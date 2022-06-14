A101'de bu hafta neler var? A101 16 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde elektrikli ev aletleri öne çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta oyun aksesuarları, Notebook standı, stereo hoparlör, 26 jant bisiklet, scooter ve Babalar Günü için hazırlanan hediyelik ürünler satışa sunulacak. İşte A101 16 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Babalar Günü için hazırlanan hediyelik ürünlere, züccaciye ve tekstil grubunda, mobilya, tamirat malzemeleri, bahçe araç gereçleri ve elektronik ürünlerde sürpriz indirimler var.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, ankastre set, cep telefonu, oyun aksesuarları, Mutfak ürünleri, Züccaciye, kamp ürünleri, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 16 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Toshiba 50″ 4K Android Tv 5.999 TL fiyatla gelen ilk ürün... 50UA2063DT modelli olan üründe 4K panel var. Ürün için pek çok özellik belirten A101'in bu fırsatını kataloglardan detaylıca görebilirsiniz. Dieğr üründe HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Led Tv 5.599 TL gibi muhteşem bir fiyatla sizlerle olacak. Bu ürünün ardından ise Samsung 40″ Full HD Smart Tv 5.699 TL'den satılacak.

A101 Aktüel 16 Haziran 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1.599 TL ve Alcatel 1T 10″ 2020 Tablet 999 TL'den satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 4 adet ürün yer alıyor. Regal Beyaz Cam Ankastre Set 4.599 TL, SEG Turbo Fırın 2.699 TL ve Regal Büro Tipi Buzdolabı 1.999 TL'den gelecek. Ek olarak SEG No-Frost Buzdolabı 5.299 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Ayrıca Samsung Mikrodalga Fırın 1.499 TL, Homend Toastbuster Tost Makinesi 499 TL, Arzum Practical Dik Süpürge 499 TL, Fakir Blender Seti 439 TL ve Schafer Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi 399 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta; 6.26 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1599 TL, Alcatel 1T 10″ 2020 Tablet 999 TL, Piranha Gaming Klavye 119 TL, Piranha Gaming Kuaklık 129 TL, Piranha Hoparlörü 59,95 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 99,95 TL, Piranha Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 99,95 TL fiyattan müşterinin alımına sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda okulların kapanacak olmasıyla birlikte karne hediyeleri de yer alıyor. Çocuklar için hazırlanan; Triathlon Kale Korumalı Trambolin 1.699 TL, Çift Amortisörlü 26 Jant Bisiklet 1.299 TL, Triathlon Ahşap Kaykay 149,95 TL, Futbol-Voleybol-Basketbol topu 49,95 TL, Piranha Akıllı Dron 449,95 TL, Triathlon Işıklı Scooter 219,95 TL fiyattan satılacak.

A101 aktüel kataloğundaki kamp ve piknik için gerekli ürünler kapsamında ise; Gölgelikli Salıncak 649 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 429 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 109,95 TL, Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 109,95 TL, Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj-Piknik Sandalyesi 109,95 TL, Kamp Taburesi 34,95 TL olarak yer alacak.

Babalar Günü için hediye olabilecek ürünlerde; Aprilla Erkek Bakım Seti 199 TL, Piranha Benzinli Tırpan 999 TL, Piranha Darbeli Matkap 259,95 TL, Piranha 16 Parça Hassas Tornavida Seti 69,95 TL, Piranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti 259,95 TL, Piranha Akım Korumalı Priz 5'li 89,95 TL, Piranha Lehim Havya Seti 69,95 TL, Piranha Dijital Kumpas 79,95 TL, Babalar Günü Defteri 29,95 TL olacak.

Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda hazırlanan aktüel ürünler; Manuel Doğrayıcı 32,50 TL, French Press 45 TL, Nehir Çelik Servis Gereçleri 34,95 TL, Nehir Yemek Kaşığı-Çatal adet 9,95 TL, Nehir Tatlı Kaşığı-Çatal adet 8,95 TL, Nehir Çay Kaşığı 6,95 TL, Opal Fırın Kabı 65 TL,

Luminarc Opal Servis Tabağı 32,50 TL, Luminarc Pizza Tabağı 32,50 TL, Luminarc Opal Kase 32,50 TL, Lav 7 Parça Cam Kase Seti 79,95 TL, Verda Emaye Kupa Çeşitleri 45 TL, Borosilikat Damlatmaz Yağlık 29,95 TL, Keramika Çift Renkli Çerezlik 9,95 TL, Badya 3'lü Set 19,95 TL, Süzgeç ve Un Eleği 8,50 TL fiyattan satılacak.

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