ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 26 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Valiz çeşitleri, Slazenger marka eşofman altı, T-Shirt, çorap, valiz içi organizer set, merdiven ile hijyen ve gıda grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Beyaz eşya grubunda 6 farklı ürün yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Slazanger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 229 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 26 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 6 Eylül kataloğunda; Tekstil ve Giyim Ürünleri, Tadilat ve Tamirat Ürünleri, Polisan Boyalar ve Boya Malzemeleri Çok Amaçlı Ev Eşyaları ile Temel ihtiyaç grubunda çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Ayrıca kişisel bakım, temizlik ve atıştırmalık grubunda da indirimler var.

ŞOK 26 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Boya, Tadilat ve Tamirat ürünleri yer alıyor. Bu kapsamda; Polisan 17,5 kg Quartz Tavan Boyası 299 TL, Polisan Quartz 10 kg Silikonlu İç Cephe Boyası 249 TL, İç Cephe Rulosu 59,95 TL, Kalorifer Rulosu 16,95 TL, Silikon Şeffaf 59,95 TL, Akrilik Mastik 29,95 TL, Plastik Silikon Tabancası 49,95 TL, İş Eldiveni 19,95 TL, Çelik Pense 199 TL, Paketleme Bandı 21,95 TL, Tornavida 3'lü Set 39,95 TL, Duş Başlığı Seti 49,95 TL, Sürgülü Duş Seti 119 TL, Takım Çantası 119 TL, Derz Dolgusu 39,95 TL'den satışa sunulacak.

Şok Kataloğunun ev ihtiyaçları ve tadilat ürünlerinin devamında; Yan Keski 179 TL, Kargaburun 169 TL, Tamir Bandı 24,95 TL, Maskeleme Bandı 24,95 TL, Elektrik Bandı 11,95 TL, Şeritmetre 79,95 TL, Şok 6 Eylül 2023 Kataloğu ile fırsat ürünleri ürünler göz dolduruyor. İşte; Büyük indirimler ve taksit ile alabileceğiniz Dyonem 2,5 litre 249 TL, Dyo Hobilux Boya 199 TL, Merdiven 4+1 Basamaklı 419 TL, Japon Yapıştırıcı 21,95 TL, Attlas Fayans Kesme 399 TL'den müşterilere sunulacak.

Şok 26 Nisan 2023 kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamındaki fırsatlarda ise; Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 32,95 TL, Kemer 44,95 TL, Chantale Kadın ve Erkek Basic T-Shirt 99,95 TL, Erkek Boxer 49,95 TL, Kadın Desenli 2'li Slip 44,95 TL, Klimalı Yastık 125 TL, Erkek Çorabı 3'lü Takım 39,95 TL, Kadın-Erkek 3'lü Sneaker Çorabı 34,95 TL, Kadın 2'li Çizgili Çorap 27,95 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun Giyim ve Tekstil ürünleri devamında; Slazanger Kadın-Erkek Modal Kumaş T-Shirt 179 TL, Slazanger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 229 TL, Slazanger Erkek Sıfır Yaka Sweatshirt 229 TL, Slazanger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 229 TL, Slazanger Erkek Spor Ayakkabı 399 TL, Penti 2'li Daima 15 Den Pantolon Çorabı 23,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Seawood Ahşap Ayakkabılık 109 TL, Lüx Polikarbon 1 litre Matara 199 TL, Dünya Küresi 199 TL, Işıklı Dünya Küresi 349 TL, ABS Büyük Boy Valiz 599 TL, ABS Orta Boy Valiz 499 TL, ABS Kabin Boy Valiz 349 TL, ABS Seyahat ve Makyaj Valiz 219 TL, Seyahat Boyun Yastığı 89,95 TL, Valiz İçi 3'lü Organizer Set 89,95 TL, Kitap Çeşitleri 19,90 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.