BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 26 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

24 Ekim 2021 Pazar 13:00 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 13:00

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 26 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ile BİM'e gelecek ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Sağlıklı Temel Gıda Ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler uygulanacak. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü Bal, pekmez ve organik reçel çeşitleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 26 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı kahvaltılık birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Glutensiz kek, kurabiye ve bisküviler uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda dondurulmuş kroket, dondurulmuş simit, dondurulmuş içli köfte ve dondurulmuş tepsi börek yer alıyor.

Efsane Baldo Pirinç, TKV Süzme Çiçek Balı, Sek Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir ve Danet Dana Kangal Sucuk gibi ürünlerde avantajlı fiyatlar uygulanmış durumda...

BİM 26 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda hem kalitesi hem de fiyatıyla dikkat çeken Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 56,90 TL'den satılacak.

Ayrıca; Hünnap Keçiboynuzu Özü 640 gr 24,90 TL, TKV Süzme Çiçek Balı 850 gr 42,90 TL, Patiswiss Vegan Kakaolu Fındık Kreması 330 gr 17,90 TL ve Patiswiss Şeker İlavesiz Kakaolu Fındık Kreması 330 gr 17,90 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundakikahvaltılık malzemelerde; Marmarabirlik Siyah Zeytin Hiper L 231-260 Teneke 800 gr 23,90 TL, Kerem Labne Peyniri 3x180 gr 19,90 TL, Sek Rulo Kaymak 150 gr 12,50 TL, Sek Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 500 gr 29,90 TL, Ekici Yöresel Peynirler Dil & Örgü & Çeçil Peyniri 75 gr 4,90 TL,

Sepet Peyniri 250 gr 16,50 TL, Mihaliç Peyniri 250 gr 16,50 TL, Organik Reçel Çeşitleri 16,90 TL, İzmir Tulum Peyniri 250 gr 16,50 TL, Lezita Piliç Kasap Sucuk 400 gr 12,90 TL, Danet Dana Kangal Sucuk 300 gr 21,90 TL, Amasya Et Yemeklik Pastırma 200 gr 21,50 TL, Banvit Tütsülenmiş Piliç Mini Jumbo Sosis 300 gr 9,90 TL, Danet Hindi Baton Salam 250 gr 6,90 TL ve Namet Hindi Füme 200 gr 11,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda evinizin temel ihtiyaçlarını karşılayacak sağlıklı gıda malzemeleri geniş yer kaplıyor.

Alvita Organik Bakliyat / Pirinç 500 gr 8,50 TL. Alvita Organik Makarna /Bulgur 500 gr 4,90 TL, Tat Bakliyat Superfoods Özel Bakliyat ve Tahıl Çeşitleri 8,90 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğunda glutensiz ürünler tüketmek zorunda olan müşteriler de unutulmamış. Bella Natura Glutensiz Unlar 300 gr 9,90 TL, Pronot Glutensiz Kakaolu Mini Kek 144 gr 8,50 TL, Pronot Glutensiz Bebek Bisküvisi 180 gr 9,90 TL. Pronot Glutensiz Kurabiye 85 gr 5,90 TL.

Schar Glutensiz Tereyağlı Bisküvi 165 gr 14,90 TL, Tada Glutensiz Bademli Kayısılı Biscotti Kurabiye 110 gr 9,90 TL, Patiswiss Vegan Kakaolu Fındık Kreması 330 gr 17,90 TL. Patiswiss Şeker İlavesiz Kakaolu Fındık Kreması 330 gr 17,90 TL, Patiswiss Organik Yulaf Ezmesi 350 gr 9,90 TL, Bemtat Organik Un 1 Kg 8,90 TL, Derya Ton Balığı 2x150 gr 19,90 TL.

Bim 26 Ekim 2021 Aktüel Ürünler kataloğunda Tat markalı ve dondurulmuş ürünlerde de indirimler var. Tat Organik Domates Salçası 500 gr 14,90 TL. Tat Üçlü Set 14,90 TL. Tat Bahçe Salatalık Turşusu 1000 gr 9,90 TL. Tat Bahçe Mısır Konservesi 400 gr 6,90 TL. CP Kaplamalı Piliç Küps 225 gr 9,90 TL. Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr 12,90 TL. Lezzethane Dondurulmuş Pizza Tepsi Börek 400 gr 9,90 TL. Pınar Dondurulmuş Kroket 250 gr 9,90 TL. Ekmecik Dondurulmuş Simit 4x100 gr 7,50 TL. Sahan Dondurulmuş İçli Köfte 350 gr 24,90 TL.