ŞOK kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK 17 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 17 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; Okul çantası, suluk, kalem, defter çeşitleri akıllı saat ve kablolu kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Dijital Yazı Tahtası 59,99 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 17 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tekstil ve kırtasiye grubunda, mobilya ve Temel ihtiyaç grubundaki çok sayıda ürün kampanya avantajları ile geliyor.

ŞOK 17 Ağustos aktüel ürünler kataloğundaki mobilya grubundaki ürünlerde; Ceviz ve Beyaz renk seçenekleriyle Solvo kitaplık 449 TL, 10 gözlü kitaplık 479 TL, 5 raflı kitaplık 449 TL, Havana çalışma masası 799,90 TL, Monica çalışma masası 699,90 TL, Soul metal kitaplık 549 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya grubunda ve elektrikli ev eşyası kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. Altus AL 709 NF 256 Lt 7 çekmeceki No- Frost Dikey derin doondurucu 5799 TL, Altus ALK 471*514 Lt No-Frost Kombi tipi Buzdolabı 9559 TL, Altus AL 7103 D 1000 devir, 7 kilo yıkama kapasiteli çamaşır makinesi 4399 TL, Goldmaster Tozkoparan BY-4595 Elektrikli süpürge 1299 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 650 ml Golf Maraşım Kesme Dondurma için 55 TL yerine 38 TL, 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt için 59,80 TL yerine 47 TL ve 3x52'li UniBaby Islak Havlu için ise 34,90 TL yerine 21 TL indirimli fiyat sunulacak.

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