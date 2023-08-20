BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 22 Ağustos 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Bebek bezleri, şampuan setleri, güneş kremi, bebek bezi, Toz deterjan ve Sinoz marka cilt ürünleri yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 22 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü Kişisel Bakım Ürünleri, Temizlik ve Hijyen, Çocuk Bezi, Soğuk Kahve Çeşitleri, Mandal Toka çeşitleri, Kadın-Erkek Patik Çorap, Bulaşık Makinesi Tableti, Kadın-Erkek Parfüm, L'oreal Paris Kağıt yüz ve Göz Maskesi gibi ürünler yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

BİM 22 Ağustos Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Siri + Limonata 14,50 TL, Patito Patates Cipsi 14,50 TL, Dost 1 Litre Tam Yağlı Süt 21,50 TL, Haribo Yumuşak Şeker Croco 13,50 TL, Le'Cola 2,5 Litre Şekersiz Kola 19,50 TL, Cofeeto Soğuk Kahve Çeşitleri 9,75 TL, Patito 200 gr Tırtıklı Patates Cipsi 21 TL,

BİM aktüel kataloğu ürünleri devamında; Black Bruin 1 Litre Enerji İçeceği 17,50 TL, Cafe Crown 16'lı Kahve Çeşitleri 33,50 TL, Cafe Crown 100 gr Türk Kahvesi 21,50 TL, Patito 135 gr Tırtıklı Patates Cipsi 14,50 TL, Fiskobirlik 200 gr Bence Küp Gofret 19,50 TL, Çamlıca 6×200 ml Armut Aromalı Gazoz 29,50 TL, Eti Burçak 3×117 grTahıl Patlaklı Susamlı & Haşhaşlı Bisküvi 22,75 TL,

Biscolata Pia 100 gr Limon Dolgulu Kek 13,75 TL, Eti Burçak 3×91 gr Tuzlu&Zeytinli Bisküvi 23,50 TL, Eti Burçak 4×100 gr Sütlü Kakaolu Bisküvi 27,50 TL, Çamlıca 2,5 Litre Frambuaz Aromalı Gazoz 21,50 TL, Bahçeden 200 ml Çilek Çilek Aromalı İçecek 2,50 TL, Ruffles 193 gr Ketçap Aromalı Patates Cipsi 29,50 TL, Gold Harvest Altın Hasat Siyah Ay Çekirdeği 28,50 TL, Sarıyer 2,5 Litre Portakal Aromalı Gazlı İçecek 19,50 TL, Sırma 1 Litre Mandalina Aromalı Maden Suyu 11,50 TL,

Juss Fesleğen Tohumlu Aromalı İçecek Çeşitleri 14,50 TL, Lays 193 gr Yoğurt ve Mevsim Yeşillikli Patates Cipsi 29,50 TL, Eti Burçak 4×100 gr Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 27,50 TL, Eti Bitter 42,5 gr Çikolata Kaplı Çilek Kremalı Bisküvili Bar 7,50 TL, Gold Harvest-Master 140 gr Crunch Çıtır Kaplamalı Kızarmış Yer Fıstığı 15 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu salı kişisel bakım ürünleri kapsamında; Sinoz Tonik 165 TL, Flormar Oje 19,50 TL, Mandal 2'li Toka 35 TL, Organizer Box-Up 39,50 TL, Ariel 7 Kg Toz Deterjan 239 TL, Pierre Cardin Dipliner 29,50 TL, Palmolive 2'liDuş Jeli 79,50 TL, Sinoz 100 ml Peeling Jel 95 TL, Pofu 2 Katlı 4'lü Kağıt Havlu 22 TL, Pofu 2 Katlı 8'li Tuvalet Kağıdı 27 TL,

Sleepy Bebek Bezi Çeşitleri 225 TL, Kadın-Erkek Çorap Çeşitleri 8,75 TL, Pierre Cardin Likit Mat Ruj 34,50 TL, Sinoz Güneş Koruyucu Krem 119 TL, Aks 500 ml Cam Temizleyici 10,50 TL, Sinoz 100 ml No:16 Miracle Oil 175 TL, Head&Shoulders 2'li Şampuan 129 TL, Golden Rose 430 ml Şampuan 54,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM Aktüel Kataloğu fırsat ürünlerinin kozmetik grubunda ise; Loreal Paris Kağıt Göz Maskesi 24,50 TL, Loreal Paris Kağıt Yüz Maskesi 24,50 TL, Golden Rose 430 ml Saç Kremi 54,50 TL, Sinoz 100 ml Arındırıcı Kil Maskesi 95 TL, Platinum Gece Orkid Hijyenik Ped 38,50 TL,

Sinoz Nemlendirici Sprey Güneş Kremi 269 TL, Hobby 250 ml Saç Şekillendirici Krem 29,75 TL, Sinoz 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Spreyi 175 TL, Repute-Chronic Men Roll-On 50 ml Kadın-Erkek 29,50 TL, Repute-Chronic Men 100 ml Kadın-Erkek Parfüm 69,50 TL, Repute-Chronic Men 150 ml Deodorant Kadın/Erkek 29,50 TL'den satılacak.

22 Ağustos BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; Asperox 2,5 Litre Yüzey Temizleyici 45 TL, Bingo Konsantre 2'li Yumuşatıcı 98,50 TL, Maylo Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 15,50 TL, Cif P&S 750 mlMutfak ve 70 ml Serum Mutfak 43,75 TL, Comfort Family Kadın-Erkek Patik Çorap 38,50 TL, Pril Excellence 40'lı Bulaşık Makinesi Tableti 155 TL, Cif 750 ml Jel Bahar ve Cif 895 ml Beyaz Sabun 55 TL olarak raflarda yerini alacak.