A101'de bu hafta neler var? A101 4 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! yayınlandı

A101 4 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Hırdavat, Tadilat ve Tamirat, Bahçe ve Balkon, Kamp ürünleri, Giyim ve çok amçalı ev eşyaları yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.799 TL fiyattan satışa sunulacak. Peki 04 Mayıs Perşembe günü A101 market müşterilerini neler karşılayacak? İşte A101 4 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 4 Mayıs Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Mutfak ve Züccaciye, Tekstil ve Giyim ürünleri, Çok amçlı Ev eşyaları Harika Oyuncaklar ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli fırsat ürünlerinde sürpriz indirimler var

A101 4 Mayıs aktüel kataloğu içeriğinde yer almış bu fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Singer Brillance Dikiş Makinesi 3.299 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.099 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.799 TL, Kiwi Buharlı kırışık Giderici 699 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 329 TL, Arzum Standblend Multi Blender Seti 859 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 679 TL, Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 679 TL, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 TL, Aprilla Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 64,95 TL olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Beyaz Eşya grubunda ise; 15 dahika hızlı yıkama özelliği ile 1000 devirli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 6099 TL, SEG Bulaşık Makinesi 4999 TL, Multicolling teknoloji, nem kontrollü sebzelik 402 litre net hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 8599 TL, REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2999 TL, REGAL Büro Tipi Buzdolabı 2999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Onvo 55″ Ultra HD Android Smart TV 6999 TL, Smart tv, dahili uydu alıcılı, exxen, youtube, netflix, ve premio video uygulamalı, 3 yıl Vestel servis garantili ücretsiz montaj avantajlı 2 yıl garantili Samsung 70″ UHD 4K Smart TV 19999 TL, Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 2899 TL, Phılıps 32″ Uydu Alıcılı Led TV 4399 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer alan ve yeni kampanya döneminde geçerli olacak ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 6.5″ ekran, 2 GB Ram, 32 GB hafızaya sahip 2 yıl garantili Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2199 TL, Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık 349 TL, Bluetooth Spor Kulaklık 79,95 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta Çok Amaçlı ürünlerde; Volta APEC 49.4 CC Benzinli Moped 19.499 TL, Masa Takımı 1.990 TL, Mermer Desenli Katlanabilir Masa 299,95 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 179,95 TL, Plastik Koltuk Vito 99,95 TL, Metaltex 4 Katlı Metal Raf 129,95 TL, Piknik Seti 32 Parça 79,95 TL, Piknik Termos 139,95 TL, Kale Termos 30 Litre 299 TL, Karma Plastik Ürünler 24,95 TL, Büyük Çocuk koltuğu 89,95 TL, Diş Fırçalık 3,95 TL, Plastik Askı 6'lı Takım 22,50 TL, Magnetli Kapı Sinekliği 49,95 TL, Pencere Sinekliği 24,95 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101 4 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Tekstil ve Giyim grubunda; Kadife 80×300 cm Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 279 TL, Kadife 80×150 cm Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 139 TL, Kadife 80×200 cm Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 179 TL, Kadife 120×180 cm Kaymaz Taban Saçaklı Halı 239 TL,

Kurulama Bezi 2'li Takım 15,95 TL, Sılk&Blue Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı 129 TL, Sılk&Blue Bayan Baskılı Pijama Takımı 159 TL, Sılk&Blue Bay ve Bayan Görünmez Çorap 8,95 TL, Peregri Bay Sporcu Tişört 99,95 TL, Peregri Bayan Sporcu İspanyol Paça Pantolon 99,95 TL, Peregri Bay Sporcu Şort 99,95 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta bizleri çok sayıda Züccaciye ve Mutfak ürünleri karşılıyor. Hascevher 2'li Tava Seti 149,95 TL, Hascevher Düdüklü Tencere 299,95 TL, Hascevher Kızartma Tenceresi 129,95 TL, Luminarc Tabak Çeşitleri 19,95 TL, Keramika Çift Renk Kupa 24,95 TL, Keramika Çift Renk Kase 24,95 TL, Hascevher Metal Cezve 69,95 TL,

Manuel Kollu Rende 149,95 TL, Karma Cam Ürünler 14,95 TL, Borosilikat 3'lü Kupa 39,95 TL, Desenli Cam Matara 19,95 TL, Cam Yağlık 4,95 TL, Safir Kase 29,95 TL, Plastik Ürünler 18,50 TL, Mug Termos 129,95 TL, Hazneli Sabunluk 12,95 TL, Limon Sıkacağı 19,95 TL, Su Matarası 18,50 TL, Plastik Ürünler 27,50 TL, Melamin Tepsi Çeşitleri 19,95 TL,TL olarak satışa sunulacak.

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