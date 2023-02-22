A101'de bu hafta neler var? A101 23 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; SEG 8 kg çamaşır kurutma makinesi, Xiaomi Airfryer, koltuk ve köşe takımı, 4+1 merdiven, buharlı kırışık giderici, dik süpürge, erkek bakım seti, kulak ve burun kılı kesme makinesi gibi ürünler yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Çatal-Kaşık takımından cep telefonuna, Elektrikli süpürgeden televizyona varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 23 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 23 Şubat Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 3 farklı televizyon, düzenleyici çeşitleri, Köşe Takımı, Begonvil Koltuk, farklı boyutlarda valiz çeşitleri ve giyim gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 3 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Hı-Level 55″ Ultra HD WEBOS Smart Led TV 6999 TL, Toshıba 43″ Full HD Smart TV 5799 TL, Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV 2599 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Çift simli, parmak izi okuyuculu, 6.5″ ekran, 8 GB Ram, 256 GB hafızalı, 2 yıl Türkiye garantili Samsung Galaxy S20FE Cep Telefonu 12199 TL. Piranha Gaming Klavye 139 TL. Piranha Pubg Oyun Kolu 29,95 TL. Piranha Gaming Mouse 79,95 TL. Piranha Gaming Kulaklık 149 TL. Piranha Full HD PC Kamera 79,95 TL. Piranha Büyük Boy Oyuncu Mousepad 69,95 TL. Piranha Stereo 1+1 Hoparlör 79,95 TL. Piranha Notebook Standı 44,95 TL. Philips 10.000 mAh Powerbank 199 TL. GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 109 TL. Philips Mico USB Şarj Kablosu 34,95 TL. Philisp TYPE-C Şarj Kablosu 39,95 TL'den satılacak.

23 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunun Beyaz Eşya grubunda ise 2 adet fırsat ürünü yer lalıyor. 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1200 devirli SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 6299 TL. Isı pompalı, Led göstergeli, 8 kg kurutma kapasiteli SEG KM 8000 Bulaşık Makinesi 7599 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise; Xiaomi Airfryer Yağsız Fritöz 5.399 TL. Kiwi Doğrayıcı 279 TL. Kiwi Çay Makinesi 299 TL. Schafer Chef Mix El Blender Seti 479 TL. Sinbo Çelik Elektrikli Cezve 199 TL. Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 379 TL. Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 199 TL. Fantom Carbon Dik Süpürge 599 TL. Aprilla Kulak & Burun Kılı Kesme Makinesi 29,95 TL. Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 259 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Tekstil ve Giyim grubunda; Çift Kişilik Fonksiyonlu Yatak Örtüsü Yorgan ve Yastık Kılıfı Seti 599 TL. Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149 TL. Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 109 TL. Sıvı Geçirmez Tastık Alezi 34,95 TL. Jakarlı Kaymaz 2 Parça Klozet Takımı 119 TL. Knup Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 119 TL. Sütyen Yıkama Topu 9,95 TL. Bayan Desenli Süpersoft Tek Alt 89,95 TL. Bayan Süpersoft Tek Alt 99,95 TL. Silk&Blue Kız ve Erkek Çocuk Soket Çorap 3'lü 24,95 TL olarak Perşembe gününden itibaren A101 market reyonlarında olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak eşyaları grubunda; Nehir Çay Kaşığı 8,95 TL. Nehir Tatlı Kaşığı-Tatlı Çatalı 12,95 TL. Nehir Yemek Kaşığı-Yemek Çatalı 14,95 TL. Nehir Servis Gereçleri 55 TL. Mini Ürünler 74,95 TL. Desenli Latte Bardağı 24,95 TL. Luminarc Opal Fırın Kabı 49,95 TL. Ahşap 4'lü Servis Gereçleri 39,95 TL. Trend Saklama Kabı Uzun 19,95 TL. Trend 3'lü Saklama Kabı 22,50 TL,

Erzak Kabı 16,50 TL. Hazneli Sabunluk 9,95 TL. Düzenleyici Çeşitleri 24,95 TL. Manuel Doğrayıcı 69,95 TL. Badya 34,50 TL. Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 134,95 TL. Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 24,95 TL. Karma Plastik Ürünler 11,95 TL. Desenli Matara 19,95 TL. Metal Çocuk Matarası 89,95 TL. Motivasyon Matarası 39,95 TL. Paşabahçe 4 Parça Fincan Seti 119,95 TL. Paşabahçe 2'li Kupa 49,95 TL fiyattan satılacak.

A101'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler bu kadarla da bitmiyor. Moda Life Juliet Köşe Takımı 7.999 TL. Moda Life Begonvil Koltuk 4.199 TL. Ütü Masası 329,95 TL. Kanatlı Kurutmalık 219,95 TL. Roboom ABS Büyük Boy Valiz 649 TL. Roboom ABS Orta Boy Valiz 549 TL. 4+1 Merdiven 349,95 TL. Katlanır Sele 149,95 TL. Katlanır Koçero 24,95 TL. Katlanır Kova 99,95 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

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