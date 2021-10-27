BİM'de bu hafta neler var? BİM 29 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

27 Ekim 2021 Çarşamba 10:37 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:37

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; elektrikli ısıtıcılar, kurutma makinesi, şofben, filtre kahve makinesi, tekstil, züccaciye ve bebek bakım ürünlerinde büyük indirim fırsatı yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 29 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 29 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 29 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör, Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı, Keysmart Key 80 KRT 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi, Polosmart Desenli Akıllı Tartı, Fakir Şofben, Kadın Soft Pijama Takımı, Kadın Ev Pantolonu, Paşabahçe Dantel Çay Takımı, Chef's Granit Efektli Krep Tavası, Benante Bambu Kesme Tahtası, Nar Dökücü ve Portakal Sıkıcı, Çamaşır Selesi, Piccolo Mondi Ana Kucağı ve çok daha fazlası satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kış aylarının gelmesi dolayısıyla ısıtıcılar var.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda zücaciye ve tekstil kapsamında bebek ürünleri yer alıyor. İşte Ekim ayının son BİM aktüel ürünler kataloğu...

Bu cuma BİM'de Piccolo Mondi Ana Kucağı 149 TL, Lüks Minderli Mama Sandalyesi 149 TL, Pratik mama Sandalyesi 99,90 TL, Bebek Aktivite etiketi ile Piccolo Mondi Aktivite Halısı 59,90 TL, Bebek Basamağı 19,90 TL, Işıklı ve müzikli, çevrilebilir pimi ile kadran ve tuşları olan Fisher Price Akıllı Saat 49,90 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda geniş yer kaplayan Bebek Tekstil Ürünlerinde onlarca çeşit ve renkte tekstil ve bebek ürünleri yer alıyor.

Bebek Nevresim Takımı 59,90 TL. Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL. Çok Amaçlı Bebek Sepeti 34,90 TL. Pamuklu Battaniye 24,90 TL. Kundak Havlusu 19,90 TL, Figürlü Beek Yastığı 22,90 TL. Müslin Bezi 19,90 TL. Organik Ağız Mendili 9,90 TL. Bebek 7'li Bakım Seti 49,90 TL. Bebek 2'li Cam Biberon 19,90 TL, Biberon Fırçası 4,90 TL. Emzik 2'li Set 8,90 TL, Kulplu Su Bardağı 19,90 TL ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

Bebek Nevresim Takımı 59,90 TL'den satılırken Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL ve Figürlü Bebek Yastığı 22,90 TL olarak sizlerle buluşuyor. Çok Amaçlı Bebek Sepeti 34,90 TL, Pamuklu Battaniye 24,90 TL ve Kundak Havlusu 19,90 TL'den satılacak olup Müslin Bezi 19,90 TL fiyatla gelecek. Bim 29 Ekim kataloğunun sunduğu bir diğer önemli üründe Bakım Seti 7'li 49,90 TL, Organik Ağız Mendili 9,90 TL ve Biberon Fırçası 4,90 TL'den satışta olacak.

BİM'de bu hafta; Fakir Şohben 199 TL, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169 TL, 8 Kg kurutma Ledli Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 2,299 TL, 1800 watt Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı 159 TL, Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 399 TL, Polosmart Bluetoothlu Desenli Akıllı Tartı 69,90 TL, Çamaşır Selesi 19,90 TL, Su Kovası 14,90 TL, Kulplu Maşrapa 4,50 TL, Küvet ve File Seti 39,90 TL olacak.

BİM aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kataloğunda züccaciye kapsamında ürünlere de yer verilmiş durumda.

Paşabahçe Dantel Çay Takımı 24,90 TL ve Paşabahçe Sürahi 2000 cc 17,90 TL'den satışta olacak. 29 Ekim kataloğunun bir diğer Bim sayfasında Metal Kayık Ekmeklik 12,90 TL, Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL olarak sunuluyor. Bu haftanın Ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı 29,90 TL, Benante Bambu Kesme Tahtası 59,90 TL ve Nar Dökücü ve Portakal Sıkıcı 16,90 TL fiyatıyla sizlerle oluyor. Glass in love Desenli Kapaklı Baratlık 4'lü 39,90 TL, Yumurtalık 4'lü 4,90 TL ile Cook Love Silikon Spatula ve Fırça Seti 3'lü 39,90 TL fiyatıyla Bim'e geliyor.

Bim aktüel kataloğunda miniklere özel Oyuncak ürünler de epeyce bulunuyor. İlk Arabam 49,90 TL, Polis İtfaiye Hastane Yol Seti 39,90 TL, Karma Araçlar 8,50 TL, Piccolo Mondi Müzikli İlk Oyuncağım 39,90 TL, Dede Sevimli Hayvanlar Bul Tak 24,90 TL, Sevimli Kaplumbağa Oyuncak 8,50 TL, Polesıe markası ile Oyuncak Yarış Motosikleti 19,90 TL, Eğlenceli Lokomotif 29,90 TL, Pilsan markası ile farklı renk ve çeşitlerde Kırılmaz Araba 5,90 TL, İlk Kitaplarım 3,50 TL.

29 Ekim 2021 Bim kataloğunda bu hafta çok sayıda tekstil ürünü de bulunuyor. Kadın Soft Pijama Takımı 75 T,. Çocuk Welsoft Nakışlı Patik 7,90 TL. Kadın Polar Ev Terliği 7,50 TL. Kadın Ev Pantolonu 24,90 TL, Letoon Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 49,90 TL ve Letoon Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt 59,90 TL'den müşteri ile buluşacak.