,95 TL ve daha birçok ürün Perşembe günü A101'de olacak.

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