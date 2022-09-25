BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 27 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler raflarda yerini aldı. Bu Salı BİM'de aylık bebek bezleri ve hijyenik ürünler geniş yer kaplıyor. BİM'de bu hafta Kuvertür Çikolata, Filtre Kahve, Pasta Çeşitleri ve Waffle gibi ürünlerde indirim fırsatları yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta müşteriler tatlıya doyacak. İşte BİM 27 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Dost Yoğurt, Pastamilan Pasta Keki, Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri ve Sinangil Kek Unu ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 27 Eylül 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 27 EYLÜL 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM Aktüel Ürünler kataloğunda atıştırmalıklar, kahve çeşitleri ve pasta malzemelerinde indirimler yer alıyor.



BİM'de bu hafta; Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 13,50 TL'den sizlerle. Bir sonraki üründe Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 19,50 TL, Sek %2 Yağlı Süt 1 Litre 15,50 TL, Vip Filtre Kahve 250 gr 34,50 TL, Nescafe Latte + Latte Bardağı Özel Paket 16'lı 39,50 TL ve Nescafe 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü + Özel Cam Kavanoz Set 20'li 39,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta kahvenin yanında çikolata çeşitlerinde de indirimler var.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Buono Bitter Çikolata Kaplı Naneli Fondan 200 gr 14,50 TL ve Holland Karamel Waffle 250 gr 18,50 TL, Luppo Çikolata Kaplı Marshmallowlu Sandviç Kek 14×23 gr 24,50 TL. Ek olarak Topitanem Kahveli Hurma Topu 96 gr 14,50 TL,

Buono Kaşık Çikolata 48 gr 14,50 TL, Biscolata Mood Fındıklı Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 110 gr 13,50 TL ve Biscolata Starz Sütlü Çikolatalı Kaplamalı Bisküvi 82 gr 6,25 TL fiyattan satılacak.

BİM'de ayrıca; Dido Karamelli Kaplamalı Latte Aromalı Gofret 59 gr 8,50 TL, Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 4×100 gr 22,50 TL, Eti Browni Intense Çikolatalı Kahveli Mini Kek 160 gr 16 TL, Eti Topkek Limonlu ve Haşhaşlı Mini Kek 150 gr 11,50 TL ve Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 3×117 gr 19,50 TL.

Bu cuma BİM'de; Dost Yoğurt 5 Kg 59,50 TL, Pınar Yarım Yağlı Süt 4×1 Litre 53,50 TL ve Pastamilan Pasta Keki 300 gr 25,50 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta Dr. Oetker Karışık Meyve Parçaları 70 gr 13,50 TL, Dr. Oetker Pasta Süsü 10 gr 5,50 TL ve Dr. Oetker Beyaz Şeker Hamuru 200 gr 13,50 TL. Sonrasında Dr. Oetker Jel Renklendirici 14,50 TL, Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 gr 24,50 TL,

Dr. Oetker Aromalı Toz Şeker 3,50 TL, Dr. Oetker Pastacı Kreması 156 gr 8,50 TL, Dr. Oetker Sade Krem Şanti 3×75 gr 27,50 TL, Dr. Oetker Çikolata Parçaları 70 gr 14,50 TL ve Dr. Oetker Pandispanya Un 349 gr 16,50 TL'den raflarda yerini alacak.