ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 23 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, cep telefonu çeşitleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya grubunda Altus AL511 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.599 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Bluetooth ve çift fren sistemi 2 yıl garantili Cybersoul X3 Pro 350E Elektrikli Scooter 11379 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 23 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Altus AL 370 Buzdolabı 12499 TL. Değişebilen kapı yönü özelliği statik soğuma sistemi 5 çekmeceli 2 yıl garantisi ile Altus AL51 Derin Dondurucu 6599 TL. Yüksek hassasiyetli ölçüm yapabilen özelliğe sahip Haylou Akıllı Yağ Ölçer Baskül 399 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde çok sayıda akıllı telefon yer alıyor. Çift sim kartlı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemine sahip olan 128 GB dahili hafıza Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3389 TL. Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi 32 GB dahili hafızaya sahip Reeder S19 Max Dual New Edition Black Cep Telefonu 2359 TL. Çift sim kartlı 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızaya sahip parmak izi okuyuculu Tecno Pova dual Uranolith Cep Telefonu 6889 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Cybersoul X3 Pro 350E Elektrikli Scooter 11379 TL. Mikrofiber mop bezi, toz haznesine sahip olan Wiami FX-10 Akıllı Siyah Robot Süpürge 7199 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK'ta bu hafta başlayacak olan ve 30 Ağustos tarihine kadar satışa sunulacak olan ürün fırsatları bu kadarla sınırlı değil.Dokunmatik panel çıkarılabilir hazne zamanlayıcı özelliği ile dikkat çeken 7 litre kapasiteli Wiami Airfryer Yağsız Hava Fritözü 3099 TL. Dokunmatik ekran ve zaman kontrol sistemine sahip bulaşık makinelerinde yıkanabilen Onemoon Airfreyer 1459 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM 22 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Şok 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda 780 gram SuperFresh Pizza King 75 TL, 4x1 litre Lipton Ice Tea 60 TL ve 1500 ml Fairy Losyon 60 TL'den satışa sunulacak.