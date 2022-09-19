BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 20 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta protein ağırlıklı diyet ve sporcu ürünleri var. BİM'e bu hafta kişisel bakım, takı ve iç giyim grubunda da çeşitli fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'e bu salı başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Soyulabilir Yüz Bakım Maskesi, Seyahat Tırnak Bakım Seti, Golden Rose Kahverengi Maskara, Performans Yer Fıstığı Ezmesi, Penti 4 Mevsim Pantolon Çorabı, Greenworld Bambu Çubuklu Oda Kokusu, makyaj fırçaları gibi fırsat ürünleri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 20 Eylül 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 20 EYLÜL 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda bu hafta Oda ve Kumaş Temizleyici 19,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım grubunda çok çeşitli ürünler yer alıyor.

20 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Golden Rose Oje 13,50 TL, Figürlü Zincir Kolye 24,50 TL, Casilli İp Detaylı Sütyen 59 TL, Figürlü Zincir Bileklik 19,50 TL, Golden Rose Likit Ruj 29,50 TL, Kadın Atlet Slip Takımı 22,75 TL,

Eeose Kaş Kirpik Serum 39,50 TL, Seyahat Tırnak Bakım Seti 29,50 TL, Missi Kokulu Teneke Mum 29,50 TL, Naturalove Makyaj Fırçaları 26,50 TL, Dermokil 75 ml Kil Maskesi 15,50 TL, Naturalove Pelüş Saç Bandı 22,50 TL, Vitanil's Collagen 25 ml Shot 5,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta iç çamaşırı grubundaki ürünlerde; Casilli Dantelli Takım İç Çamaşırı 69 TL, Pırlanta Push Up Büstiyer Sütyen 69 TL, Penti 4 Mevsim Külotlu Çorap 16,50 TL, Casilli İp Detaylı Sporcu Büstiyer 65 TL olacak.

Bim Aktüel Kataloğu içinde yer alan fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil. Bu Salı BİM'de; Makeover 20 gr Dudak Peelingi 19,50 TL, Naturalove Pelüşlü Sıcak Su Torbası 49 TL, Penti 4 Mevsim Pantolon Çorabı 12,50 TL, Garnier 200 ml Yüz Temizleme Jeli 34,50 TL, Golden Rose Kahverengi Maskara 34,50 TL,

Naturalove 10'lu Bambu Hasır Led Işık 45 TL, Naturalove 6'lı Mini Makyaj Süngeri Seti 22,50 TL, Naturalove Katlanabilir Işıklı Makyaj Aynası 79 TL, Silver Rose 10 ml Soyulabilir Yüz Bakım Maskesi 5 TL, Greenworld 400 ml Oda ve Kumaş Temizleyici 19,50 TL, New Well Derma 30 ml Makeup Cover Fondöten 24,50 TL, Greenworld 100 mlBambu Çubuklu Oda Kokusu 24,50 TL fiyatıyla salı gününden itibaren reyonlarda yer alacak.

Bim Aktüel Ürünler kataloğunun ikinci sayfasında yer alan performans ürünleri sırasıyla şöyle...

Performans 300 gr Granola 27,50 TL

Performans 40 gr Meyve Bar 8,50 TL

Performans 80 gr Pirinç Patlağı 6,50 TL

Performans 96 gr Meyve Topları 14,50 TL

Performans 1 Kg Basmati Pirinç 42,50 TL

Performans 96 gr Hurma Topları 16,50 TL

Performans 165 gr Proteinli Quark 12,75 TL

Performans 28 gr Çocuk Meyve Barı 6,50 TL

Performans 50 gr Yüksek Protein Bar 15,50 TL

Performans 320 gr Yer Fıstığı Ezmesi 29,50 TL

Performans 16×2 gr Mate Çubuk Çay 14,50 TL

Performans 2×150 gr Light Ton Balığı 49,50 TL

Performans 330 ml Proteinli Kakolu Süt 12,50 TL

Performans 285 ml Yüksek Proteinli Ayran 3,75 TL

Performans 96 gr Dolgulu Hurma Topları 14,50 TL

Performans 250 gr Kahvaltılık Pirinç Patlağı 19,50 TL

Performans 100 gr Yüksek Kafeinli Filtre Kahve 22,50 TL

Performans 1 Litre Multivitaminli Şekersiz İçecek 9,50 TL

Performans 500 gr Protein İlaveli Süzme Peynir 34,50 TL

Performans 250 ml Kahveli Multivitaminli İçecek 6,50 TL

Performans 320 gr Şekersiz Çikolatalı Fıstık Ezmesi 29,50 TL

Performans 520 gr Ketçap ve 510 gr Mayonez İkili Set 39,50 TL

Performans 500 gr Yüksek Proteinli Kalem Kesme Makarna 13,50 TL