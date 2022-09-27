BİM'de bu hafta neler var? BİM 30 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 30 Eylül 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, cep telefonları, mutfak eşyaları ve teknoloji kapsamındak, ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Black&Decker Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge için 2.699 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 30 Eylül 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 30 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, mobilya, oyuncak, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta dekoratif mobilya, kahve makinesi, lisanslı çocuk saatleri ve stanley yemek termosu dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Katlanır Vitesli Bisiklet 2.599 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta için hazırlanan katalogta öne çıkan fırsat ürünü Katlanabilir Vitesli Bisiklet oluyor. İşte 30 Eylül 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda; 4 çekirdek işlemci, Android özellikli 1.5 GB Ram, 8 GB dahili hafızalı Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 3,999 TL, Dijitsu 32 İnç Android TV 2,299 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta teknoloji ürünleri devamında; HP markası ile 2 yıl garantili renkli ve siyah beyaz mobil baskı rahatlığı sunan HP Smart Tank 516 AIO Yazıcı 3.799 TL, HP 2710 Wifi Yazıcı 799 TL, Polosmart Şarj Data Kablosu 34,50 TL,

Polosmart Nostaljik Radyo 249 TL, Şarj Edilebilir El Feneri 129 TL, Ledli Mesaj Panosu 199 TL, Kablosuz Şarj Özellikli Masa Lambası 159 TL, Samsung Akıllı Takip Cihazı Smart Tag 229 TL'den yer alıyor.

Çocuklar için hazırlanmış ürünlerde ise; Lelia Oyuncak Manken Bebek 65 TL, Luna Gardırop Seti ve Makyaj Seti 75 TL, Pilsan 40 Parça Minikent 75,50 TL, Oyuncak Arabalar 12,50 TL, Dede Oyuncak Basket Potası ve Top Set 69 TL, Ana Kucağında Bebek 59,50 TL, Fen Bilimleri Ünite Hikayeleri 9,75 TL, Karma Masal Setleri 29,50 TL'den cuma günü BİM'de yerini alacak.

BİM aktüel kataloğundaki zücaciye kapsamındaki ürünlerde; Keramika Kahve Kupası 14,50 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 49,50 TL, Lav 3'lü Sunum Bardağı 460 cc 49,50 TL, Kahve Desen 2'li Mutfak Havlu Seti 29,50 TL, Kahve Desen Mutfak Önlüğü 39,50 TL, Alpina Kare Kek Kalıbı ve 6'lı Muffin Kalıbı 69,50 TL, Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 59,50 TL, Tatlı Tabağı 6'lı Set 79 TL, Benante 7 Parça Çerezlik Seti 79 TL, Benante 2'li Oval Tabak 69 TL ve Tek Fiyat Ürünler 29,50 TL olarak satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de Tak çıkar pratik toz hazneli, otomatik kablo sarıcı özelliği, 5 metre kablosu 2 yıl garantisi ile hem uygulama hem mağazada geçerli Arnica Elektrikli Süpürge 1199 TL, Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.499 TL, Black&Decker Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge 2699 TL fiyattan satılacak.

BİM kataloğunda Ariete Kahve Makinesi 7.999 TL, Abdullah Efendi Keyif Türk Kahve Makinesi 529 TL, Fakir Kahve ve Baharat Öğütücü 419 TL, Stanley Kahve Demleme Aparatı 399 TL fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak.