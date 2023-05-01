ŞOK 3 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. ŞOK 3 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; Mobilya ürünleri, kadın-erkek giyim tekstili, scooter çeşitleri, kişisel bakım ve temizlik ürünleri uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Elektrikli Scooter, Çok Amaçlı Dolaplar, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim ile Temel ihtiyaç grubunda fırsatlar yer alıyor. İşte bu haftanın ŞOK'a aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Xiaomi Ninebot D18E Electric Scooter 9899 TL, Xiaomi Ninebot D28E Electric Scooter 10899 TL, Xiaomi Ninebot D38E Electric Scooter 12499 TL, Xiaomi Ninebot F30 Electric Scooter 13999 TL, Xiaomi Mı Vacuum Mop 2C Akıllı Robot Süpürge ve Paspas 6499 TL, Xiaomi Hifree Massage Gun 1179 TL, Xiaomi Smart Watch siyah Akıllı Saat 729 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde XİAOMİ markası ile 2 yıl garantili Xiaomi Ninebot D18E Electric Scooter 9,899 TL, Xiaomi Ninebot D28E Electric Scooter 10,899 TL, Xiaomi Ninebot D38E Electric Scooter 12,499 TL, Xiaomi Ninebot F30 Electric Scooter 13,999 TL, Xiaomi Mı Vacuum Mop 2C Akıllı Robot Süpürge ve Paspas 6,499 TL, Xiaomi Hifree Massage Gun 1,179 TL, Xiaomi Smart Watch siyah Akıllı Saat 729 TL'den yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta Çarşamba Fırsatlarında; S-Link SL-09 2 USB Devre ve Akım Korumalı Tekli Priz 119,90 TL, Büyük Boy Çok Amaçlı Şeffaf Çanta 34,95 TL, Küçük Boy Çok Amaçlı Şeffaf Çanta 27,95 TL, Mini Boy 10'lu Makara Seti 19,95 TL, Thermosteel 304 paslanmaz Çelik Termos 249,90 TL, Paslanmaz Çelik Matara 79,95 TL, Kiwi Krep ve Popcorn Makinesi 239,90 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 399,90 TL'den sipariş bekliyor olacak.

'Şok Ekstra Ürünler' etiketi ile Modern ve şık tasarımlara sahip olan dolaplarda ise; Tiamod Siren 4 Kapaklı Gardırop 3299 TL, Şifoniyer 4 Çekmeceli 1299 TL, Merten Çamaşır Sepetli Çok Amaçlı Dolap 899 TL, Seyran 3 Kapaklı Tek Çekmeceli Gardırop 1999 TL, Mebran Kapaklı TV Sehpası 499 TL, Ortopedik, çift taraflı kullanım, 8 katmanlı yapısı, rool pack çift kişilik US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Tek Kişlik Yatak 649 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger çift Kişlik Yatak 1199 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Çift Kişlik Yatak 1269 TL olacak.

ŞOK kataloğundaki Tekstil ve Giyim grubunda Ortopedik, çift taraflı kullanım, 8 katmanlı yapısı, rool pack çift kişilik US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Tek Kişlik Yatak 649 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger çift Kişlik Yatak 1199 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Çift Kişlik Yatak 1269 TL, Kiwi Portatif Kırışık Giderici 499,90 TL

Kadın Pijama Takımı 199,90 TL, Spor Tayt 49,95 TL, Erkek Ribanalı Eşofman Altı 89,95 TL, Erkek Kolu Katlamalı Gömlek 69,95 TL, . Chantale Dantelli Bralet 69,95 TL, Kadın Büzgü Bantlı Terlik 59,95 TL, Dantelli Bralet 89,95 TL, Chantel Çıkarılabilir Askılı Sütyen 89,95 TL, Erkek Çapraz Terlik 59,95 TL, Kadın Dantelli Slip 24,95 TL, Şok Aktüel 3 Mayıs 2023 kataloğunun İç Giyim kategorisinde ki ürünleri; Chantale Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 21,95 TL, Chantel Erkek Desenli Boxer 34,95 TL, Banyo Havlusu 2'li Takım 99,95 TL, Kadın ve Erkek Bambu Çorap 3,99 TL olatak satışa sunulacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında çok amaçlı ürün grubunda harika ürünler var. Tiamod Siren 4 Kapaklı Gardırop 3299 TL, Şifoniyer 4 Çekmeceli 1,299 TL, Merten Çamaşır Sepetli Çok Amaçlı Dolap 899 TL, Seyran 3 Kapaklı Tek Çekmeceli Gardırop 1,999 TL, Mebran Kapaklı TV Sehpası 499 TL, Ortopedik, çift taraflı kullanım, 8 katmanlı yapısı, rool pack çift kişilik US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Tek Kişlik Yatak 649 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger çift Kişlik Yatak 1199 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Çift Kişlik Yatak 1269 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta yine tekstil lapsamında; Kadın Pijama Takımı 199,90 TL, Spor Tayt 49,95 TL, Erkek Ribanalı Eşofman Altı 89,95 TL, Erkek Kolu Katlamalı Gömlek 69,95 TL, Kiwi Portatif Kırışık Giderici 499,90 TL, Chantale Dantelli Bralet 69,95 TL, Kadın Büzgü Bantlı Terlik 59,95 TL, Dantelli Bralet 89,95 TL, Chantel Çıkarılabilir Askılı Sütyen 89,95 TL, Erkek Çapraz Terlik 59,95 TL, Kadın Dantelli Slip 24,95 TL, Şok Aktüel 3 Mayıs 2023 kataloğunun İç Giyim kategorisinde ki ürünleri; Chantale Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 21,95 TL, Chantel Erkek Desenli Boxer 34,95 TL, Banyo Havlusu 2'li Takım 99,95 TL, Kadın ve Erkek Bambu Çorap 3,99 TL olacak.

BİM 2 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var? ŞOK'ta Çarşamba gününden itibaren geçerli indirimli ürünlerde; S-Link SL-09 2 USB Devre ve Akım Korumalı Tekli Priz 119,90 TL, Büyük Boy Çok Amaçlı Şeffaf Çanta 34,95 TL, Küçük Boy Çok Amaçlı Şeffaf Çanta 27,95 TL, Mini Boy 10'lu Makara Seti 19,95 TL, Thermosteel 304 paslanmaz Çelik Termos 249,90 TL, Paslanmaz Çelik Matara 79,95 TL, Kiwi Krep ve Popcorn Makinesi 239,90 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 399,90 TL olacak.

Şok Aktüel 3 Mayıs 2023 Kataloğunda Züccaciye grubunda yer alan fırsatları ise; Paşabahçe 6'lı Galata Çay Bardağı 59,95 TL, Diamond Digestive 6'lı Kahve Yanı Bardağı 119,90 TL, Diamond Digestive 4'lü Ayaklı Bardak 89,95 TL, Villa Patisserie 69,95 TL, Bricks 2'li Fincan 49,95 TL, Allegra 6'lı Su Bardağı 79,95 TL, Diamond 6'lı Su Bardağı 69,95 TL, Iconic 2'li Bardak 29,95 TL, Borcam Tencere 99,95 TL, Elite Premium Borcam 99,95 TL, Paşabahçe Borcam Black-Store Saklama Kabı 79,95 TL, Yeşil Plastik Kapak Saklama Kabı 74,95 TL, Keramika Köşem Baharatlık Seti 59,95 TL olarak karşımıza çıkıyor. Şok 3 Mayıs kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK kataloğundaki züccaciye grubundaki indirimli ürünler bu kadarla da kalmıyor. Paşabahçe 6'lı Galata Çay Bardağı 59,95 TL, Diamond Digestive 6'lı Kahve Yanı Bardağı 119,90 TL, Diamond Digestive 4'lü Ayaklı Bardak 89,95 TL, Villa Patisserie 69,95 TL, Bricks 2'li Fincan 49,95 TL, Allegra 6'lı Su Bardağı 79,95 TL, Diamond 6'lı Su Bardağı 69,95 TL, Iconic 2'li Bardak 29,95 TL, Borcam Tencere 99,95 TL, Elite Premium Borcam 99,95 TL, Paşabahçe Borcam Black-Store Saklama Kabı 79,95 TL, Yeşil Plastik Kapak Saklama Kabı 74,95 TL, Keramika Köşem Baharatlık Seti 59,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda Şölen 8'li Sütlü-Karamelli Papita 25 TL yerine 16 TL, Heinz 700 gram Ketçap 54,90 TL yerine 38 TL, Ace 700 ml Ultra Çamaşır Sulu Köpük Sprey 46,50 TL yerine 29 TL'den satışa sunulacak.