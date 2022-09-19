ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 21 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK 21 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta çeyiz eşyası kapsamında birçok ürün yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Queen 4'lü Çeyiz Seti 2399 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğunda ayrıca; Boya hırdavat ürünleri geniş yer kaplıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Elektrikli Ev aletleri, hırdavat ürünleri, yapı malzemeleri, Beyaz Eşya, Züccaciye ve Ev testili ve giyim ürünlerinde çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta yeni evlenecek veya eşyalarını yenileyecek olanları sevindirecek çeyiz ürünleri yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta; 4 gözü gazlı, ateşleme ve gaz kontrolu düğmeden, gaz emniyet sistemli, 2 yıl garantili Finlux Beyaz Ocaklı Fırın 3559 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK 21 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Beyaz Eşya ve Elektrikli küçük ev aletlerinde; Hızlı yıkama, elde yıkama, 15 program zaman erteleme gibi özelliklere sahip Finlux Çamaşır Makinesi 4399 TL,

Singer Tradition Dikiş Makinesi 1999 TL, Asonic AS-02 Bluetooth Hoparlör 99,95 TL, Asonic Hoparlör 129,95 TL, Asonic Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 69,95 TL, Asonic Siyah Tws Kulaklık 169,95 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

21 Eylül ŞOK kataloğunda; Queen 4'lü Çeyiz Seti 2399 TL, Queen Hightea Inox Çelik Çay Makinesi 599 TL, Queen Blendmix Pro 5'li Blender Seti 799 TL, Közde pişirme teknolojisi, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli Queen Teachat Çay seti 779 TL, Soğuk hava üfleme ve 2 kademeli ısı hız ayarlı Queen Shining Saç Kurutma Makinesi 169 TL, Dikey ütüleme, kendi kendini temizleme özelliğine sahip Queen Chester Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 399 TL,

ŞOK 21 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki tamir ve hırdavat ürünleri grubundaki ürünlerde; Ussu Kırıcı Delici 799,90 TL, Ussu Vidalama 119,90 TL, Ussu Dekupaj 279,90 TL, Ussu Darbeli Matkap 279,90 TL, Ussu Avuç Taşlama 299,90 TL, Ussu Akülü Matkap 299,90 TL, Ussu Silikon Tabancası 49,95 TL, Ussu Su Terazisi 69,95 TL'den satılacak.

Ayrıca; ATTLAS Fayans Kesme 349,90 TL, Polisan Quartz 17,5 kg Tavan Boyası 219,90 TL, Polisan Quartz 10 kg Silikonlu İç Cephe Boyası 169,90 TL, Merdiven 3+1 Basamaklı 299,90 TL, Takım Çantası 99,95 TL, Saplı Rulo 16,95 TL, Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 8,99 TL, Paketleme Bandı 12,95 TL, Plastik Kaplı Kestirme Fırça 9,99 TL, Japon Yapıştırıcı 10,95 TL, WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 39,95 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 20 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu ŞOK aktüel kataloğundaki ürünlerin ev tekstili grubunda; Kaydırmaz Tabanlı Dijital Baskılı Halı 99,95 TL, Kaydırmaz Tabanlı Dijital Baskılı 80×250 cm Halı 159,90 TL, Kaydırmaz Tabanlı Dijital Baskılı 120×170 cm Halı 159,90 TL, Erkek Gömlek 69,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak normal fiyatı 39,95 TL olan Vernel Max Yumuşatıcı 25 TL, Normal fiyatı 59,90 TL olan Ofçay Tiryakisine Demlik Poşet Çay 36 TL, Normal fiyatı 56,90 TL olan Bahçıvan Tost Peyniri 40 TL,