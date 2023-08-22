24 Ağustos A101 kataloğundaki aktüel ürünler satışa sunuldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Televizyonlar, beyaz eşyalar, elektronik ürünler, tekstil ürünleri, züccaciye ve mutfak ürünleri ve scooter gibi fırsat ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; 3'lü koltuk 3,490 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 24 Ağustos A101 kataloğu 2023

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 24 Ağustos Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, ile Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; 4K Ultra HD dahili uydu alıcılı, 3 yıl Vestel servis garantili Toshiba 65″ Ultra HD Android TV 15999 TL, Toshiba 50″ Ultra HD Android TV 9599 TL, Webos işletim sistemli, 4 çekirdekli işlemcili, 1 GB Ram ve 8 GB dahili hafızaya sahip Onvo 55″ UHD Webos Smart Led TV 10599 TL, Android 11 işletim sistemli, 4 çekirdekli işlemcili, 1 GB Ram ve 8 GB dahili hafızaya sahip Onvo 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 3999 TL olarak satılacak.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri kapsamında; Regal Dik Süpürge 799 TL, Kiwi Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL, Kiwi Mikrodalga Fırın 1599 TL, Kiwi Elektrikli Cezve 159 TL, Kiwi Banyo Baskülü 189 TL, Arzum Starry El Blender Seti 729 TL, Kiwi Seyahat Ütüsü 399 TL, Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 349 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL'den satışa sunulacak.

A101 24 Ağustos 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin devamında; . Ön Sepetli 26 Jant Bisiklet 2799 TL olarak yer alıyor.

A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 4 GB Ram ve 128 GB Dahili hafızalı Reeder S19 Max Cep Telefonu 3199 TL, Philips Type-C Şarj Kablosu 64,90 TL, Philips Micro USB Şarj Kablosu 47,90 TL, Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 99,90 TL, Philips Powerbank 10.000 Mah 259 TL, Philips Bluetooth Kulaklık 549 TL,

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli 10 KG çamaşır yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 9199 TL, Çift kapılı SEG Buzdolabı 7499 TL, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 6099 TL, Goodwest Siyah Cam Ankastre 3'lü Set 4799 TL,

A101 kataloğunda yer alan Ev Eşyaları grubunda 1. sınıf keten kumaş ve silinebilir dokuma yüzeyi, metal kasa özelliği, demonte olarak telimi yapılacak 2 yıl garantili 3'lü Koltuk 2799 TL, Yine Demonte olarak satışa sunulacak 2 yıl garantili Berjer 1599 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri; Koltuk 3'lü Takımı 3490 TL ve APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 59.990 TL'den satılacak.

24 Ağustos A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Nero Midi Set 139 TL, Su Bardağı 10,90 TL, Paşabahçe Iconic Kase 21,50 TL, Sızdırmaz Cam Yağlık 19,90 TL, Cam Motivasyon Matarası 49,90 TL, Limonata Bardağı 19,90 TL, Tek Fiyat Ürünler 7,50 TL, Nofrost Saklama Kabı 6,90 TL, Nofrost Saklama Kabı 15,90 TL,

Rende 19,90 TL, Badya 29,90 TL, Oval Kaydırmaz Tepsi 32,50 TL, Kapaklı Kase Çeşitleri 65 TL, Buzdolabı Organizeri 14,90 TL, Buzdolabı Sürahisi 24,50 TL, Contalı Saklama Kapları 18,50 TL, Trend Saklama Kabı 3'lü Set 27,50 TL, Metaltex Yağ Sıçratmaz 34,90 TL, Baharat – Kavanoz Rafları ve Bulaşıklık 89,90 TL, Cam Yağlık – Sirkelik 39,90 TL, Porselen Havan 99,90 TL, Cam Kase 12,90 TL

Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 19,90 TL, Rende 19,90 TL, Badya 29,90 TL, Oval Kaydırmaz Tepsi 32,50 TL, Kapaklı Kase Çeşitleri 65 TL, Contalı Saklama Kapları 18,50 TL, Trend Saklama Kabı 3'lü Set 27,50 TL, Metaltex Yağ Sıçratmaz 34,90 TL, Baharat – Kavanoz Rafları ve Bulaşıklık 89,90 TL, Cam Yağlık – Sirkelik 39,90 TL, Porselen Havan 99,90 TL, Cam Kase 12,90 TL'den satılacak.

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda oyuncak grubunda muhteşem fırsatlar dikkatleri çekiyor. Katlanır Piknik Masası 299 TL, Sinek Kovucu 139 TL, Sinek Öldürücü 64,90 TL, Alt Körüklü Alışveriş Çantası 3,90 TL, Frikies Yaş Kedi Maması Çeşitleri 14,90 TL, Orta Boy Kafesli Mangal Teli 44,90 TL, Metal Maşa 19,90 TL, Izgaralı Piknik Mangal 69,90 TL, Emaye Mangal 50'lik 159 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban 6m2 Saçaklı Halı 579 TL, Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban 4m2 Saçaklı Halı 379 TL, Silk&Blue Bay Büyük Beden Kolsuz Kaprili Pijama Takımı 189 TL, Silk&Blue Bayan Büyük Beden Kısa Kollu Kaprili Pijama Takımı 179 TL, Masa Örtüsü 34,90 TL, Silk&Blue Bayan Fitilli 2'li Slip 44,90 TL,

Silk&Blue Bay Büyük Beden Şort 74,90 TL, Silk&Blue Bay Büyük Beden Atlet 59,90 TL, Silk&Blue Bayan Büyük Beden Bato 34,90 TL, Silk&Blue Bayan Büyük Beden İp Askılı Atlet 59,90 TL, Silk&Blue Kız-Erkek Çocuk 5'li Patik Çorap 34,90 TL, Silk&Blue Bay Büyük Beden Boxer 49,90 TL, Kadife Taç ve İncili Toka Çeşitleri 19,90 TL, Döner Başlıklı 6'lı Plastik Askı 22,50 TL olacak.

BİM 22 Ağustos 2023 aktüel ürünler raflarda!

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