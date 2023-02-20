BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 21 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 21 Şubat 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta; Temizlik ve hijyen ürünlerinde, Kişisel Bakım grubunda, İçecek grubunda, Bisküvi ve Çikolata çeşitlerinde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta bebek bezleri de satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 21 ŞUBAT 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda atıştırmalıklar ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Rinso 10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri, Bulaşık Makinesi Tableti, Urban marka saç bakım ürünleri ve Temizlik ve hijyen ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunuldu.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Çamaşır Suyu, Lavabo Açıcı Jel, Sıvı Sabun, Antibakteriyel ped, Kireç ve Pas Çözücü, İsviçre Çikolatası, Kremalı Bisküvi çeşitleri, ketçap-mayonez ve Hindistan Cevizli Kek gibi ürünler yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

Maylo 32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 115 TL, Molped 28'li Antibakteriyel Günlük Ped 17,50 TL, Rinso 10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL, Bind Activit 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti 92,50 TL, Molped 28'li Antibakteriyel Gece Hijyenik Ped 36,50 TL, Cif 750 ml P&S Banyo ve 70 ml Serum Banyo Cif 39,75 TL, Urban Care 150 ml Durulanmayan Saç Bakım Kremi 55 TL, Molped 28'li Antibakteriyel Normal Hijyenik Ped 36,50 TL, Cif 750 mlP&S Mutfak ve 70 ml Serum Mutfak Cif 39,75 TL, Hijyen Koruma 500 ml Wc Temizleyici Aktif Köpük 29,50 TL, Ziaja 200ml+ 200ml Yüz Temizleme Jeli+Tonik Kofre Seti 89 TL fiyattan satılacak.

Bim aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Herby Fit Bitki Çayı 22,50 TL, Tamek 355 gr Ketçap 16 TL, Tamek 320 gr Mayonez 23,50 TL, Booza Tahıllı Meyveli İçecek 9,75 TL, Tadelle 3×30 gr Bitter Çikolata 19,50 TL, Tadelle 3×30 gr Beyaz Çikolata 19,50 TL, Efor Platinum 1 Kg Özel Seri Siyah Çay 65 TL, Eti 3×70 gr Kombo Lokmalık Bisküvi 17,50 TL,

Swissalps 100 gr Sütlü İsviçre Çikolatası 18 TL, Eti Popkek 180 gr Hindistan Cevizli Kek 15,75 TL, Biscolata 100 gr Nirvana Fındıklı Gofret 17,50 TL, Biscolata Pia 100 gr Limon Dolgulu Kek 12,75 TL, Eti 150 gr Limonlu Haşhaşlı Topkek Mini 13,75 TL, Eti 150 gr Kakaolu Portakallı Topkek Mini 13,75 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda Swissalps 100 gr Fındıklı İsviçre Çikolatası 18,50 TL, Biscolata Pia 100 gr Frambuaz Dolgulu Kek 12,75 TL, Eti Cin 3×114 gr Portakal Jöleli Granüllü Bisküvi 22 TL, Sarıyer 2,5 Litre Portakal Aromalı Gazlı İçecek 16,50 TL, Didi 2,5 Litre Şeftali Aromalı İçecek Soğuk Çay 16,50 TL, Fiskobirlik 8×20 gr Nuga Kakaolu Fındık Kreması 21,50 TL, Biscolata 100 gr Nirvana Hindistan Cevizli Gofret 17,50 TL, Eti Burçak 4×100 gr Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 22,50 TL, Biscolata Mood 125 gr Bitter Krema Dolgulu Bisküvi 19,50 TL, Eti Burçak 4×100 gr Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 22,50 TL, Biscolata Mood 125 gr Hindistan Cevizi Dolgulu Bisküvi 19,50 TL'den yer alacak.

BİM'de bu hafta salı günü; Deluxe Bref Wc Blok 22 TL, Komili Sıvı Sabun 45,50 TL, Babyone Bebek Bezi 59 TL, Lole's 72'li Islak Havlu 10,50 TL, Urban 250 ml Care Şampuan 49 TL, Urban 250 ml Care Saç Kremi 49 TL, Sofia 100'lü El ve Yüz Havlusu 19,50 TL, Urban Care 200 ml Sıvı Saç Kremi 59 TL, Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 25,50 TL, Family Gözlük Temizleme Mendili 15,50 TL, Porçöz 2 Litre Kireç ve Pas Çözücü 28,50 TL, Hyperactive 750 gr Lavabo Açıcı Jel 19,75 TL, Maylo 12'li Bütçem Kağıt Havlu 2 Katlı 79 TL, Güldal 750 ml Köpük Çamaşır Suyu 18,50 TL, Fairy 6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 119,50 TL'den yer alacak.