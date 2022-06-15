BİM 17 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM'de bu hafta okulların kapanacak olmasıyla birlikte çocuklara karne hediyeleri ve Babalar Günü için hazırlanmış ürünler var. BİM aktüel ürünler kataloğunda bilgisayar aksesuarları, filtre kahve makinesi, televizyon ve yazıcı gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta züccaciye ve elektronik ürünleri geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 17 HAZIRAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 17 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda; katlanabilir bisiklet, televizyon çeşitleri, elektronik ürünler, Oyuncu Kulaklık, ev tekstil ürünleri, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set. Buharlı Temizleme Makinesi, Melamin Servis Tabağı Çeşitleri ve Erkek Bermuda Pijama Takımı gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de; Teknolojiden elektrikli ev aletlerine, çok amaçlı ürünlerden hediyelik ürünlere, züccaciye ve tekstilden bisiklete kadar birçok ürün müşterilerinin beğenisine sunulacak. İşte 17 Haziran 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Dijitsu 50″ Android Tv 4.999 TL, Dahili uydu alıcılı Woon 32″ HD Ready Uydulu Led Tv 2.299 TL, Kumtel Vantilatör 299 TL ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta; Otomatik iniş-kalkış,akıllı telefonlar ile uçurma gibi bir çok özellikli Corby Drones SD04 Zoom Life Smart Drone 599 TL, Baskı, tarama kopyalama, wifi ile kablosuz bağlantı renkli çıktı özelliği 2 yıl garantisi ile Hp 2710 Wifi Yazıcı 899 TL, Xiaomi Redmi 10 4+64 GB Cep Telefonu 4.199 TL, Steelseries Arctis 3 Oyuncu Kulaklık 899 TL, Hp Pavilion 800 Türkçe Mekanik Klavye 699 TL, Mobil Canlı Yayın Seti 199 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Babalar Günü'ne özel hazırlanmış hediyelik ürünlerde; Philips Erkek Bakım Seti 199 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 449 TL, Mobil Canlı Yayın Seti 199 TL, Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 219 TL, Rokiee Katlanır Vitesli Bisiklet 2.599 TL, Casio Erkek Kol Saati 229 TL, Erkek El Çantası 39,50 TL, Esem Erkek Sandalet 49,50 TL, Erkek Deri Kemer 49,50 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'in züccaciye ve mutfak kapsamında hazırlanan ürünlerinde; Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 2.899 TL, Chef's Derin Tencere 119 TL, Chef's Tava 74,50 TL, Philips Süpürge 1.599 TL, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 299 TL, Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 5,50 TL, Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 6,50 TL, Yuvarlak Banyo Taburesi 24,50 TL, Cam Mum ve Sunum Tepsisi 19,50 TL,

Paslanmaz Süt Süzgeci 14,50 TL, Paslanmaz Süzgeç 26,50 TL, Mutfak Gereçleri 9,50 TL, Paşabahçe 6'lı Altın Yaldızlı Gaia Meşrubat Bardağı 99 TL, Paşabahçe 6'lı Altın Yaldızlı Gaia Su Bardağı 89 TL, Paşabahçe Sürahi 39,50 TL, Paşabahçe 2'li Yağlık Sirkelik 29,50 TL, Pirge 6+1 Çantalı Bıçak Seti 550 TL, Pirge Kıyma Bıçağı 199 TL fiyattan satılacak.

BİM 17 Haziran kataloğundaki ev teksili ve giyim ürünlerinde; Casilli Kız Çocuk Kısa Kollu Taytlı Takım 59 TL, Casilli Kadın Geniş Askılı Şortlu Takım 69 TL, Molinella Baskılı Çift Kişilik Pike 109 TL, Molinella Baskılı Tek Kişilik Pike 89 TL, Kutulu Havlu Seti 2'li 22,50 TL, Dolgulu Kırlent 29,50 TL,

Embos Banyo Paspası 2'li 89 TL, Molinella 2'li Yastık Kılıfı 29,50 TL, Keçe Amerikan Servisi 29,50 TL, Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 64,50 TL, Plaj Çantası 69 TL, Erkek Tişört 59 TL, Erkek Bermuda Pijama Takımı 109 TL olarak raflarda yerini alacak.

Ayrıca çocuklar için hazırlanan Eğitici ve öğretici özellikleri ileçeşitli oyuncaklar bulunacak. Lisanslı Uçurtma 27,50 TL, Çocuk Pinpon Seti 34,50 TL, Lisanslı Frizbi 16,50 TL, Futbol Seti 69 TL, Nerf Mantis Lr1 Alpha Strike 219 TL fiyatıyla cuma günü BİM'de yerini alacak.

ŞOK 15 Haziran 2022 aktüel ürünler satışta!

A101 16 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

BİM 14 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var?