Bu cuma BİM'de neler var? BİM 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Mayıs 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; İçerisinde çay makinesi, tost makinesi, kahve makinesi ve blender seti olan Fakir çeyiz paketi 2.599 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Rexon Sıcak Hava Saç Şekillendirici ve Paşabahçe marka cam ürünler satışa sunulacak. Ayrıca oyuncak çeşitleri öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta Mayıs'ın 5-12 tarihleri arasıda geçerli olacak kampanyada yer alacak aktüel ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta cuma günü Elektronik ve Teknoloji ürünler, Elektrikli Ev ürünleri, Tekstil ve Giyim, Züccaciye, Mutfak, Oyuncak ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim kapsamında fırsat ürünleri yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte Mayıs ayının ilk aktüel ürünler kataloğu....

BİM 5 Mayıs Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; 4K Dahili uydu ve dahili bluetooth, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamaları ve 2 yıl garantili Dijitsu 65 İnç UHD Webos TV 9299 TL, Yine 4K ultra hd uydu alıcısı ve dahili bluetoothlu, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamalarına sahip olan Dijitsu 55 İnç Uhd Webos TV 6999 TL, Dahili 64 GB hafıza ve 4 GB ram kapasiteli 2 yıl garantili parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli Oppo A16 Cep Telefonu 4499 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerin başında; Kumtel XXL Fastfryer 2499 TL, Fakir Çeyiz Paketi 2599 TL, Dijitsu Mikrodalga Fırın 1299 TL, Arnica Blender Seti 499 TL, Heifer Çay Makinesi 489 TL, Abdullah Efendi Keyif Türk Kahve Makinesi 499 TL, Fakir Closey Filtre Kahve Makinesi 349 TL, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 299 TL fiyatıyla geliyor. Ayrıca; Desneli Kablosuz Mouse 89 TL, Desenli Bilek Destekli Mouse Ped 59 TL fiyattan satılacak.

BİM'de elektronik ürünler bu kadarla da bitmiyor. Rexon Sıcak Hava Saç Şekillendirici 699 TL, Caso Kadın Kol Saati 449 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 229 TL, Philips Bre225 Epilatör 279 TL, Housmart Hs101 Smart Tartı 179 TL, Titreşimli Yüz Masaj Aleti 59 TL, A4 Dijital Fotokopi Kağıdı 89 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 38,50 TL, Dede Blok Oyuncak 99 TL, Çok Parçalı Vakum Molekül 69 TL, Manyetik Puzzle Süper Zeka Oyunu 49,50 TL, Blok Seti 99 TL, Nişancı Dart Fırlatıcı Soft Oyuncak 129 TL, Monster Trucks Arabalar 34,50 TL, Çılgın Dedenin Masal Hikayeleri 9,50 TL, Sök Tak İnşaat Aracı 29,50 TL, Işıklı ve Sesli Oyuncak 59 TL, Soft Yedek Mermi 19,50 TL, Sürtmeli Oyuncak Kamyon 29,50 TL, MGS Sevimli At ve Bebek 79 TL, Süper Esnek Figürler 99 TL olacak.

Bim Aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 499 TL, Kadın Krinkıl Bluz 59 TL, Kadın Krinkıl Pantolon 79 TL, Kadın Pijama Takımı 159 TL, Kadın İkili Takım 159 TL, Gofreli Masa Örtüsü 109 TL, Unisex Bornoz 269 TL, İkili Banyo Paspas Seti 99 TL, Esem Kadın Sandalet 145 TL olarak satışa sunuluyor

BİM kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubunda bu hafta; Diamond Kek Fanusu 99 TL, Borosilikat Fincan Seti 29,50 TL, Borosilikat Kupa 19,50 TL, Benante Fil Figürlü Kupa 99 TL, Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 29,50 TL, Emaye Tencere 229 TL, Kütahya Porselen Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.099 TL, Şarjlı Kişisel Blender 269 TL, Kütahya Porselen Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 159 TL, Bardaklı Başucu Sürahisi 44,50 TL,

Paşabahçe 12 Parça Aurora Çay Seti 139 TL, Paşabahçe Aurora Ayaklı Şekerlik 89 TL, Paşabahçe Gaia 6'lı Meşrubat Bardağı 99 TL, Paşabahçe Gaia 6'lı Su Bardağı 89 TL, Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 69 TL, Paşabahçe Aurora Büyük Kase 109 TL, Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 39 TL, Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 34,50 TL, Paşabahçe 3'lü Aurora Kase 59 TL, Paşabahçe Aurora 6'lı Pasta Tabak 169 TL, Paşabahçe 2'li Medien Tatlı Tabağı 89 TL, Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 19,50 TL, Paşabahçe 2'li Tokio Kase 32,50 TL olacak.

BİM'de mutfak ihtiyaçları kapsamında; Vakumlu Saklama Kabı 11,50 TL, Vakumlu Saklama Kabı 22,50 TL, Vakumlu Saklama Kabı 27,50 TL, Cam Hazneli Silikon Yağlık 23,50 TL, Hazneli Rende 59 TL, Bonera Emaye Karnıyarık Tenceresi 239 TL, Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 39,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 2 Mayıs 2023 aktüel ürünler raflarda!

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 3 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101'de bu hafta neler var? A101 4 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu!