BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 8 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma Teknoloji, Mobilya, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 8 Eylül Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; 4 ürün 1 arada satışa sunulacak olan Fakir Çeyiz Paketi 2799 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. tomatik pişirme ve sıcak tutma özllikli 5.7 litre kapasiteli Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1399 TL, 6 pişirme menüsüne sahip 7.5 litrelik geniş hacimli Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2799 TL, Easyclick teknolojili 21 farklı hız ayarlı Braun Blender Seti 1299 TL, Buharlı Ütü 735 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Realme C25-Y Cep Telefonu 4599 TL, Fineblue Dijital Ekranlı T8 TWS Kulaklık 429 TL, Kulaklık Kılıfı 69 TL, Polosmart Büyük Boy Gaming Masa Mousepad 149 TL, Polosmart Gaming Rgb Işıklı Mouse Pad 179 TL, Polosmart Gaming Mouse 129 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM 8 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. RKS T8 Kickscooter 1999 TL, Range Buharlı Ütü 735 TL, Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 249 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

8 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri ev eşyaları grubunda harika ürünler karşılıyor. Ruum Store Metal Ayaklı Çalışma Masası 699 TL, Çalışma Masası Bodrum 629 TL, Ruum Store TV Sehpası 899 TL, Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 999 TL, Çok Amaçlı 4 Kapaklı Bölmeli Dolap 899 TL, Ayakkabı Dolabı 2 Kapaklı 725 TL'den satılacak.

Bim Aktüel 8 Eylül 2023 Kataloğu ilk sayfa detaylarında yer almış fırsat ürünleri devamında dikkat çeken ürünleri; Buzdolabı Organizeri 27,50 TL, Mega Kutulu Hurç 72,50 TL, Baza Kutulu Hurç 59 TL, Mega Hurç 45,50 TL, Mini Hurç 32,50 TL, Maxi Hurç 38,50 TL, İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 46,50 TL, İp Kulplu, Baskılı Midi Hurç 36,50 TL, İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 34,75 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 59 TL, Çekmece İçi 12 Bölmeli Düzenleyici 29,50 TL, Çekmece İçi 4 Bölmeli Düzenleyici 55 TL, Akordiyon Midi Organizer 19,50 TL, Akordiyon Mini Organizer 18,50 TL, Akordiyon Maxi Organizer 22,50 TL, Raf Organizer 46,50 TL, Çok Amaçlı Kirli-Oyuncak Sepeti 119 TL, Dolap Düzenleyici 4 Bölmeli 46,50 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Buzdolabı Organizeri 27,50 TL, Benante Çerezlik Seti 125 TL, Chef's Krep Tava 77,50 TL, Chef's Sahan 87,50 TL, Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 189 TL, Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 169 TL, Glass in Love Cam Büyük Kase 109 TL, Paşabahçe Live Beautiful Villa Patisserie Saklama Kabı 99 TL, Alpina Kupa 49 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Paşabahçe Live Beautiful Madlen Tatlı Tabağı 2'li Takım 89 TL, Cook Love Manuel El Mikseri 129 TL, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 25 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 12,50 TL, Mutfak ve Banyo Gereçleri 10 TL, Kaşıklı Yoğurt / Mama Kabı 18,50 TL, Hobby Life Bölmeli Poşet Çay Kutusu 22,50 TL, Hobby Life Tek Fiyat Ürünler 59,50 TL,

BİM 8 Eylül Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor.Kız – Erkek Çocuk Altın Başak Yazma İpliği 7,50 TL, M. Botti Kids Basic Tişört 49,50 TL, Erkek Basic Tişört 59 TL, Düz Dikişsiz Bone 24,50 TL, Fırfırlı Dikişsiz Bone 34,50 TL, Ören Bayan Yazma 49,50 TL, Çift Kişilik Pike Takımı 359 TL olacak.