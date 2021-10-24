27 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

24 Ekim 2021 Pazar 14:42 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 14:42

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu Çarşamba Ekim ayının son aktüel ürünleri satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde züccaciye ürünleri geniş yer kaplıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Çek Bırak El Rondosu 22,50 TL, Desenli Cam Kupa 12,95 TL ve Esse Emaye Ultimate Siyah Çaydanlık 169 TL fiyatla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte 27 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şok Aktüel ürünlerin yeni kataloğunda Ekim ayının son çarşambası fırsat ürünleri yer alıyor. 27 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan; seyahat ürünleri, züccaciye ürünleri, oyuncaklar, dekorasyon ürünleri, gıda ve temizlik ürünleri indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Paşabahçe markalı cam ürünler var. Paşabahçe Kapaklı Kase 275 cc 2li ürünü 12,95 TL, Paşabahçe Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 2500 cc 24,95 TL, Paşabahçe City Su Bardağı 340 cc 3lü 12,95 TL, Paşabahçe Çay Bardağı 140 cc 6lı ürünnüde 16,95 TL ve Paşabahçe Çayımın Demi Çay Seti 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda ESSE ürünleri yer alıyor. ESSE markalı Emaye Ultimate Siyah Çaydanlık 169 TL, 24 cm Derin Tencere 159 TL ve Saklama Kabı 99,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan züccaciye ürünlerinden; Şeffaf Köşe Sebzelik 69,90 TL, 350 ml French Press 39,95 TL, Desenli Cam Kupa 12,95 TL, Çelik Saklama Kabı 36,95 TL ve Kaşıklı Cam Baharatlık 14,95 TL fiyat ile yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta Akordiyon Kare - Yuvarlak Süzgeç 9,99 TL, Çek Bırak El Rondosu 22,50 TL, 1450 cc Borcam Kapaklı Yuvarlak Kare Tencere 29,95 TL. 315 cc LAV Saklama Kabı 4,99 TL, 375 cc LAV Saklama Kabı 5,99 TL ve 6'lı Paşabahçe Kozan Çay Bardağı 17,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kataloğunda tekstil kapsamında ürnlerde büyük fırsatlar sunuluyor. Kadın ve Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 59,90 TL, Koltuk Örtüsü 34,95 TL, Visco Dolgulu Yastık 39,95 TL, Masa Örtüsü 14,95 TL ve son olarak Kadın Leopar Desenli Terlik 26,95 TL fiyatla yer alıyor.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 26 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu! Şok aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfasında müşterileri temel tüketim malzemeleri karşılıyor. Lio XS boy 500 gr Salamura Siyah Zeytin 9,95 TL, Kupa hediyeli 200 gr Nescafe Classic 28,90 TL, Kinder 120gr 4'lü Pingui 6,50 TL.

Ayrıca; Nivea Çanta hediyeli Set 35 TL, Sleepy 90'lı Zeytinyağlı Islak Havlu 6,45 TL, Teno 40'lı Tuvalet Kağıdı 44,95 TL, Molfix Süper Avantaj Paketli Bebek Bezi 79,95 TL, Rebul Parfümlü Sprey Kolonya çeşitleri 7,45 TL, Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası 12,90 TL. Sisal Ahşap Saplı Lif 9,95 TL, Sisal Uzun Sırt Bant Lif 9,95 TL ve Asperox Mavi Güç Ultra Kireç Pass Sökücü Sprey 12,90 TL olacak.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerde 30'lu Finish Hepsi Bir Arada Tablet için 22 TL indirimli fiyat uygulanacak.