BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 14 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta gıda ve atıştırmalıkların yanı sıra temizlik ürünlerinde indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta "İtalyan Lezzetler" etiketiyle sos çeşitleri ve noodlelar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta içecek, cips ve çikolata çeşitleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM 14 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta kolonya, yumuşatıcı, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, parfüm, deodorant, bulaşık altlığı, wc temizleyici, diş macunu, tüy dökücü krem gibi ürünleri de sizlerle buluşturuyor. Tüm bunların yanı sıra günlük ped ve ayrıca Duracell pil çeşitleri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 14 Haziran 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 14 HAZİRAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta "İtalyan Lezzetler" başlığı altında makarna çeşitleri ve soslar indirimli olarak satışa sunulacak. Barilla 500 gr Mini Midye 10,75 TL, Barilla 500 gr Penne Rigate 10,75 TL, Barilla Spagetti 10,75 TL, Tandoor 200 gr Tortilla & Lavaş 7,50 TL, Tat Lezzetlendirici Soslar 15,50 TL, Seres Sos Çeşitleri 21,50 TL, Bolbol Pizza Sosu 18,50 TL, Bolbol Zeytinyağlı Mayonez 17,50 TL, Kühne Chef 250 ml Balsamik Sirke 16,50 TL.

BİM 14 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Indomie Gurme Noodle 4,50 TL, Nudo Noodle 300 gr Yumurtalı 11,50 TL, Fora 345 gr Dilimli Siyah & Yeşil Zeytin 16,50 TL, Dolce Verona 150 gr Bademli Bisküvi 14,50 TL, Marini Glazürlü 200 gr Bisküvi 14,50 TL, Nescafe Blend 100 gr 37 Gold Kahve 29,50 TL ve Pernigotti Gelato Dondurma 29 TL fiyattan satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'de indirim Jacobs Barista Edition Strong 225 gr Filtre Kahve 44,50 TL, Pringles 70 gr Patates Cipsi Orjinal 13,50 TL, Dr. Oetker 127 gr Tiramisu Yap 9,50 TL, Soft 20'li Baskılı Konsept Peçete 8,75 TL, Sanitta Baharat Çeşitleri 11,50 TL, Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı 47,50 TL, Dr. Oetker 4'lü Pizza 37,50 TL olacak.

14 Haziran 2022 Bim aktüel kataloğunun Haftanın Önerileri etiketi ile yer almış fırsat ürünleri devamında; North Pacific Seyahat Çantası 22,50 TL, Parex 4'lü Temizlik Bezi 13,50 TL, Soda Plus 500 gr Çamaşır Sodası 10,50 TL, Remove Tüy Dökücü Krem 16,50 TL, Durex 20'li Prezervatif 36,50 TL, Naturalove Bambu 400'lü Kürdan 9,50 TL,

Çift Taraflı Ahşap Tarak 13,50 TL, Şirin Erkek-Kadın Patik Çorap 6,50 TL, Şirin Çocuk Soket Patik Çorap 4,50 TL, Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 69 TL, Orkid Hijyenik Ped 36'lı Normal 39,50 TL, Orkid Hijyenik Ped 26'lı Gece 39,50 TL, Orkid Günlük 48'li Ped 31,50 TL, Duracell 8'li AAA İnce Pil 39,50 TL, Duracell 8'li AAA Kalem Pil 39,50 TL, Duracell 3'lü 2032 Düğme Pil 24,50 TL,

BİM'de bu hafta; Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 142 TL, Blume Mega 1 Kg Kağıt Havlu 29,50 TL, Blume 32'li Tuvalet Kağıdı 72,50 TL, Ecco Soft 200'lü Peçete 9,50 TL, Gillette Styler 3'ü 1 Arada Tıraş Makinesi 159 TL, Marmara Barber Parfümlü Kolonya 16,50 TL, Bulut Konsantre 1500 ml Yumuşatıcı Sensitive 22,50 TL,

BİM aktüel ürünler kataloğundaki temizlik ve hijyen ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Güldal 3 Kg Ultra Çamaşır Suyu 22,50 TL, Senfoni 1500 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 19,50 TL, Aks 4 Litre Yüzey Temizleyici 22,50 TL, Rbl Erkek Parfüm 39,50 TL, Parex Bulaşık Altlığı 13,50 TL, Koruma Wc Temizleyici 16,50 TL, İpana Diş Macunu 16,50 TL'den müşterinin alımına sunulacak.