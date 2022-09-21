BİM'de bu hafta neler var? BİM 23 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 23 Eylül 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, oto aksesuarları, mutfak eşyaları ve elektronik ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Smart Kick Scooter 5,999 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BIM 23 EYLÜL 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 23 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, oto aksesuarları, beyaz eşya,Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta 2 farklı televizyon satılacak. Ayrıca Smart Kick Scooter 5999 TL ve Rookie Scooter 479 TL ve Decolove 3 Katlı Modern Ayakkabılık 499 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

Bu cuma BİM'e gelecek olan televizyonlar ise; 1.5 GB Ram, 8 GB dahili hafızası olan 2 yıl garantili Dijitsu 55 İnç Android TV 6299 TL, Dijitsu 50 İnç Android TV 4999 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubunda; Chef's Tava 79 TL, Tefal Şef Bıçağı 149 TL, Tefal Santoku Bıçak 119 TL, Lav Boyalı Cam Meşrubat Bardağı 44,50 TL, Lav Nez Çay Bardağı 37,50 TL, Benante Kase 12,50 TL, Benante Salata ve Meyve Kasesi 52,50 TL,

Benante Salata Kasesi 52,50 TL, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı 12,50 TL, Okyanus Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 10 TL, Paşabahçe İnvitation Kase 21,50 TL, Hobby Life 4'lü Derin Saklama Kabı 39,50 TL, Glass in love 3'lü Dekorlu Cam Banyo Seti 149 TL olacak.

BİM 23 Eylül kataloğunda oto aksesuarları kapsamında; Starcom Kameralı Dikiz Aynası 319 TL, Starcom Kadran Ekran Yansıtma 139 TL, Polosmart Araç İçi Led Işıklı Şarjlı Bardak Altlığı 69 TL, Starcom Taşlı Dekoratif Ayna Çerçevesi 159 TL, Starcom Taşlı Koltuk Arkası Düzenleyici 119 TL, Starcom Taşlı Telefon Tutucu 99 TL,

Starcom Taşlı Araç İçi Süslü Bardak Altlığı 29,50 TL, Starcom RGB Şerit Led 99 TL, Polosmart Onyo Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 39,50 TL, Polosmart Dikiz Aynası Telefon Tutucu 59 TL, Starcom Kapı Kenar Koruyucu 99 TL, Starcom Yağmur Kaydırıcı 14,50 TL, Starcom Kapı Çizik Koruma Bandı 19,50 TL, Starcom Alüminyum Sibop Kapağı 24,50 TL'den satılacak.

BİM 23 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve elektronik grubunda; Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 3999 TL, Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 3599 TL, Tafal Buhar Kazanlı Ütü 2199 TL, Polosmart Wirells Mouse 69 TL, Polosmart Powerbank 139 TL, Linksmart Duvar Tipi Şarj Kablosu 149 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM'de bu hafta tekstil ve giyim grubunda; Molinella Yaprak Baskılı Paspas Seti 109 TL, Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 159 TL, Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 139 TL, Vakumlu Hurç Seti 47,50 TL, Zümrüt Yeşili Dolgulu Kırlent 32,50 TL, Şemsiye 89 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Ayrıca çocuklar için hazırlanmış eğitici ve öğretici ürünlerde Pilsan Bultaklı İlk Arabam 149 TL, KPSS Yetenek ve Ales Soru Bankası 59 TL, Dünya Şampiyonası Futbol Oyunu 125 TL, Ahşap Denge Oyunu 49,50 TL, Konuşan Cansu Bebek 99 TL, Eğlenceli Bloklar 27,50 TL, Kitap Okuma Işığı 39,50 TL, Gümüş Göl Masalları 5,75 TL,

Pilsan Playmat Yer Karosu 99 TL, Lelia Oyuncak Bebek 69 TL, Makas 2'li Set 29,50 TL, Piccolo Mondi Sürtmeli 4×4 Offroad Araba 99 TL, Sudoku Kitapları 12,50 TL, Çerçeve Puzzle 12,50 TL fiyatla cuma günü BİM'de raflardaki yerini alacak.

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