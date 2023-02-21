ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 22 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta masaüstü bilgisayarlar, hasır sepetler, kozmetik ürünler, deterjanlar ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta 23.8 inç ekran boyutlu Asus Tuf Gaming Monitör 3299 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Asus Expert book Taşınabilir Bilgisayar 10,799 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 22 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunda Oyun tutkunlarının yoğun ilgi göstereceği Teknoloji ürünleri yer alıyor. Bu ürünler sırasıyla; 23.8 inç ekran boyutlu Asus Tuf Gaming Monitör 3299 TL, Asus Tuf Gaming Mobil ve Xbox uyumlu Oyuncu Kulaklık 899 TL, Rgb Suya ve toza dayanıklı Türkçe Asus Oyuncu Klavye 799 TL, Asus Rog Strix Impact Çift El Sensör Aura Sync Rgb Oyuncu Mouse 499 TL, Asus Usb Bluetooth Adaptör hediyeli; Asus Prag İ3 4GB GTX1650 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 10499 TL, Asus Londra İ3 6GB GTX1660 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 10999 TL, Asus Paris İ3 8GB GTX6600 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 13999 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile satışa sunulacak olan Teknoloji ürünlerinin devamında; Yine Asus Bluetooth Adaptör hediyeli Asus İstanbul İ3 8GB RTX1650 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 15999 TL, Asus Tokyo İ5 10GB RTX3080 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 29699 TL, Asus Pekin İ5 8GB RTX3060TI 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 20499 TL,Asus New York İ5 12GB RTX675 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 20499 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında el yapımı hasır ürünler var. Naturel Küçük Boy Hasır Sepet 109,95 TL, Naturel Orta Boy Hasır Sepet 139,95 TL, Naturel Büyük Boy Hasır Sepet 159,95 TL, Naturel Küçük Boy Hasır Sepet 49,95 TL, Naturel Orta Boy Hasır Sepet 59,95 TL, Naturel Büyük Boy Hasır Sepet 69,95 TL, Jüt Çekmece İçi 4 Bölmeli Düzenleyici 59,95 TL, Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL, Raf düzenleyici 34,95 TL, Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 39,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok Aktüel 22 Şubat 2023 Kataloğundaki çok amaçlı ev eşyalarında ise; Kapı Önü Paspası 34,95 TL, Masajlı Duş Başlığı Seti 79,95 TL, Vip Ahmet Kumsal Vip Set 199 TL, Gezer Erkek Klasik Terlik 59,95 TL, Gezer Kadın Peluş Gondol Terlik 59,95 TL olacak. Şok 22 Şubat 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda Normal fiyatı 35,95 TL olan Peros Yumuşatıcı 23 TL, Normal fiyatı 62,95 TL olan Sprite 4×1 Litre 46 TL, Normal fiyatı 43,25 TL olan Mis 400 gr Labne 34 TL, Normal fiyatı 55 TL olan Lio Salamura 201-260 500 gr Siyah Zeytin 39 TLTL'den satışa sunulacak.