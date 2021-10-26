A101'de bu hafta neler var? A101 28 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu

26 Ekim 2021 Salı 10:19 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 10:19

A101 28 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta; Cep Telefonu, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, SEG Turbo Fırın ve Fantom Carbon Cyclone Süpürge gibi ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası, 2 farklı televizyon, cep telefonu, klavye, turbo fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, el blender seti, yumurta pişirici, dijital baskül, kapaklı balık ve gözleme tavası, yatak örtüsü ve süveter gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 28 Ekim 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101'de bu hafta elektronik ürünlerde haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Toshiba 43" Full HD Smart Led Tv oluyor. Ayrıca; Hı-Level 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 1799 TL ve 8 MP arka,5 MP ön kameralı 6.26″ ekranlı, 2 Gb ram, 32 Gb hafızalı reeder P13 Blue 2021 Cep Telefonu 1399 TL fiyatlarıyla müşterinin alımına sunulacak.

A101 indirim kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında Bluetooth Kulaklık 79,90 TL, Kablosuz Klavye Mouse Seti 69,95 TL, Piranha Kulak İçi Kulaklık 10,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aletinin yanı sıra beyaz eşya da bulunuyor.

Beyaz eşyalar arasında; hızlı yıkama 15 program gibi özelliklere sahip, 10 kg yıkama kapasiteli SEG CM1012 Çamaşır Makinesi 2599 TL. Çift kapılı değiştirilebilir kapı yönü gibi özelliklere sahip SEG No-Frost Buzdolabı 3499 TL. Standart turbo ısıtıcı öellikli, 4 gözü gazlı, 1 adet iç ızgara, fırın aydınlatma lambalı, buz çözme, ekmek ve yoğurt yapma fonksiyonlu SEG STF 65 Turbo Fırın 1399 TL. Toplam kullanılabilir alanı 95 litre olan 2 yıl garantili Flavel FVL 1003 3 Çekmeceli Dondurucu 999 TL'den yer alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli ev aletleri saymakla bitmiyor. Singer Overlok Makinesi 1199 TL, Fantom Carbon Cyclone Süpürge 579 TL. Arzum Starry El Blender Seti 219 TL. Arzum Starmix El Mikseri 159 TL. Kiwi Yumurta Pişirici 69,95 TL. Flavel Buharlı Kırışık Giderici 159 TL. Felix Smarta yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 99,95 TL.

A101 28 Ekim 2021 kataloğundaki aktüel ürünlerin arasında; 3.5 Litre hazneli Brita marella XL Fitreli Sürahi-Mavi 99,95 TL. Brita Maxtra+ Yedek Filtre 69,95 TL, Saklama Dolabı 5 Çekmeceli 215 TL. karma Plastik Küçük Ürünler 4,50 TL, Silikon Tepsi Tutacağı 9,95 TL, Beslenme Kabı 9,95 TL, Metal Saplı Silikon Servis Gereçleri 17,95 TL, kalpli 6'lı Çay Kaşığı 7,50 TL. Rooc Desenli Bıçak 7,95 TL, Mutfak Seti 3 Parça 17,50 TL. Soft Cam Sıvı Sabunluk 11,50 TL ve çok daha fazlası yer alıyor.

A101'in bu haftaki kataloğunda zücaciye grubunda yer alan Luminarc Pizza Tabağı 19,95 TL. Opal Kase 19,95 TL. Oval servis Tabağı 19,95 TL. Opal Beyaz Fırın Kabı 36,50 TL. Borcam 5 Parça Çeyiz seti 85 TL. Kelebek Figürlü 1.7 Litre Cam Kavanoz 10,50 TL. Kelebek Figürlü 1.7 Litre Cam Kavanoz 8,95 TL. Harf Desenli Su Şişesi 7,50 TL. Kulplu Desenli Yağlık 8,50 TL. G4U Harf Desenli Kupa 4,95 TL. Paşabahçe 2'li Tatlı Kasesi 7,50 TL. Lav Renkli Meşrubat Bardağı 7,95 TL. Renkli Cam Tabak 2,95 TL. Tuzluk ve Biberlik 2,50 TL. Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 69,95 TL. Senz Kaçerola/sütlük 39,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bir sayfa da Tesktil ve Giyim Ürünlerine ayrılmış durumda. Zorluteks Nouvelle Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL. Pamuklu tek Kişilik Battaniye 32,95 TL. Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 39,95 TL. Örme Runner 5,95 TL. Değişik beden seçenekleri ile satışa sunulacak Bayan Polar Pijama Takımı 49,95 TL. Bayan Triko yelek 19,95 TL. Penti 50 Denye Bayan Külotlu Çorap 8,50 TL. Penti 50 Denye Pantolon Çorabı 4,95 TL. Bay Süveter 26,95 TL fiyatıyla satılacak.

Oyuncak grubunda ise minikleri sevindirecek ürünler yer alıyor. Oyuncak Çeşmeli Mutfak seti 79,95 TL. Oyuncak Çek-Bırak Araba 5,95 TL. Oyuncak Alışveriş Listesi 16,95 TL. Düşyerioyun İlk Yapbozum 9,95 TL. Oyuncak ütü seti 14,95 TL. Düşyerikitap Etkinlik ve Boyama Kitapları 2,95 TL fiyatıyla a101 raflarında yerini alacak.