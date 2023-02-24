BİM'de bu hafta neler var? BİM 24 Şubat 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 Şubat 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu cuma; Relax çelik termos, çay makinesi, blender seti, tost makinesi ve Türk kahvesi makinesi, Krep tavası ve LAV, Paşabahçe, Borcam, Emsan markalı ürünler satışa sunulacak. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Ev eşyaları, kişisel bakım cihazları, züccaciye ve Mutfak ürünleri, giyim ürünleri ve Çok amaçlı ürünler uygun fiyattan satışa sunuldu. Ayrıca Fakir 4 Ürün Bir arada Çeyiz Paketi 2799 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 24 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde 2 farklı airfryer ürünü indirime girecek. Kumtel 5.5 Litre Airfryer 1799 TL, Kumtel 2 Litre Airfryer 799 liradan satışa sunulacak.

BİM 24 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Dijitsu 55″ UHD Android Led TV 5999 TL, Çoklu işletim sistemi ve 3 farklı cihazla aynı anda bağlantı özelliği ile 2 yıl garantili HP Bluetooth Wirelles Klavye 599 TL, Polosmart 10.000 mAh Powerbank 145 TL, Polosmart Katlanabilir Telefon Tutacağı 39,50 TL, Pervence Tırnak Süsleme Seti 119 TL'den yer alıyor.

Ayrıca Dijitsu 55 UHD Android led TV yalnızca 5.999 TL, 330 litre net hacimli Keysmart Buzdolabı 5799 TL, Multiflow sistemli,led aydınlatmalı, kapı açık alarmı, 430 litre hacimli Keysmart Buzdolabı 7499 TL, Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi 5599 TL, Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi 5999 TL, Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4699 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünlerinde; Benante 7 Parça Kahvaltı Seti 269 TL, Benante Çay Tabağı 6'lı 89 TL, Rakle Çay Seti 12 Parça 129 TL, Rakle 3'lü Su Bardağı 34,50 TL, Desenli Çöp Kovası 24,50 TL, Çok Amaçlı Sepet 34,50 TL, Borcam Kapaklı Borcam Oval Tencere 99 TL, Emsan 4 Bölmeli Döküm Kek Kalıbı 189 TL, Okyanus Kare 4'lü Kahvaltılık 69 TL, Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 39,50 TL,

Şekerlik-Kahvaltılık 19,50 TL, LAV Espresso Bardağı 32,50 TL, Meyve Bıçağı 27,50 TL, Okyanus Rende 55 TL, Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri 26,50 TL, Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak Çeşitleri 32,50 TL, Çok Amaçlı Meyvelik 17,50 TL, Yuvarlak Mısır Kovası 10 TL, Kapaklı Kase Seti 57,50 TL, Bulaşık Seti 18,50 TL, Büyük Kesme Panosu 37,50 TL, Süzgeçli Maşa 27,50 TL, Okyanus Seyahat Ürünleri 7,50 TL, Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet 42,50 TL fiyatıyla Cuma günü BİM marketlerde yerini alacak.

BİM'de bu hafta mutfak ihtyiyaçları kapsamında; Emaye ızgaralı, gaz emniyet sistemli Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1399 TL, Relax Çelik Termos 239 TL, Fakir 4 Ürün Bir arada Çeyiz Paketi 2799 TL olacak.

BİM 24 Şubat kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Molinella Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti 269 TL, Molinella Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti 209 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 85 TL, Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 159 TL, Kadın Soft Pijama Takımı 175 TL, Ören Bayan Favori 3'lü Yumak 39,50 TL, Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 39,50 TL, İkili Havlu Seti 49,50 TL, Kadın ve Erkek Gondol Terlik 49,50 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Hayvan Dostu Oyun Seti 79 TL, Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 89 TL, Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 18,50 TL, Sevimli Hayvanlar Balon Seti 17,50 TL, Pilsan Hayvanlı Puzzle Oyuncak 29,50 TL, Parıltı Eğlenceli Çıkartma Kitabı 17,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

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