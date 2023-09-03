BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 5 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 5 Eylül aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Meyve suyu çeşitleri, Bebe kolonyası, bebek temizleme pamuğu, Büyük boy çamaşır deterjanı ve 5 Litrelik çamaşır suyu indirimli fiyatlarla yer alıyor. BİM'de bu hafta ayrıca Peros Matik 10 Kg Toz Deterjan 174 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 5 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta salı günü; Kaş Şekillendirme Seti, 2'li diş fırçası, Şampuan, Dondurulmuş Piliç Nugget, Ahşap Temizleyici, Genel Temizlik Sıvısı, Çamaşır Makinesi Temizleyicisi ve Nemlendirici Yüz Kremi gibi onlarca çeşit ürün yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

BİM 5 Eylül Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında iç giyim grubunda; Kadın 5'li Slip 90 TL, Kız Çocuk Atlet 49 TL, Kız Çocuk Külot 45 TL, Erkek Çocuk Atlet 59 TL, Erkek Ribana Atlet 60 TL, Erkek Çocuk Boxer 49 TL, Micro Kumaş Crop 79 TL, Micro Kumaş Tayt 109 TL, Lazer Kesim Sütyen 149 TL, Casilli Desenli Slip 24,50 TL, Temalı Ahşap Kutu 99,50 TL, Erkek 5'li Soket Çorap 79,50 TL, Kadın 5'li Soket Çorap 74,50 TL, Çocuk 5'li Soket Çorap 64,50 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğu ürünlerinin devamında; Kadın Ribana İp Askılı Atlet 60 TL, Penti Külotlu Çorap Kadın 39,50 TL, Comfort Family Erkek Fanila 62,50 TL, Genç Kız Alıştırma Sütyeni 55 TL, Kadın-Erkek 3'lü Patik Çorap 24,50 TL, Comfort Family Erkek Sporcu Atlet 52,50 TL, Comfort Family Dantelli Çocuk Çorabı 32,50 TL, Comfort Family 2'li Dizaltı Çocuk Çorabı 22,50 TL, Comfort Family Dizaltı Dantelli Çocuk Çorabı 24,50 TL, Çift Kaplan 3'lü Bato Külot 105 TL, Comfort Family Kadın-Erkek Spor Soket Çorap 19,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu salı hijyen ürünleri kapsamında; Maxiflush Wc Blok 20 TL, Pantene Şampuan 110 TL, Komili Sıvı Sabun 54,75 TL, Sek Puding Muzlu 9,50 TL, Sek Quark Çeşitleri 13,75 TL, Shela 50 ml Roll – On 32,50 TL, Dr. Oetker 3'lü Puding 22,50 TL, Bebe 125 ml Kolonyası 28,50 TL, Sek 170 ml Bardak Ayran 2,90 TL, Sek Taze Peynir Çeşitleri 23,50 TL, Asperox 1 Litre Mavi Güç 41,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

5 Eylül BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; Maxiflush Wc Blok 20 TL, Pantene Şampuan 110 TL, Komili Sıvı Sabun 54,75 TL, Sek Puding Muzlu 9,50 TL, Sek Quark Çeşitleri 13,75 TL, Sek 170 ml Bardak Ayran 2,90 TL, Sek Taze Peynir Çeşitleri 23,50 TL, Asperox 1 Litre Mavi Güç 41,50 TL, Kappadokia Un Çeşitleri 24,50 TL, Tadıtam Gökkuşağı Pasta 69,50 TL, Cardella Makarna Çeşitleri 8,75 TL

Kappadokia Un Çeşitleri 24,50 TL, Tadıtam Gökkuşağı Pasta 69,50 TL, Cardella Makarna Çeşitleri 8,75 TL, Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL, Zinde 1000 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 135 TL, Filiz Yumurtalı Bukle 350 gr Makarna 15 TL, Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 89 TL, Dr. Oetker 177 gr Krep ve 134 gr Pancake 24,50 TL'den satılacak.

Ayrıca; Banvit Dondurulmuş Piliç Nugget 59,50 TL, Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 39,50 TL, Pepsi 4×250 ml Gazlı İçecek 29,75 TL, Dr. Oetker 3'lü Puding 22,50 TL, Banvit 1000 grPiliç Kokteyl Sosis 55 TL, Dimes %100 200 ml Meyve Suyu Çeşitleri 5,50 TL, Pasta Veneta Tagliatelle 500 gr Makarna 28,50 TL, Namet 300 gr Soslu Dana Döner 75 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Duracell 6'lı Alkalin Kalem Pil 60 TL, Arko 200 ml Tıraş Köpüğü 39,75 TL, Lionesse 5'li Makyaj Fırça Seti 45 TL, K Lionesse Kaş Şekillendirme Seti 55 TL, Shela 50 ml Roll – On 32,50 TL, Bebe 125 ml Kolonyası 28,50 TL, Bio Dent 2'li Difaş Diş Fırçası 29,50 TL, Ahşap Çerçeve 69,50 TL, Choker Top Uçlu Kolye 49,50 TL, Choker Top Uçlu Küpe 44,50 TL, Pensli Fiyonk 4'lü Toka Çeşitleri 29,50 TL, Duracell 6'lı Alkalin İnce Kalem Pil 60 TL olarak raflarda yer alacak.

BİM kataloğunun indirim reyonlarında; Blume 10'lu Mini Cep Mendili 16,50 TL, Macromax 10'lu Renkli Sünger 18,50 TL, Peros Matik 10 Kg Toz Deterjan 174 TL, Agiss 250 ml Tüy Dökücü Pompalı 80 TL, Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 39,75 TL, Ecco 200'lü Mavi Dünya Peçete 13,75 TL, Duracell Lityum 6'lı 2032 Düğme Pil 55 TL, Powersense 50'li Kürdanlı Diş İpi 19,75 TL,

Saç ve Vücut 530 ml Şampuanı 47,50 TL, Nivea 50 ml Yüz Temizleme Jeli 22,50 TL, Porçöz 750 ml Çok Amaçlı Sprey 27,50 TL, Jenny Willy 3×56 Adet Islak Havlu 39,50 TL, Porçöz 750 ml Mutfak-Banyo Sprey 27,50 TL, Viking 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 62,50 TL, Lionesse Epilasyon Aleti Yüz Jileti Seti 35 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 29,50 TL, Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 225 TL, Jenny Willy Bebek Temizleme Pamuğu 26 TL olarak yer alacak.

BİM'de hüjyen ve temizlik ürünleri kapsamında; Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu 99,50 TL, Fakir Parkett 1000 ml Ahşap Temizleyici 23,50 TL, Apaks 150'li Makyaj Temizleme Pamuğu 22,50 TL, Asprinn 4 Litre Genel Temizlik Sıvısı Güleç 54,50 TL, Silver Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez 45 TL, Danone 90 gr Çıtırdat Çilek Meyveli Yoğurt 9,90 TL, Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 15,50 TL, Neutrogena 50 ml Nemlendirici Yüz Kremi 79,50 TL fiyattan satışa sunulacak.