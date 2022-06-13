ŞOK 15 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 15 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; Oyuncu koltuğu, akülü araba, elektrikli scooter, derin dondurucu, mobilya ürünleri, köşe koltuk uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta çocuklar için Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 1.999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; plastik banyo ürünleri ve terlik çeşitleri yer alıyor. İşte ŞOK 15 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tekstil ve Giyim grubunda, Oyuncak ve Temel ihtiyaç grubundaki çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK 15 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki mobilya grubundaki ürünlerde; Evdemo Anatolia Gri L Köşe Koltuk Takımı 2,799 TL, Yine silinebilir soho dokuma kumaşlı, yıkanabilir fermuarlı yastık kılıflı Evdemo Ada İkili Koltuk 799,90 TL, Metal gövdeli 18MM suntalamdan imal edilmiş olan Evdemo Metal Zigon Sehpa 499 TL, Evdemo Çok Amçlı Raf Dolap 699,90 TL, Evdemo Gold TV Ünitesi 699,90 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta oyunseverler için çeşitli ürünler yer alıyor. X-Jammer Oyuncu Mouse Ped 64,90 TL, Plastik gövde ve çıkarılabilen mikrofon özellikli Rampage Oyuncu Kulaklık 159,90 TL, Siyah ve kırmızı renkli 3 fonksiyonlu yumuşak kolçaklı Rampage Oyuncu Koltuğu 2,299 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta okulların kapanacak olmasıyla birlikte karne hediyesi olarak alınabilecek ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta; 2 V Champion Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 1,999 TL, Led Tekerlekli, 3 kademeli boy ayarlı, katlanabilir Rookie Maxi Led Tekerlekli Scooter 299,90 TL'den satışa sunulacak.

Şok Kataloğunda çocuklar için seçilmiş Eğitici ve Öğretici oyuncaklar bu kadarla da kalmıyor. Pilsan Building Blocks 59,95 TL, Rookie Maxi Led Tekerlekli Scooter 299,90 TL, Eğlenceli Hikayelerle Kazanımlar Serisi 8,95 TL, Bir Dolu Etkinlik 10,99 TL, Hot Wheels Üçlü Arabalar 49,95 TL, Hot Wheels Şhir Başlangıç Setleri 99,95 TL, Barbie Havuz Oyun Seti 149,90 TL, Su Bombası Balon 5,99 TL, Gokidy Askeri ve İnşaat Uçak Seti 99,95 TL, Melisa Bisikletle Gezi Seti 79,95 TL, Slazanger Futbol – Voleybol Topu 99,95 TL, Star Tech Mavi ve Pembe Işıklı Paten 299,90 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Kadın Çapraz Bantlı Terlik 39,95 TL, Kadın Örgü Terlik 19,95 TL, Erkek Tek Bant Terlik 34,95 TL, Kadın Vatkalı Beyaz T-Shirt 49,95 TL, Kadın Viskon Kuşaklı Tek Alt 49,95 TL, Kadın Dantel Aksesuralı Pijama Takımı 99,95 TL, Dantel Aksesuarlı Gecelik 69,95 TL,

Ayrıca Şok Marketlerde 25 TL ve üzeri alışverişlerde; Fairy 1000 ml Losyon 40,95 TL yerine 26 TL, Nescafe 200 gr Classic Kahve 79,95 TL yerine 50 TL'ye satılacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 14 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu