BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. Bu Salı BİM'de aylık bebek bezleri ve hijyenik ürünler geniş yer kaplıyor. BİM'de bu hafta Aknaz Tost Peyniri, Danet Tescilli Afyon Sucuğu ve Diadermine Nemlendirici Krem gibi ürünlerde indirim fırsatları yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Labne, Kaşar, taze peynir ve keçi peyniri yer alıyor. İşte BİM 6 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Sızma Zeytinyağı, Nemlendirici Krem, Meyve Çayı, Çilekli Kefir, Dev Rulo Havlu Kağıt, füme çeşitleri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 6 Eylül 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda Kişisel Bakım, Bebek ürünleri, Çocuklar için iç giyim ürünleri, içecekler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri grubunda indirimler yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Kız Çocuk Slip 29,50 TL, Parex İnox Sünger 7,50 TL, Erkek Çocuk Atlet 28,50 TL, Lisanslı Yara Bandı 5,50 TL, Erkek Çocuk Atlet 28,50 TL, Kız Çocuk İp Askılı Atlet 28,50 TL, Erkek Çocuk Boxer 2'li 39,50 TL ve Agu Baby Bebek Bakım Örtüsü 100'lü 24,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM 6 EYLÜL 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü temizlik ürünleri kapsamında Jenny & Willy Bebek Islak Havlu 3×56'lı 24,50 TL, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 149 TL'den, Vanish Leke Çıkarıcı 1800 ml 54,50 TL ve Solo Tuvalet Kağıdı 8'li 29,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM 6 Eylül kataloğunda; Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 29,50 TL, Cif P&S Mutfak 750 ml + Serum Mutfak 750 ml 29,50 TL ve Cilit Bang Pas Kireç Yağ Sökücü 1000 ml 24,50 TL'den gelirken Calgon Kireç Önleyici 650 gr 23,50 TL,

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 22,75 TL ve Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 19,75 TL'den gelecek. Ek olarak Shine Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 Litre 19,50 TL ve Marc Express Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 17,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Güldal Köpük Çamaşır Suyu 750 ml 15,50 TL, Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1000 ml 14,50 TL, Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gr 13,50 TL, Pofu Dev Rulo Havlu Kağıt 12,50 TL ve Parex İnox Sünger 7,50 TL olacak.

Devamında Aks Yüzey Temizleyici 750 ml 5,50 TL, Diadermine Nemlendirici Krem 50 ml 69 TL ve Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Sütü 250 ml 39,50 TL, Son ürünlerde ise Diadermine Micellar Su 400 ml 39 TL ve Dardanel Jazzy Yaş Kedi Maması 95 gr 7,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun bu salı satışa sunulacak olan süt ürünlerinde; Aknaz Tost Peyniri 1500 gr 119 TL, Özgüllü Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 95 TL, Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 28,50 TL ve Dost Organik Süt 6×200 ml 32,50 TL'den alıcı bekliyor.

BİM'de bu hafta; Danette İkilim 4×70 gr 10,90 TL ve Dost Milkshake 330 ml 8,50 TL, Dost Orman Meyveli ve Çilekli Kefir 250 ml 7,50 TL, Sek Kakaolu Süt 180 ml 3,75 TL, Sek Çilekli Süt 180 ml 3,75 TL, Sek Muzlu Süt 180 ml 3,75 TL ve Sarıyer Limonata 1 Litre 8,75 TL, Greenwood Yaz Çayı Meyve Çayı 9 gr 8,50 TL'den sizlerle oluyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Cappy Pulpy Portakallı İçecek 330 ml 5,75 TL ve Cappy Pulpy Şeftalili İçecek 330 ml 5,75 TL, Dimes Meyve Suyu 200 ml 4 TL, McVities Karamelli ve Tarçınlı Sandviç Bisküvi 3×88 gr 23,50 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

BİM'in salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünlerinde; Food Pizza TavukTurka 4'lü 820 gr 49 TL, Pek Food Klasik Lahmacun 6'lı 330 gr 37,50 TL ve Superfresh Pizza Tost 250 gr 19,50 TL olarak satılıyor. Devamında Ekmecik Mini Baget Ekmek 10×37 gr 15,50 TL, Danet Tescilli Afyon Sucuğu 300 gr 49,50 TL ve Kaanlar Siyah Zeytin 1 Kg 49,50 TL iken Kaanlar Yeşil Zeytin 1 Kg 39,50 TL'den yer alacak.

ŞOK 7 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?