BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 2 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 2 Mayıs 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında Temizlik ve hijyen, Takı ve Kişisel Bakım grubunda harika ürünler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim grubunda özel ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 11 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Yarım yağlı büyük boy tost peyniri, Büstiyer-Şort Takımı, Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Kişisel bakım, hijyen ve temizlik ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Kefir 29,75 TL, İçim 1 Litre Ayran 16,50 TL, İçim 750 gr Tereyağı 135 TL, İçim 3×180 gr Labne 59,50 TL, İçim Az Yağlı Yoğurt 39,75 TL, İçim 6×200 ml Sade Süt 34,50 TL, Ünal 200 gr Çeçil Peyniri 42,50 TL, Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 99 TL, Teksüt %1 1 Litre Yağlı Süt 15,50 TL, İçim 500 ml Laktozsuz Süt 14,50 TL, Eker 65 gr Çikolatalı Puding 5,75 TL, Gündoğdu 250 gr Kars Kaşarı 49,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Pınar %18 200 ml Yağlı Krema 17,50 TL, Pınar 1 Litre Çocuk Devam Sütü 22,50 TL, Teksüt 900 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir 79 TL, Karper 300 gr Piknik Üçgen Peynir 39,50 TL, Nilky 1 Litre Hindistan Cevizi Sütü 33,50 TL, Bahçıvan 1000 gr Yarım Yağlı Süzme Peynir 79 TL, Gündoğdu 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 179 TL, Dimes 7/24 310 ml Tahıllı Karışık Meyveli İçecek 7,50 TL, İçimino 6×180 ml Muzlu – Kakaolu – Çilekli Süt 34,50 TL, Gündoğdu 1200 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 159 TL'den yer alacak.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Nivea 225 ml Yüz Temizleme Jeli 44,50 TL, Solo 2 Katlı Akıllı Seçimler Kağıt Havlu 54 TL, Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırça Seti 59,50 TL, Yumoş 1200 ml Konsantre Yumuşatıcı 39,50 TL, Solo 2 Katlı Akıllı Seçimler Tuvalet Kağıdı 52 TL, Newgen 250 ml Sıkılaştıcı Vücut Losyonu 69 TL,

Diadermine 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 54 TL, Diadermine 50 ml Nemlendirici Bakım Kremi 59 TL, Remove 70 ml ve 35 ml Tüy Sarartıcı Krem 27,50 TL, Ledolet 5mUzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 85 TL, Dream Air 100 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 55 TL, Fairy Platinum Plus 75'li Bulaşık Makinesi Tableti 259 TL, Rituel De Beaute 30'lu Kolajen Göz Çevresi Maskesi 19,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler devamında; Naturalove Ayna 55 TL, Maskara Tokalon29,50 TL, Solo 200'lü Peçete 28,50 TL, Solo 90'lı Islak Havlu 14,50 TL, Naturalove Pedikür Seti 49,50 TL, Casilli Büstiyer-Şort Takım 169 TL, Mr.Green Mikrofiber Bez 15,50 TL, Livoni Kadın Babet Çorap 13,50 TL, Soft Touch 2'li Mandal Toka 25 TL,

Kiva Hayvan Figürlü Maske 9,75 TL, Naturalove Peluş Saç Bandı 28,50 TL, Claderm 50 ml Kil Maskesi 14,50 TL, Angie 250 ml Vücut Peelingi 45 TL, Vitanil's Collagen 25 ml Shot 39,50 TL, Omo 9 Kg Toz Deterjan Active 179 TL, Omo 200 ml Makine Temizleyici 28 TL olarak raflarda yerini alacak.