7 Eylül A101 kataloğundaki aktüel ürünler indirim reyonlarında yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Televizyon, Yazıcı, Su arıtma cihazı, Dikiş makinesi, Termos ve slikonlu duvar boyası gibi fırsat ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; Katlanır Dinlenme Koltuğu 2490 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 7 Eylül A101 kataloğu 2023

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 7 Eylül Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, ile Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 55″ Ultra HD Qled Android TV 15,999 TL, Dahili uydu alıcısı, dahili wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikleri ile Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, Dahili wifi ve Hd uydu alıcılı exxen, youtube ve netflix gibi prime video uygulama özellikli Philips 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, Dahili wifi, 1.5 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı ONVO 42″ Full HD Android 13 Smart Led TV 5,299 TL olarak satılacak.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri kapsamında; parmak izi okuyucu, 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Tecno Spark Go 2023 Cep Telefonu 3,999 TL, Canon Tanklı Yazıcı 3,199 TL, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 149 TL, Elitled Bluetooth Hoparlörlü RGB Led Ampul 74,90 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 179 TL'den satışa sunulacak.

A101 7 Eylül 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin devamında; Samsung Mikrodalga Fırın 2,099 TL, Singer Dikiş Makinesi 2,799 TL, Regal Çay Makinesi 799 TL, Kiwi Dik Süpürge 499 TL, Flavel Türk Kahvesi Makinesi 799 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 849 TL, Fakir Pixie Saç Şekillendirme Seti 999 TL, Oral-B Cross Action 3+1 Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 239 TL, Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 219 TL olarak yer alıyor.

A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Casati Sinergia 10 Kg Slikonlu Plastik Duvar Boyası 219 TL, Casati Sinergia 10 Kg Tavan Boyası 169 TL, Boya Rulosu 19,90 TL, Sprey Boya 28,90 TL, MDF Hızlı Yağıştırıcı 28,90 TL, Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 19,90 TL, Tornavida 7'li Set 59,90 TL, El Arabası 449 TL, Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 499 TL, Piranha 11 Parça Şarjlı Vidalama 449 TL, Piranha Çok Amaçlı Alet Seti 749 TL,

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1000 devirli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 8,999 TL, Çocuk kilidi, zaman erteleme, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasitesine sahip olan 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 7,299 TL, Çift kapılı, değişebilir kapıyönü 451 litre net iç hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 13,999 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1,999 TL olarak satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan Ev Eşyaları grubunda; Koltuk Takımı 7990 TL, Katlanır Dinlenme Koltuğu 2490 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri; Bisiklet 26″ Jant 1999 TL, Büyük Boy ABS Valiz 549 TL, Orta Boy ABS Valiz 449 TL, Kabin Boy ABS Valiz 349 TL'den satılacak.

7 Eylül A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Çelik Sporcu Matarası 129 TL, Desenli 1 Litrelik Termos 99 TL, Karma Ahşap Ürünler 19,90 TL, Q-Box Saklama Kabı 3'lü Set 24,90 TL, Saklama Kabı Çeşitleri 24,90 TL, Saplı Kavanoz Hunisi 7,50 TL, Plastik Kase Çeşitleri 39,90 TL, Servis Gereçleri 19,90 TL, Saklama Kabı 6'lı Takım 59,90 TL, Piknik Sepeti 79,90 TL, Rooc Renkli Bıçak 2'li Takım 19,90 TL, Metaltex Renkli Metal Süzgeç 49,90 TL, Saklama Kabı Çeşitleri 19,90 TL,

Karma Plastik Ürünler 27,90 TL, Keramika Çift Renk Kupa 24,90 TL, Keramika Zambak Çerezlik 15,90 TL, Kristal Kahvaltılık 15,90 TL, LAV Katlı Cam Sunumluk 49,90 TL, LAV Ölçü Bardağı 18,50 TL, Cam Pasta Tabağı 10,90 TL, Cam Kase 9,90 TL, Kapaklı Cam Lokumluk 22,50 TL, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı Takım 49,90 TL, Paşabahçe 2'li Tuzluk Seti 27,50 TL, Metal Standlı 2'li Cam Yağlık Seti 59,90 TL, Desenli Cam Sürahi 39,90 TL, Cam Matara 59,90 TL'den satılacak.

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda çok amaçlı ev eşyaları muhteşem fırsatlar dikkatleri çekiyor. Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 199 TL, Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,90 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 199 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149 TL, Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 47,50 TL, Keçeli Ütü Masası Kılıfı 44,50 TL, Bayan Sporcu Tişört 79,90 TL, Bay Sporcu Tişört 89,90 TL, Silk&Blue Bay/Bayan Patik Çorap 3'lü 24,90 TL, Silk&Blue Bayan Hipster 2'li 39,90 TL, Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL, Kadife Askı 5'li 49,90 TL, DoReMi Kız Çocuk Külotlu Çorap 29,90 TL olacak.

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