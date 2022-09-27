A101'de bu hafta neler var? A101 29 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Desenli Borosilikat Kupa, termos, tava-sahan seti, 3 farklı televizyon ve daha çok fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Cep telefonundan termosifona, Waffle makinesinden piyanoya varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 29 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 29 Eylül Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Klasik gitar, keman, piyano, televizyon, koltuk örtüsü, kulaklık çeşitleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Çok amaçlı dolaplar, Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, cep telefonu, Mutfak ürünleri, Züccaciye, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 29 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Exxen, Prime video, Youtube ve Netflix uygulamaları ile dikkat çeken Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 10,499 TL, Smart tv, dahili uydu ve wifi, wirelles display Exxen, Prime video, Youtube ve Netflix özellikli Toshıba 43″ Full HD Smart TV 5,099 TL ve Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 2,299 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta için hazırlanan teknoloji ürünleri bu kadarla sınırlı değil. 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafıza 6.53″ Xiaomi Redmi 9C Cep Telefonu 2999 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 119 TL, GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 99,95 TL,

GoSmart Makaron / Şekilli Kulaklık 19,95 TL, GoSmart Powerbank 10.000 mAh 99,95 TL, GoSmart Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL, GoSmart USB Kablo Çeşitleri 19,95 TL, GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, GoSmart 3'ü 1 Arada Kablo 24,95 TL, Philips Çift USB Girişli Duvar Şarj Adaptörü 99,95 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 kataloğunun en çok dikkat çeken ürünleri ise müzik aletleri grubu oluyor. Casio CDP-S150 88 Tuşlu Dijital Piyano 8.499 TL, JWIN VL-730K 4/4 Tam Boy Keman 799 TL, JWIN 38″ Büyük Boy Klasik Gitar 599 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda 5 adet fırsat ürünü yer alıyor. SEG 5 KG Çamaşır Makinesi 3499 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 LT Termosifon 2099 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 1799 TL, Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 3899 TL, Fırın-Ocak- Davlumbaz üçlüsünden oluşan şık tasarımlı Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 5499 TL fiyatla sipariş bekliyor olacak.

A101'in küçük ev aletleri ve kişisel bakım kapsamındaki elektronik ürünlerinde ise Kiwi Mikrodalga Fırın 1.199 TL, Arzum Starmix El Mikseri 259 TL, Onvo Link Multi Blender Seti 439 TL, Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 219 TL, Kiwi Waffle Makinesi 249 TL, Aprilla Saç, Sakal ve Vücut Bakım Makinesi 239 TL, Arzum Violet Epilasyon Aleti 249 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 29 Eylül kataloğundaki mobilya kapsamındaki ürünlerde; Çok Amaçlı 4 Raflı Dolap 499,95 TL, Çok Amaçlı 8 Raflı Dolap 679,95 TL, Çekmeceli Çok Amaçlı 4 Kapaklı Dolap 549,95 TL, Bölmeli 4 Kapaklı Mutfak Dolabı 549,95 TL, Gardırop 3 Kapaklı 899,95 TL, Ayakkabı Dolabı 429,95 TL, Kitaplık 289,95 TL, Çalışma Masası 219,95 TL, Düğün Sandalyesi 199,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda Tekstil ve Giyim grubunda muhteşem ürünler sunulacak. Bu fırsat ürünleri; Buldan Koltuk Örtüsü 69,95 TL, Bayan Sporcu Büstiyer 69,95 TL, Bayan Kapüşonlu Tam Fermuarlı Modal Sweatshirt 189 TL, Bay Sporcu Tişört 69,95 TL, Bay Sporcu Kısa Şort 89,95 TL, Bayan Cepli Sporcu Tayt 89,95 TL, Bayan Sporcu Tişört 59,95 TL, Silk&Blue Bay-Bayan 3'lü Yarım Konç Spor Çorabı 24,95 TL,

Züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Taç Tava ve Sahan Set 249,95 TL, G4U 3'lü Tencere Seti 119,95 TL, Termos 79,95 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 179,95 TL, Brita Aluna Cool Filtreli Sürahi 145 TL, Brita Maxtra ve 2'li Yedek Filtre 119,95 TL, Luminarc Servis Tabağı 39,95 TL,

Desenli Borosilikat Kupa 19,95 TL, Paşabahçe Tereyağlık 29,95 TL, Vera Oval – Yuvarlak Kase 12,95 TL, Kahve Bardağı 4,95 TL, Nofrost Saklama Kabı 14,95 TL, Rende 14,95 TL, Manuel 3 Fonksiyonlu Rondo Seti 49,95 TL, Plastik Askı 6'lı 19,95 TL'den A101 raflarında yerini alacak.

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