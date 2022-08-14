BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 16 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 16 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta iç çamaşırı kapsamında ürünler var. BİM'e bu hafta meyve ve kakao aromalı sütler indirimli olarak satışa sunulacak. Peki BİM'e bu salı başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Çorap, Spor ayakkabı boyası, halhal, kolye ve pijama takımı gibi fırsat ürünleri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 16 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 16 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda süt ürünlerinde indirimler yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Özgüllü 1500 gr Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 145 TL, Ekici 1000 gr Tereyağı 119 TL, Ekici 2'li İkili Kahvaltı Paketi 44,50 TL, President 600 gr Kaşar Peyniri 75 TL, President 180 gr Taze Peynir 19,75 TL, President 100 gr Üçgen Peynir Cheddarlı 12,75 TL, President 270 gr Krem Peynir Cheddarlı 24,50 TL,

İçim 200 ml Yağlı Krema 9,75 TL, Güneşoğlu 400 gr Kaşar Peyniri 42,50 TL, Taciroğlu 3 Dilimli 475 gr Klasik İnek Peyniri 59 TL, Taciroğlu 3 Dilimli 475 gr Keçi Peyniri 62 TL, Taciroğlu 225 gr Tereyağı 37,50 TL, Taciroğlu 250 gr Tulum Peyniri Tam Yağlı 39,75 TL, Bahçıvan 3×180 gr Labne 44,50 TL, Sek 1 Litre Laktozsuz Süt 14,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta süt ürünlerindeki indirimler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Eker 65 gr Çikolatalı Puding 4,50 TL, Eker 6×195 ml Tombul Ayran 19,50 TL, Eker 750 gr Efsane Yoğurt 18,50 TL, Eker 900 gr Probiyotik Yoğurt 21,50 TL, Eker 400 gr Orman Meyveli Probiyotik Yoğurt 14,50 TL, Danone 6×180 ml Kakao Aromalı Süt 27,50 TL, Danone 6×180 ml Sade Süt 27,50 TL,

Danone 6×180 ml Çilek Aromalı Süt 27,50 TL, Danone 6×180 ml Muz Aromalı Süt 27,50 TL, Alpro 500 ml Yulaf Sütü 19,75 TL, Activia 80 ml Hibiskus Shot 5,75 TL, Activia 200 ml Ananas-Mango Smoothie 13,50 TL, Activia 200 ml Çilek-Karadut Smoothie 13,50 TL, Danissimo Limonlu Cheesecake 125 gr Yoğurt 7,50 TL, Danissimo 125 gr Kırmızı Meyveli Yoğurt 7,50 TL, Tikveşli 200 ml %18 Yağlı Krema 11,75 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun bu salı satışa sunulacak olan ürünlerinde iç giyim kapsamında; Casilli Papatya Desenli Şortlu Pijama Takımı 49 TL, Casilli Yan Dantelli Toparlayıcı Külot 22,50 TL, Casilli Bel Dantelli Toparlayıcı Külot 26,50 TL, Casilli Geniş Askılı Tül Sütyen 39,50 TL, Casilli Bel Dantelli Lazer Kesim Çamaşır 22,50 TL, Casilli Bodysuit Çamaşır 52 TL, Casilli Dantelli Büstiyer 49 TL, Casilli Yazılı Lastikli Slip Çamaşır 14,50 TL,

Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Garson Atlet 27,50 TL, Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Atlet 25,50 TL, Comfort Family 2'li Kız Çocuk Garson Slip 24,50 TL, Comfort Family 2'li Kız Çocuk Slip 21,50 TL, Comfort Family Erkek Çocuk Garson Boxer 24,50 TL, Comfort Family Çocuk Dizaltı Çorap 12,75 TL, Comfort Family Desenli Çocuk Külot Çorap 32,50 TL, Comfort Family 3'lü Çocuk Soket Çorap 19,50 TL'den yer alacak.

BİM'de bu salı Saks Çocuk Külotlu Çorap 9,50 TL, Saks Puantiyeli Dizaltı Çorap 5,50 TL, Fantasia Çocuk Soket / Patik Çorap 6,50 TL, Fantasia Patik Çorap 8,50 TL, Saks Bebe Külotlu Çorap 7,50 TL, Saks Mikro Soket ve Patik Çorap 5 TL,,

Sitil 50 ml Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 9,75 TL, Sitil 50 ml Beyaz Spor Ayakkabı Boyası 9,75 TL, Sitil 100 ml Ayakkabı Temizleme Solisyonu 9,75 TL, Naturalove Cam Boncuklu Kolye 16,50 TL, Naturalove Boncuklu Halhal 12,50 TL, Naturalove Boncuklu Bileklik 12,50 TL, Çocuk Toka Çeşitleri 5,50 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.