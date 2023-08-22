BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 25 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 25 Ağustos 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri indirim reyonlarında yerini aldı. BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, robot süpürgeden ayakkabıya, kavanozdan tencereye varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma HP 7N4W2AA Ryzen Notebook 10999 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 25 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 25 Ağustos Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; 4K Dahili uydu ve dahili bluetooth, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamalı TCL 58 İnç Uydu alıcılı Google TV 13999 TL, Yine aynı özelliklere sahip TCL 50 İnç Uydu Alıcılı Google TV 9999 TL, Dahili uydu alıcılı Normende 50 İnç Android TV 8799 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Casper Cep Telefonu 7999 TL, Windows 11 Home ve AMD reyzen 5 işlemciye sahip olan Hp Notebook 10999 TL, Wifi özelliği olan HP Tanklı Yazıcı 4999 TL, Oppo Enco Air 2 Bluetooth Kulaklık 829 TL, Phılıps El Feneri 149 TL, 2 cihazı aynı anda şarj edebileceğiniz Phılıps Hızlı Şarj Aleti 199 TL, Happy Life Telefon Tutucu 5,25 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 5299 TL, Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 2999 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 279 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2499 TL, Fakir Robot Süpürge 4799 TL, Braun Blender Set 1599 TL, Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi 1499 TL, Kumtel Turbo Fırın 1799 TL, Kumtel Yağsız Airfryer 1799 TL, Kumtel İnox Tost Makinesi 1099 TL, Fakir Tastea Çay Makinesi 799 TL, Heifer Işıklı Kettle 379 TL fiyattan yer alıyor.

BİM 22 Ağustos 2023 aktüel ürünler raflarda! BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 25 Ağustos Bim aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Kristal Sürahi 1 Litre 62,50 TL, Mutfak Seti 9 Parça 99 TL, Kare Kase 14,50 TL, Glass in Love 3'lü Cam Dondurma-Tatlı Kasesi 69 TL, Glass in Love 6'lı Cam Espresso Bardağı 49 TL, Glass in Love Cam Gravürlü Bardak 14,50 TL, Bonera Karnıyarık Tenceresi 189 TL, Chef's Tava 99 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Relax Çelik Termos 299 TL, Relax Çelik Termos 189 TL, Borcam by Paşabahçe Borcam Fırın Tepsisi 99 TL, Paşabahçe Live Beautiful Fincan Takımı 12 Parça 149 TL, Lav 2'li Salata Kasesi 65 TL, Lav 6'lı Kase 44,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Yuvarlak Banyo Taburesi 38,50 TL, Baskılı Su Kovası 27,50 TL, Saklama Kutusu 37,50 TL, Saban Askı Seti 5'li 22,50 TL, Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 10 TL, Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 32,50 TL, Yuvarlak Tencere 28,50 TL, İkili Süzgeç 39,50 TL, Tuzluk Biberlik 2'li Set 14,50 TL, Cam Baharatlık 10 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM 25 Ağustos Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Molinella Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 75 TL, Pötikareli Sofra Bezi 34,50 TL, BabyCo Tekli Bebek Body 31,50 TL, Kız-Erkek Çocuk Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 119 TL, Kız-Erkek Çocuk Sıfır Yaka Sweatshirt 89 TL, Erkek Şort 54,50 TL, Kız-Erkek Çocuk Polo Yaka Tişört 89 TL, Kız-Erkek Çocuk Polo Yaka Sweatshirt 99 TL, Kız-Erkek Çocuk Ribanalı Eşofman Altı 75 TL, Kadın – Erkek Spor Ayakkabı 199 TL, Çocuk Spor Ayakkabı 169 TL olacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile satışa sunulacak olan oyuncaklar ise; Mgs Luna Elbiseli Set 119 TL, Mgs 2'li Oyuncak Set 125 TL, Mgs Oyuncak Çanta ve Aksesuar Seti 69 TL, Smartland Dough Deniz Kabuğu Oyun Hamuru Seti 99 TL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Karma Hikayeler 27,50 TL, Gokidy Çek Bırak Metal Arabalar 59 TL, Gokidy Sök Tak Araçlar 44,50 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

A101 24 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 23 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu