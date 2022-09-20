A101'de bu hafta neler var? 22 Eylül A101 kataloğu 2022!

A101'in bu hafta perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 22 Eylül 2022 kataloğunda; Vintage konseptli; Çaydanlık takımı, 3'lü saklama kabı ve servis tenceresi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. A101'de bu hafta Singer Starlet 6660 Dikiş Makinesi 2.499 TL'den satılacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 22 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

22 Eylül A101 kataloğunda televizyonlar ve elektronik ev aletleri geniş yer kaplıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mobilta grubunda da sürpriz indirimler var.

Samsung 58″ 4K Crystal Uhd TV 10799 TL, Toshıba 50″ Ultra Hd Android Tv 6299 TL, Hı-Level 39″ HD Android Smart Uydu Alıcılı Led Tv 3099 TL, Reeder P13 Plus 2022 Cep Telefonu 1999 TL, Alcatel GO1 Cep telefonu 1399 TL, Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 799 TL, Piranha Klavye Mouse Seti 99,95 TL, Elitled Uzaktan kumandalı RGB Şerit Led 64,95 TL, GoSmart 64 GB Smart Usb Bellek 69,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta ev eşyaları Ev Tekstil ürünleri ile temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor.

A101'de bu hafta beyaz eşya grubunda; SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 4799 TL, Led göstergeli, çocuk kilidi, zaman erteleme fonksiyonlu SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 4299 TL, REGAL Derin Dondurucu 2199 TL fiyatıyla sipariş bekliyor olacak.

A101 kataloğundaki elektrikli ev aletleri kapsamındaki ürünlerde; Singer Starlet Dikiş Makinesi 2.499 TL, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 1.349 TL, Arzum Starry El Blender Seti 399 TL, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 499 TL, Schafer Çaydakeyif Çay Makinesi 439 TL, Onvo Çubuk Blender 239 TL, Aprilla Şarlı Saç Kesme Makinesi 219 TL'den satışa sunulacak.

A101'in spor ve egzersiz grubunda harika ürünler yer alıyor. Altıs Dikey Kondisyon Bisikleti 799 TL, Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin 329 TL, Triathlon Işıklı Paten 229,95 TL, Triathlon Yarım Denge Topu 499 TL, Triathlon Pilates Topu 99,95 TL, Triathlon Neopren 2×3 Kg Demir Dambıl Seti 199,95 TL, Triathlon Plastik Kaykay 139,95 TL,

Triathlon Ahşap Kaykay 169,95 TL, Triathlon Metal Şınav Barı 44,95 TL, Triathlon Bel İnceltici Disk 55 TL, Triathlon Grafiti ve Led Işıklı Kaykay 149,95 TL, Triathlon Vantuzlu Mekik Çekme Aleti 89,95 TL, Triathlon Pilates & Yoga EgzersizBandı 5'li 29,95 TL, Triathlon Profesyonel Pilates-Yoga Matı 129,95 TL, Triathlon Kelebek Kol ve Bacak Çalıştırıcı 59,95 TL, Triathlon Dart Seti 69,95 TL fiyatla yerini alacak.

A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogtaki Tekstil ve Giyim grubundaki ürünlerde; Kadife Kaymaz Salon Halısı 459 TL, Çift Kişilik Battaniye 119 TL, Tek Kişilik Battaniye 89,95 TL, Silk&Blue Bayan Lastiği Yazılı Fermuarlı Büstiyer 69,95 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Lastiği Yazılı Slip 32,95 TL, Silk&Blue Bayan Fitilli Sütyen – Slip Takım 64,95 TL, Penti Bayan Külotlu Çorap 14,95 TL'den satılacak.

Züccaciye ve Mutfak grubunda ise Luminarc Trianon Serisi Tabaklar 14,50 TL, Salata Kasesi 34,95 TL, Opal Kupa 19,95 TL, Nehir Çay Kaşığı 7,95 TL, Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 10,95 TL, Nehir Yemek Kaşığı-Yemek Çatalı 12,95 TL, Nehir Servis Gereçleri 49,95 TL, Verda Vintage Çaydanlık Takımı 349,95 TL, Verda Vintage Emaye Kek Kalıbı 179,95 TL, Açılır 6 Kişilik Masa Takımı 2.700 TL fiyatla A101 raflarında yerini alacak.

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