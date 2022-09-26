ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 28 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 28 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında; Projeksiyon cihazı, bluetooth kulaklık, akıllı saat, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve modem yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğunda ayrıca; cam matara, desenli tepsi, meşrubat bardağı, ateşe ve ısıya dayanıklı french press gibi ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Beyaz Eşya, Elektrikli küçük ev aletleri, Elektronik, Züccaciye ve Ev ürünleri ile temel ihtiyaç grubunda çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Elektrikli ev aletleri grubunda; Tost Makinesi, Çay Makinesi, Blender Seti ve Elektrikli Cezveden oluşan 2 yıl garantili Goldmaster GM 7717 Şanslı Çeyiz Seti 2889 TL, Goldmaster GM 7715 Pera 8 Özellikli Çeyiz seti 2889 TL, Led aydınlatmalı, akıllı taşma emnyetli, otomatik kapanma özellikli Goldmaster Kıvam Türk Kahvesi Makinesi 999 TL, Goldmaster Cuty Elektrikli Süpürge 1159 TL'den raflarda yerini alacak.

Mobilya kapsamında ise; Ardeno Sera 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardrop Dolap 1799 TL, Ardeno Nisa 3 Kapklı Ayakkabılık 999 TL fiyatıyla sipariş bekliyor olacak.

ŞOK 28 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki teknoloji grubundaki ürünlerde; Taşınabilir Bataryalı Projeksiyon Cihazı 5499 TL, Havit Bass Bluetooth Kulaklık 249 TL, Hakii Time Bluetooth Kulaklık 499 TL, Havit Sesli Telefon Görüşmesi özellikli Akıllı Saat 479 TL, TCL Görüntülü Aramalı Movetime Akıllı Saat 1959 TL, Asus Fiber Destekli Modem 599 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya kapsamında birçok ürün yer alıyor. Altus AL 434 Bulaşık Makinesi 4499 TL, Çocuk kilidi, 15 dakika hızlı yıkama, 15 program, dijital ekran, zaman göstergeli, 1200 devirli ve 10 KG çamaşır yıkama kapasiteli 3 yıl garantili Altus AL10123D Çamaşır Makinesi 6389 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK 28 Eylül Aktüel kampanyasındaki züccaciye grubundaki ürünlerde; Kılıflı Cam Matara 49,95 TL, Voss Cam Motivasyon Şişesi 39,95 TL, 3'ü 1 Arada French Press 79,95 TL, Ahşap Kapak Görünüm Saklama Kabı 99,95 TL, Kahvaltı 4'lü Seti 59,95 TL, Trend Kapaklı Saklama Kabı 49,95 TL, Ahşap Kapaklı Kavanoz 26,95 TL, Kitty Borosilikat Cam Kupa 39,90 TL, Paşabahçe Casablanca Bardak 7,99 TL fiyatla yer alıyor.

BİM 27 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta salı neler var? ŞOK 28 Eylül 2022 Kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin devamında; LAV Uzun 3'lü Meşrubat Bardağı 34,95 TL, LAV Kısa 3'lü Meşrubat Bardağı 39,95 TL, Desenli Tepsi Seti 19,95 TL, Çek Bırak El Rondosu 39,95 TL, Bakalit Saplı Cezve 34,95 TL, Alüminyum Kase 7,99 TL, Meyve Bıçağı 6'lı Set 19,95 TL, Plastik Poşet Kabı 21,95 TL, Süzgeçli Badya 12,95 TL, Trendy Büyük Boy Kesim Panosu 26,95 TL, Slim Mablen 9'lu Askı 19,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK'ta bu hafta çocuklar için hazırlanmış ürünlerde; Matchbox Uçaklar ve Pisti 34,95 TL, Matchbox Üçlü Arabalar 69,95 TL, Barbie Mini Figürler 12,95 TL, Gokidy Küçük Dinazorlar 24,95 TL, Gokidy Basketbol Potası ve Topu 49,95 TL, Melisa Bebek Pet Serisi 39,95 TL, Borozan Köpük Seti 14,95 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerde; normal fiyatı 28,90 TL olan Pınar Süt 24 TL, Normal fiyatı 17,90 TL olan Nescafe Çözülebilir Kahve 10 TL, Normal fiyatı 70,90 TL olan Heinz Ketçap-Mayonez 47 TL fiyattan indirimli olarak satılacak.